Situacije koje otkrivaju ima li ljubavna veza budućnost ili ne

To što je početak veze savršen, ne znači da će ta veza dugo opstati. Istinska kompatibilnost može se prepoznati po nekim drugim stvarima, kazao je Grant Langston dok je još bio direktor web stranice za upoznavanje eHarmony gdje je radio gotovo 20 godina i tijekom vremena shvatio koje su predispozicije važne za kvalitetnu vezu.

Grant i njegovi kolege proučavali su parove i kategorizirali su ih u 'vrlo sretne' i 'vrlo nesretne'. Pokušali su utvrditi što to prva grupa ima, a druga nema, odnosno po čemu su ovi 'vrlo sretni' toliko kompatibilni.

- Ne to nisu bile površne sličnosti, poput dijeljenja ljubavi prema istim aktivnostima ili jednakoj hrani. To nema nikakve veze s tim. To su duboko ukorijenjene, temeljne osobine koje sretni parovi dijele - dodao je i napomenuo da te 'površne sličnosti, kao što su interesi, dubokoumni razgovori i međusobna privlačnost, čine fantastičnim početak veze, ali često ne doprinose previše tome da veza dugo potraje'.

Ljudi su rođeni s mnogim osobinama koje određuju istinsku kompatibilnost, a dosta njih je oblikovano tijekom djetinjstva i odrastanja. Grant je napomenuo kako su se on i kolege tijekom istraživanja usredotočili na otprilike 30 osobina pri procjeni podudarnosti između partnera.

Ovo su po njemu četiri najvažnije stvari za ozbiljnu vezu i po tome možete predvidjeti imate li budućnost s nekime ili ne:

1. Rješavanje sukoba

Način na koji se s nekime sukobljavamo često odražava način na koji se to radilo u našim obiteljima. Za dugoročnu vezu važno je da oba partnera imaju podjednake poglede na taj aspekt života. Ako su u tome previše različiti, teško će održati mir i harmoniju u vezi.

Zato je važno u početku veze ne gledati partnera 'kroz ružičaste naočale' već usmjeriti pažnju i na druge stvari. Obratite pažnju na koji način rješava sukobe, odnosno kakav je kada se s nekim posvađa. Ako u tome ima sličnosti s vama, tada je jedan od četiri faktora kompatibilnosti zadovoljen.

2. Pozitivnost ili negativnost

Ljudi se mogu podijeliti u dvije skupine - u vedre i u mrzovoljne. Svatko može biti bolje raspoložen kada je situacija takva, kao npr. na početku ljubavne veze. Ali, svi mi imamo prirodne sklonosti biti pozitivni ili negativni u životu. Obratite pažnju imate li slične poglede na svijet kao partner.

Naime, kada nakon nekog vremena leptirići nestanu i smire se strasti, partneri počinju pokazivati svoje pravo lice, odnosno počinju jedan drugoga gledati više realistično. Zato je važno da ste slični i u ovom faktoru, jer teško je pozitivnom čovjeku dugo biti uz kronično negativnog.

3. Ambicioznost

- Upravo je ambicija skrivena osobina kod mnogih ljudi. I zato u početku veze morate biti spremni reći kakve su vaše ambicije. Što želite biti u životu, jeste li tip koji će se zadovoljiti onime što naiđe životnim putem ili ćete se boriti za neke svoje ciljeve - pojasnio je Grant.

Nije jednako biti ležeran i zadovoljavati se mrvicama ili biti ambiciozan i žudjeti za velikim stvarima. To što netko ima jednu ili drugu osobinu ne znači da je lošiji ili bolji partner. Veza dvoje ljudi s različitim pogledima na financije ili profesionalni rast - neće poživjeti dugo.

4. Socijalni faktor

Neki ljudi su jako društveni dok drugi više cijene trenutke kada su sami. Većina ljudi je po tom pitanju negdje u sredini, vole se družiti, ali ponekad vole i biti sami. Međutim, do problema može doći kod ekstrema. Na primjer, jedan partner želi stalno biti okružen drugim ljudima, a drugi gotovo nikada.

Takva veza neće imati budućnost jer će ubrzo doći do nesuglasica i nezadovoljstva. Jedan partner će željeti izlaziti i zabavljati se, a drugi će žudjeti biti negdje na osami. I zapamtite, ljude je teško mijenjati i ne zavaravajte se da partnerove sklonosti možete prilagoditi sebi, to ne ide tako, otkriva Insider.

