Savršena lica i idealne mjere: Svi rade virtualne avatare uz pomoć umjetne inteligencije

Svatko od nas može biti savršeno lijep, uz par 'ispravljanja', a takvu sadašnjost nude filteri - no idemo korak naprijed. Aplikacija koja je ovih dana postala mega hit, donosi naše avatare, prekrasne i kreativne. Bilo je pitanje vremena kad ćemo se zaljubiti u vlastiti odraz koji je poboljšan na niz načina, a sve to započelo je filterima s društvenih mreža. Sada je vrijeme za novi nivo jer Lensa.ai zapravo koristi umjetnu inteligenciju te obrađuje selfie i fotografije lica za kreiranje avatara, koji izgledaju poput portreta nekog cool ilustratora. Naravno da imate više opcija izgleda, a sve nalikuju na vas, no virtualna je realnost ulickana, lica su uređena, glamurozna, atraktivna.

Pa to je genijalno - možemo izgledati kao superheroj, vila, hibrid raznih ljepotica i likova kojima se divimo, a opet nas zavodljivo gleda sa zaslona i liči na nas same. Apsolutno neodoljivo, stoga nije čudo da je aplikacija u kratko vrijeme postigla veliki hit i da je većina nas želi isprobati.

POGLEDAJTE VIDEO: Kist je zakon

Rezultat je toliko zadivljujući da je prema preliminarnim procjenama analitičke tvrtke Sensor Tower više od četiri milijuna ljudi diljem svijeta preuzelo aplikaciju u prvih pet dana prosinca, a u istom razdoblju potrošili su oko 56 milijuna kuna u samoj aplikaciji Lensa ai, piše nss.

Viralnu aplikaciju za uređivanje slika predstavila je kompanija Prisma Labs 2018., ali je postala viralna u posljednje vrijeme zahvaljujući nedavnom napretku umjetne inteligencije i značajnim poboljšanjima poput opcije 'Magic avatar'. Tu su i razni vizualno moćni alati koji retuširaju lice i 'pročišćavaju nesavršenosti' našeg izgleda. Samo korištenje je vrlo jednostavno, što je još jedan bonus aplikacije.

Nakon što se aplikacija preuzme, prvi korak je odabir između dostupnih paketa u rasponu od 30 do 60 kuna, a zatim možete prenijeti 10 do 20 selfieja s različitim pozadinama i izrazima lica. Treći korak je odabir spola, izbor koji će odrediti temu generiranih slika, a od stilova tu su anime, fantasy, princeze i vile, astronauti, rock zvijezde i superheroji. Zatim morate pričekati nekoliko minuta i konačno ćete dobiti niz fotografija koje možete dijeliti.

U prošlosti je Prisma Labs bio na meti kritika zbog pohranjivanja osjetljivih informacija svojih korisnika i to je također jedan od najvećih strahova korisnika Lensa AI. Andrey Usoltsev, izvršni direktor i suosnivač tvrtke, izjavio je da tvrtka radi na ažuriranju politike privatnosti i da u ovom trenutku 'Lensa koristi kopiju modela Stable diffusion, koji uči prepoznavanje lica na prenesenim slikama za svaki pojedini slučaj. To znači da za svakog pojedinog korisnika postoji poseban model'.

Usoltsev također ističe da se fotografije korisnika brišu sa servera (koji se nalaze u Sjedinjenim Državama) čim se generiraju avatari, no prije preuzimanja aplikacije najbolje je pažljivo pročitati odjeljak o politici privatnosti i uvjetima korištenja.

Tamo piše da aplikacija 'ne koristi fotografije koje su dostavili korisnici ni u koju drugu svrhu osim za primjenu raznih filtara ili stiliziranih efekata' te da se 'slike korisnika koriste isključivo u svrhu stvaranja vlastitih avatara'.

Podaci se onda automatski brišu unutar 24 sata od obrade slika. Nije jasno može li se drugi osobni sadržaj poput lokacije dijeliti s trećim stranama. Također, svatko može poslati e-mail na privacy@prisma-ai.com kako biste zatražili 'pristup, izmjenu, ispravak, ažuriranje i brisanje' bilo kojeg osobnog podatka danog Prismi putem Lense.ai, iako tvrtka ne garantira da će zahtjev biti odobren.

Brisanje fotografija je logično jer bi trebali imati velike servere za to, iako ništa zapravo tu nije sigurno. No, činjenica je pritom da umjetna inteligencija ovime 'uči' naša lica te ih obrađuje na razne načine, čime može stvoriti čak i digitalne kopije svih nas. Nadalje, može pratiti naše kretanje ako je povezana s, primjerice, kamerama u gradu jer poznaje naša lica. Ima niz ideja oko ovoga, sve su futurističke, čine se nestvarnima, no u ovo digitalno doba nismo svjesni svega što nas čeka.

Ovo sve zvuči nadrealno, no umjetna inteligencija ide naprijed te nismo sasvim sigurni što ona sada može te što će moći. Dok se mi bavimo nogometom i ratovima u svakodnevnim razgovorima, IT kompanije diljem svijeta razvijaju umjetnu inteligenciju, a mi koji se time ne bavimo realno - nemamo pojma. Pritom smo laka meta, a ova je aplikacija dobar primjer.

