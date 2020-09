Savjeti za bolje raspoloženje: Naučite potaknuti hormon sreće

Nedostatak serotonina odgovoran je i za nemogućnost oslobađanja uma od negativnih misli, za nedovoljno interesa za ljubav i seks, a može biti i krivac za to da nekoga ili nešto ne možemo izbaciti iz glave

<p>Važno je zapamtiti da se povećanjem serotonina, povećava razina dobrog raspoloženja, ali je i dobro raspoloženje zaslužno za proizvodnju hormona sreće u našem tijelu - te dvije stvari su povezane kao dvosmjerna ulica. </p><p>Kada je balans serotonina u tijelu poremećen, dolazi do depresije i ostalih poteškoća u ponašanju. Serotonin se stvara u mozgu, u pinealnoj žlijezdi koju nazivaju i trećim okom - centrom naše duše.</p><p>Serotonin je neurotransmiterska kemikalija koja regulira mišićne kontrakcije, regulira tjelesnu temperaturu, apetit i osjećaj boli, a upravlja i našim ponašanjem, krvnim tlakom i disanjem.</p><p>Nedostatak serotonina odgovoran je i za nemogućnost oslobađanja uma od negativnih misli, za nedovoljno interesa za ljubav i seks, a može biti i krivac za to da nekoga ili nešto ne možemo izbaciti iz glave.</p><p>Postoji više načina kako se razina serotonina može povećati u tijelu:</p><h2>Osvijetlite prostor</h2><p>Najidealnije je boraviti na suncu, ali ako sunca nema, u kući treba biti dobro osvjetljenje pa postavite nekoliko svjetiljki više kako bi vaš dom tijekom tmurnih dana bio svjetliji - osjećat ćete se bolje.</p><h2>Držite se uspravno</h2><p>Pognuto držanje u ljudima izaziva osjećaj manje vrijednosti, iako toga nisu svjesni. Uz to, nivo hormona sreće se smanjuje što pak vodi svim problemima koji su nabrojani ranije u tekstu. Zato, ispravite se, jer ćete se tako osjećati samopouzdanije, a time i sretnije.</p><h2>Pazite što jedete</h2><p>Složeni ugljikohidrati bogati su triptofanom - aminokiselinom koja je zaslužna za regulaciju proizvodnje serotonina. Pod složene ugljikohidrate svrstava se tjestenina, riža, kruh, žitaricama, krumpir, grah itd.</p><p>Nedostatak triptofana u tijelu vodi lošem raspoloženju i tjeskobi. Stručnjaci savjetuju kako je bolje umjesto posezanja za, na primjer, pečenim krumpirićima ili nekim pecivom, pojesti puretinu, jaja, banane ili orahe.</p><h2>Pjevajte što više</h2><p>Prema nekim istraživanjima, pjevanje s grupom ljudi u tijelu potiče oslobađanje hormona sreće i hormona ljubavi - serotonina i oksitocina. Ako nemate s kime zapjevati, pjevajte sami, na primjer - dok se tuširate ili kuhate omiljeno jelo, sigurno ćete se osjećati bolje i sretnije.</p><h2>Redovito vježbajte</h2><p>Koliko god bili u gužvi, dnevno možete odvojiti 20 minuta za vježbanje, ako to zaista želite. Fizička aktivnost uvelike doprinosi dobrom raspoloženju, a i zdravlju općenito.</p><h2>Priuštite si dobar san</h2><p>Kvalitetan san je neophodan za proizvodnju hormona sreće pa pazite na to kako i koliko spavate. Važno je da se budite odmorni kako bi mogli pravilno funkcionirati.</p><h2>Šećite i pronađite hobi</h2><p>Šetnja po prirodi na svježem zraku doprinosi osjećaju opuštenosti i sreće kao i druženje s prijateljima. Sreću u vama izazvat će i bavljenje hobijem koji volite, slušanje muzike, opuštanje uz dobru knjigu itd., prenosi portal <a href="https://www.bebamur.com/blog/hormon-radosti-kako-povecati-serotonin#" target="_blank">Bebamur.</a></p><p> </p>