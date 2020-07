Savršena kulisa za ljeto u svom dvorištu ili na balkonu: Puno bijele, led lampice i prave biljke

U svoj vrt uključite i bijelu boju, bijele tkanine ili cvijeće jer bijela boja dolazi do izražaja navečer. Osvijetlite vrt ili balkon led lampicama, a nemojte zaboraviti ni svijeću za komarce

<p>Ljetna vrućina, mušice i komarci mogu vaš vanjski prostor učiniti nepodnošljivim. Evo nekoliko načina koji će vam pomoći da ugodno uživate vani. Pokušajte uživati ​​u cvijeću kojeg ste s puno truda posadili, pozovite nekoliko prijatelja na čašu vina i uživajte u romantičnim ljetnim večerima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pjevanje na balkonu<br/> </p><p>No, s malo planiranja i dobro pozicioniranim suncobranima (i možda malo spreja za kukce), vrt za koji ste naporno radili može vam pružiti neopisiv užitak. </p><h2>Pronađite hlad</h2><p>Trebat će vam hlad. Započnite s suncobranom koji ćete smjestiti iznad prostora gdje sjedite ili se odmara. Ako ne želite suncobran, uložite u nadstrešnicu.</p><p>Možete i posaditi drvo za hlad ako ste više ljubitelj takve hladovine. Za one na jugu preporučuje se drvo agruma ili masline. Na sjeveroistoku uzmite u obzir stabla poput smreke koja dobro uspijeva u posudama. Ova stabla mogu stvoriti trenutnu hladovinu, a strateški ih možete postaviti na mjesto gdje želite imati hlad.</p><p>Također za lijep ugođaj na balkonu ili na popločanom dijelu dvorišta, možete posaditi ili kupiti umjetnu visoku travu ili grmlje koje dolazi do izražaja. </p><p>Ako doista želite svoje malo rajsko utočište, dodajte puno vrtnih teglica sa cvijećem ili izradite kućicu od stabla. Ukrasite svoj balkon ili dvorište ventilatorom, solarnim svjetlima i stolicama za opuštanje.</p><h2>Upotrijebite vjetar i vodu</h2><p>Mali povjetarac može smanjiti vrućinu ustajalog dana. Možete postaviti vanjski ventilator na strop trijema ili postolje ili fasadu. Ako nemate gdje bušiti, nabavite vanjski stojeći ventilator jer je on prijenosan pa ga možete staviti gdje god vam odgovara. </p><p>Zvuk tekuće vode, poput ukrasne fontane možda je dovoljan da vam popravi raspoloženje. </p><p>Ako sve drugo ne uspije, uvijek se možete istuširati u hladnoj vodi. Na vrtno crijevo ili na svoj sustav prskanja pričvrstite jednostavan slobodno stojeći vanjski tuš. Za trajnije učvršćenje nabavite onaj koji se pričvršćuje na vašu kuću i unajmite vodoinstalatera koji će vam to montirati.</p><h2>Pobijedite kukce</h2><p>Komarci se uvijek pojavljuju nepozvani na roštilju u dvorištu, ali zbog toga ne morate sebe namazati sprejom. Nekoliko dobro postavljenih svijeća mogu vam pomoći, iako miris može biti i neugodan. Umjesto toga, sadnice napunite biljkama koje odbijaju kukce poput ružmarina, limunske trave, bosiljka, limunskog timijana, nevena ili paprike.</p><p>Da biste komarce držali pod kontrolom, pobrinite se da na vašem imanju nema ustajale vode i da lišće nije zaraslo. Zatražite od svojih susjeda da učine isto.</p><h2>Ljupke večeri</h2><p>Dodajte ambijentalnu rasvjetu i možda ćete se naći u svom vrtu do kasno u noć. Niz bajkovitih svjetala osvojit će vas i vaše raspoloženje, a LED lampice mogu učiniti prostor privlačnim. Ako imate drvo omotajte lampice oko drva ili osvijetlite svoje najdraže drvo. </p><p>Samo pazite da ne pretjerate. O mraku morate razmišljati kao o elementu. Zamislite to kao negativ na fotografiji. </p><p>U svoj vrt uključite i bijelu boju, bijele tkanine ili cvijeće jer bijela boja dolazi do izražaja navečer, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/06/26/realestate/enjoying-your-backyard-all-summer-long.html" target="_blank">New York Times.</a></p>