Savjeti stručnjaka: Kako lako promijeniti loše navike zauvijek

Neke loše navike djeluju bezazleno, no s vremenom se mogu nagomilati i postati dio svakodnevice. Pedijatrijski neurolog dr. Arif Khan tvrdi da postoje tri jednostavne tehnike koje mogu pomoći u prekidanju obrazaca koji se često odvijaju gotovo automatski.

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Khan ih naziva 'pomakom okidača', 'pravilom jednog koraka' i 'promjenom nagrade'. Kako objašnjava, navike nisu osobina karaktera, već svojevrsni prečaci u mozgu koje on stvara kako bi trošio manje energije. Kada se određeno ponašanje dovoljno puta ponovi, mozak ga pohranjuje kao obrazac i kasnije ga automatski ponavlja, čak i kada nam više ne koristi.

Pomak okidača

Prvi korak je prepoznati što se događa neposredno prije nego što posegnete za neželjenom navikom. To može biti određeni osjećaj, situacija ili nešto što pokušavate izbjeći. „Što se dogodilo neposredno prije navike? Što ste tada osjećali? Što ste pokušavali izbjeći?“, pitanja su koja Khan preporučuje postaviti sebi.

Prepoznavanjem okidača stvara se kratka pauza između osjećaja i ponašanja. Upravo ta pauza daje priliku da se prekine automatski obrazac i odabere drugačija reakcija.

Pravilo jednog koraka

Druga tehnika odnosi se na smanjivanje velikih ciljeva na jedan mali i izvediv korak. Khan objašnjava da se mozak ne opire promjeni zato što je lijen, već zato što mu se prevelika promjena može činiti kao zahtjevan zadatak.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prefrontalni korteks, dio mozga povezan s planiranjem i samokontrolom, lako se umara kada je zadatak previše zahtjevan. Zato umjesto velikih odluka treba krenuti s nečim jednostavnim – pročitati jednu stranicu, napraviti jedan sklek, napisati jednu rečenicu ili popiti jednu čašu vode.

Promjena nagrade

Treća tehnika temelji se na nagradi koju mozak povezuje s određenim ponašanjem. Navike se mogu učvrstiti jer nakon njih dolazi osjećaj nagrade povezan s oslobađanjem dopamina. Zbog toga Khan ne savjetuje potpuno uklanjanje nagrade, već njezinu zamjenu.

Nakon novog ponašanja možete napraviti dubok udah, zastati na trenutak i biti ponosni na sebe ili napraviti jednostavnu fizičku gestu, poput stavljanja ruke na prsa. Na taj način mozak i dalje dobiva osjećaj zadovoljstva, ali se on povezuje s novim, korisnijim ponašanjem.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Khan naglašava da se stare navike često stvaraju gotovo slučajno, kroz ponavljanje i automatizaciju. Nove se, s druge strane, mogu graditi svjesnim izborima i malim koracima koji s vremenom postaju novi obrazac ponašanja.