Čak 70 posto žena ponekad doživljava višestruke orgazme. Prema drugom istraživanju, objavljenom 2016. u časopisu Sexual Medicine Reviews, 10 posto muškaraca u dvadesetima doživjelo je višestruki orgazam, no taj se broj s godinama smanjivao, piše Insider.

Nakon orgazma slijedi faza oporavka. Za muškarce to je period u kojem se fizički nemoguće uzbuditi. To vrijeme različito je za svakog i može trajati nekoliko minuta do nekoliko dana. Za žene je malo drugačije. Moguć je osjećaj umora ili smanjene želje za seksom, ali i nastavak "igre" koja dovodi do višestrukih orgazama. Kako bi ih postigli slijedite savjete.

1. Napravite kratku pauzu

Možda ćete trebati pauzu između orgazama, čak i ako vaše tijelo ne zahtjeva dug period oporavka, kaže seksualna terapeutkinja Sarah Berry.

Samo kratko zaustavljanje omogućava vašem tijelu da se odmori i resetira, ali istovremeno ne dozvoljava da padne seksualna požuda. Pauza može biti promjena položaja ili stimulacija drugih dijelova tijela.

2. Tehnika 'Rub'

Rub je tehnika u kojoj namjerno odgađate orgazam, što vas može preplaviti intenzivnim osjećajima kada kasnije dođete do vrhunca. Zaustavite se taj tren kada osjetite da bi mogli doživjeti orgazam. Čekajte dok se osjećaj ne smiri pa zatim nastavite dalje. Što više odgađate to bi mogli doživjeti intenzivniji vrhunac ili višestruke orgazme. Bitna je vježba.

3. Kegelove vježbe

Kegelovim vježbama jačate mišiće zdjelice. Mišići se grče za vrijeme orgazma, a njihovo jačanje može vam pomoći za doživljavanje višestrukih orgazama. Vježbom stežite mišiće nekoliko puta zaredom kao da želite zadržati urin. Kegelove vježbe povećavaju protok krvi u vulvi i rodnici, što dovodi do većeg uzbuđenja.

4. Mastrubacija

Masturbacija će vam biti od pomoći prilikom istraživanja vlastitog tijela i prepoznavanja onog što smatrate ugodnim. Kasnije možete razgovarati s partnerom o tome što vam paše, a to je odličan put prema višestrukim orgazmima.

5. Stimulirajte druga područja

Postoji više vrsta orgazama. Od klitoralnog, do stimulacije G-točke, C-točke koja se odnosi na stimulaciju cerviksa. Kod muškaraca se može stimulirati P-točka koja zahtjeva penetraciju kroz rektum prema mjehuru gdje se nalazi mala glatka izbočina – prostata. Tako muškarci mogu doživjeti intenzivne pa čak i višestruke orgazme. Za one koji ne žele ići tako daleko, može se stimulirati i vanjska P-točka, a nalazi se na području od kraja testisa pa do stražnjice.