Savršena srodna duša za svaki znak Zodijaka: Jarcu je bitna elegancija, a Raku senzualnost

Kad ste u potrazi za svojom srodnom dušom lijepo je znati karakteristike koje čovjek treba imati kako biste ostvarili pravu cjeloživotnu ljubav. Provjerite što trebate od svoje srodne duše kako bi vam ljubav cvjetala:

Ovan

Srodna duša Ovna: Netko zabavan s puno samopouzdanja tko može držati korak s ovim znakom

Ovan nema vremena za gubiti, on živi brzo i agresivno te mu treba partner koji je samopouzdan i zabavan i tko će ga moći pratiti. Njegova idealna srodna duša je netko tko, kao i on, se ne boji rizika i tko želi živjeti punim plućima.

Potencijalne srodne duše: Ovan, Lav, Strijelac, Blizanci i Vodenjak.

Bik

Srodna duša Bika: Vjeran i romantičan partner koji će mu se posvetiti

Bik će svojoj srodnoj duši ostati vjeran do smrti, a to očekuje i od svojeg partnera, kao i stalno podsjećanje da mu je partner u potpunosti predan. Njegova je idealna srodna duša netko tko je pouzdan i ne voli igrati igrice jer Bik nije za to. On također voli romantičare koji će im pokazati da su jedini na svijetu za njih.

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Djevica i Ribe.

Foto: Dreamstime

Blizanci

Srodna duša Blizanca: netko inteligentan, sa smislom za humor i dovoljno različit kako bi stvari bile zanimljive

Blizanci mogu biti vrlo izbirljivi kada se radi o njihovom partneru, tako da ako su vas odabrali - trebali bi se osjećati posebnima. Njihova idealna srodna duša je netko tko stalno potiče njihov interes, netko tko je zabavan i pun života. Pomaže ako ste dovoljno različiti kako nikad ne bi dosadili jedan drugome.

Potencijalne srodne duše: Lav, Vaga, Ovan i Vodenjak.

Rak

Srodna duša Raka: inteligentna, nježna i senzualna duša sa razvijenom empatijom

Rak je ispunjen ljubavlju koju želi podijeliti sa svojim partnerom, ali ako želite ostati s njim morati biti spremni uzvratiti. Potreban mu je netko tko je dovoljno inteligentan da osvoji njegov um, ali i dovoljno nježan da bi se osjećao posebnim i voljenim. Njegov idealan partner također mora biti nježan i suosjećajan.

Potencijalne srodne duše: Škorpion, Bik, Ribe i Djevica.

Foto: Dreamstime

Lav

Srodna duša Lava: netko tko je siguran u sebe i dovoljno tajanstven kako bi zadržao njegov interes i pažnju na duge staze

Lav je beznadno privučen tajanstvenim osobama koje pršte od samopouzdanja. On želi nekoga tko je spreman za avanturu i tko se ne boji rizika. No, također, želi nekoga tko je dovoljno zanimljiv da mu zaokuplja pažnju i da se neprestano veseli onome što slijedi!

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vaga, Strijelac i Ovan.

Djevica

Srodna duša Djevice: netko sofisticiran, složen, ambiciozan i tko je sposoban potpuno se posvetiti partneru

Srodna duša Djevice je netko složen i sofisticiran poput luksuznog francuskog vina. Uz to, Djevice od partnera očekuju da pokazuju ambiciju i znanje s kojim uspješno navigiraju društvenim situacijama. Prije svega, Djevica treba nekoga tko će biti jednako predan vezi poput nje.

Potencijalne srodne duše: Škorpion, Jarac, Rak i Bik.

Foto: Dreamstime

Vaga

Srodna duša Vage: netko tko je fizički privlačan, pametan i pun samopouzdanja

Vaga ima visoke standarde kada je u pitanju ljubav i neće pristati na bilo što samo da bi bila u vezi. Njena srodna duša vjerojatno će biti netko tko posjeduje savršenu kombinaciju - izgled, mozak i samopouzdanje. Vagama je bitna fizička ljepota, ali i bistri umovi jer im brzo dosadi netko tko ima ograničene interese. Žele nekoga tko zna što želi!

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vodenjak, Strijelac i Lav.

Škorpion

Srodna duša Škorpiona: netko tko se može uloviti u koštac s njegovom teškom naravi te će ispuniti njegovu potrebu za strašću i intenzitetom

Kad ste sa Škorpionom, njegova ljubav je duboka, intenzivna i bezuvjetna. No, da bi Škorpion ostao sretan treba mu partner koji ga izaziva i hrani njegovu strast. Njegova idealna srodna duša je profinjena, maštovita osoba koja promišlja o svijetu oko sebe te je empatična i staložena. Oni vole malo misterije i intriga i također su beznadno privučeni oštrom inteligencijom!

Potencijalne srodne duše: Riba, Djevica, Jarac i Rak.

Foto: Dreamstime

Strijelac

Srodna duša Strijelca: Osoba otvorenog uma i slobodnog duha koja ga ne pokušava promijeniti

Strijelci cijene svoju slobodu i neovisnost i ne treba im netko previše posesivan tko će im visjeti za vratom. Njihova idealna srodna duša je netko tko voli zabavu i pristupa životu otvorenog uma. Pravila ih ograničavaju i kako bi ostali zadovoljni treba im netko tko će ih u potpunosti prihvatiti i tko će biti avanturističkog duha.

Potencijalne srodne duše: Lav, Vodenjak, Ovan i Vaga.

Jarac

Srodna duša Jarca: elegantni, otmjeni i intrigantni partner sa stilom koji može okupirati njegov um i ostati mu vjeran do kraja

U ljubavi Jarac se ne boji biti izbirljiv. Očekuje od svoje srodne duše da bude elegantna, puna samopouzdanja i ponosna na sebe piše Atma. Njihova srodna duša bi trebala biti inteligentna, ali iznad svega, treba bi biti pouzdana i vjerna jer Jarac treba nekoga na koga može uvijek računati.

Potencijalne srodne duše: Ribe, Bik, Djevica i Škorpion

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Srodna duša Vodenjaka: Posvećena osoba koja voli zabavu, s uvrnutim smislom za humor i talentom za kuhanje

Idealna srodna duša Vodenjaka treba imati zabavnu i ekstrovertiranu osobnost i mora biti raspoložena za povremenu avanturu. Također ga strašno privlače oštroumne osobe koje imaju pomalo uvrnuti smisao za humor. Ako ga možete nasmijati možete ga natjerati gotovo na sve. Ako znate kuhati, to je također veliki plus, jer Vodenjak jako uživa u hrani.

Potencijalne srodne duše: Vaga, Ovan, Blizanci i Strijelac

Ribe

Srodna duša Riba: Samouvjerena osoba kreativnog uma koja je na njihovoj valnoj duljini

Ribe žive u svom svijetu i nikad ne shvaćaju život previše ozbiljno. Njihova idealna srodna duša je osoba sa zdravom dozom samouvjerenosti, divljim i kreativnim umom, te sposobnošću da misli nelinearno. Najviše od svega treba im netko s kime se mogu povezati i komunicirati na dubok i smislen način.

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Bik, Škorpion

