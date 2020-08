Savršen umak od svježih rajčica napravite za samo 30 minuta

Nakon što isprobate ovaj umak više nećete kupovati gotove, barem ne u sezoni rajčica kad mu je okus božanstven i osvježavajuć. Glavni je preduvjet da imate dozrijele rajčice, a začine stvaljajte po ukusu

<p>Ovo je brz, jednostavan umak koji pristaje uz sve - kuhano i pečeno meso, tjesteninu, za umakanje čipsa... No, jedna stvar je preduvjet - rajčice moraju biti dovoljno zrele kako bi umak imao punoću okusa, piše<a href="https://cooking.nytimes.com/recipes/1016411-fresh-tomato-sauce?action=click&region=Sam%20Sifton%27s%20Suggestions&rank=1"> NY Times.</a></p><p>Ako imate mašinu za mljevenje hrane, ne morate guliti rajčice, već ih samo nasjeckati na četvrtine i staviti u mašinu, no ako ga nemate najbolje je oguliti rajčice tako da ih jednostavno stavite par sekundi pod vruću vodu i potegnete kožicu nožem - trebala bih se lako odvojiti.</p><h2>Sastojci:</h2><h2>Priprema: </h2><p>U širokoj tavi koja se ne lijepi ili u loncu od 3 litre zagrijte ulje na umjerenoj vatri i dodajte češnjak. Kuhajte uz miješanje, samo dok ne zamiriše, oko 1 minute. Dodajte rajčicu, šećer, grančicu bosiljka ili timijana i sol (počnite s 1/2 žličice, a kasnije dodajte još malo) i dinstajte na laganoj vatri. Smanjite toplinu na srednje malo i pirjajte, često miješajući, dok se ne zgusne. Kuhanje će obično trajati 20 do 30 minuta.</p><p>Međutim, ako su rajčice vrlo sočne, trebat će više vremena da se skuhaju. Što duže budete kuhali umak, to će biti slađi. Postupak možete ubrzati pojačavanjem vatre, ali često miješajte da se umak ne prži. Pred kraj kuhanja umiješajte svježi bosiljak i malo mljevene paprike. Okusite i prilagodite začine.</p><p>Ako koristite četvrtinu rajčice, stavite je kroz srednju oštricu mlina za hranu. Ako ste koristili oguljene rajčice sa sjemenkama, ali želite umak glatke, ujednačene teksture, uklonite grančice bosiljka i bacite. Izradite umak u uređaju za miksanje opremljen s čeličnom oštricom.</p>