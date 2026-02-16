Saxenda vs. Mounjaro: Evo što mi je više odgovaralo (i zašto Ozempic nije za svakoga)

Borba s viškom kilograma kod mnogih traje godinama, a nerijetko preraste u cjeloživotnu priču ispunjenu usponima i padovima. Autorica teksta iskreno je podijelila svoje iskustvo, priznajući da je gotovo pola života pokušavala pronaći ravnotežu između ljubavi prema hrani i želje za zdravijim, zadovoljnijim tijelom. Kroz različite faze, dijete i odricanja, učila je koliko je taj put zapravo složen – ne samo fizički, nego i emocionalno, piše samobitno.

Još kao dijete čula sam poznatu rečenicu: 'Nisi debela, samo si nabijena.' Kod kuće se jelo sve što bi bilo na tanjuru jer 'nije pristojno ostaviti', a u obitelji s ograničenim mogućnostima hrana se cijenila gotovo kao luksuz. S godinama sam otkrila koliko može biti ukusna i koliko se lako u tom uživanju pretjera.

Uz brojna druženja, slavlja i čašu vina više, kilogrami su se gomilali, a ja sam se od djevojke koja jede iz pristojnosti pretvorila u osobu koja jednostavno uživa u svakom zalogaju.

Kako su se godine nizale, usporio se metabolizam, hormoni su se pobunili, a volja više nije bila dovoljna. Iako sam raznim dijetama znala skinuti i do 40 kilograma, sve bih ih uz kamate brzo vratila.

Prvi korak: odluka i susret s endokrinologom

Čuvši za popularni Ozempic, poželjela sam i sama iskušati 'čudo u injekciji'. Međutim, ubrzo sam otkrila da te lijekove ne može jednostavno 'tražiti kod doktora opće prakse'.

Međutim, Ozempic (semaglutid) je primarno registriran za liječenje dijabetesa tipa 2, pa se u praksi najčešće propisuje osobama s poremećenom regulacijom šećera, dok se za isključivo mršavljenje obično razmatraju druge opcije

Za propisivanje Saxende ili Mounjara potreban je pregled kod specijalista endokrinologa, a termini u bolnicama u pravilu se čekaju i po nekoliko mjeseci.

Zato sam se odlučila na privatnu kliniku. Savjet svima koji razmišljaju o tom koraku: pripremite osnovnu krvnu sliku unaprijed. Meni su tražili nalaze poput KKS-a, jetrenih enzima (AST, GGT), lipidograma, glukoze, vitamina D i kreatinina.

Sve to možete napraviti kod svog liječnika kako ne biste morali plaćati dodatni pregled, te dva puta ići kod endokrinologa, jer vam neće prepisati lijek dok ne vidi krvnu sliku.

Saxenda: iskustvo i prva razočaranja

Prva terapija bila je Saxenda (liraglutid), injekcija koja se aplicira svakodnevno. Krenula sam s dozom od 0,6 mg pa postupno dolazila do maksimalnih 3,0 mg. Učinak se vidio već nakon nekoliko tjedana, apetit se smanjio, pojavio se osjećaj sitosti i više nisam posezala za hranom iz navike.

Ipak, s povećanjem doze rasla je i cijena, a trošak je na kraju dosezao i preko 200 eura mjesečno. Nuspojave su bile podnošljive: povremene mučnine, zatvor ili proljev. Ozbiljniji problem pokazao se kao, nestašica lijeka.

U jednom trenutku bilo je gotovo nemoguće pronaći ga u ljekarnama. Taj stres, neizvjesnost i briga da će terapija morati stati jednostavno su me iscrpili, pa sam na kraju odustala. Nakon šest mjeseci i izgubljenih osam kilograma morala sam krenuti ispočetka.

Mounjaro: novi početak i bolja ravnoteža

Kad se pojavio Mounjaro (tirzepatid), rekla sam si: 'Još jednom.' Ovaj put iskustvo je bilo pozitivnije. Lijek je lako dostupan, primjenjuje se samo jednom tjedno, a nuspojave su minimalne.

Osim povremene glavobolje, nisam osjećala nikakvu neugodu. Cijena je oko 180 eura mjesečno kad krenete s 2,5 mg, dok je 5 mg morate plaćati 250 euro.

Terapiju koristim dva mjeseca i dosad sam izgubila osam kilograma, ali ono što me najviše veseli nije vaga, nego osjećaj kontrole.

Više ne jedem zato što moram, nego kad zaista želim.

Što bih savjetovala svima koji tek počinju

Bez obzira na to koji lijek odabrali, važno je shvatiti da oni nisu čarobni štapić. Sustavnu promjenu stila života ništa ne može zamijeniti. Lijekovi pomažu da smanjite apetit i naučite svoje tijelo novim navikama, ali jedino kombinacija pravilne prehrane i tjelovježbe donosi dugoročne rezultate.

Moj savjet: vježbajte barem dva do tri puta tjedno, čak i ako je to samo brza šetnja. Tjelesna aktivnost ne pomaže samo da brže gubite težinu, nego i da zategnete kožu i bolje se osjećate u vlastitom tijelu. Naučite uživati u hrani, bez pretjerivanja. Dvije kockice čokolade su dovoljne, jedna krafna nije grijeh, ali četiri već jesu.

Debljina nije samo estetski problem, već stanje koje utječe na svakodnevni život i zdravlje. Kad se osjećate lakše, bolje spavate, više se krećete i uživate u stvarima koje ste možda izbjegavali, planinarenju, plesanju, jednostavnom izlasku u grad bez umora.

Za mene je Mounjaro trenutno najbolji saveznik na tom putu. Ne zato što 'rješava problem' sam od sebe, nego zato što mi daje podršku da napokon mogu promijeniti navike koje sam godinama pokušavala sama.

Sažetak: što znati prije terapije

Pregled i propisivanje: terapiju u pravilu uvodi specijalist (najčešće endokrinolog) nakon procjene BMI-a, pridruženih bolesti i rizika

Nalazi prije početka: ponesi barem osnovnu krvnu sliku i šećer (često se dodatno traže jetreni enzimi, lipidogram, kreatinin, vitamin D i sl.)

Ozempic vs lijekovi za mršavljenje: Ozempic je primarno lijek za dijabetes tipa 2; za regulaciju težine se koriste druge opcije ili drugačije indikacije, ovisno o pravilima i dostupnosti

Doziranje i tempo: doza se obično diže postupno kako bi se smanjile nuspojave, ne preskači korake bez dogovora s liječnikom

Najčešće nuspojave: mučnina, zatvor ili proljev, žgaravica, osjećaj “težine” nakon manjeg obroka; pomažu manji obroci, sporije jedenje, više tekućine i vlakana

Tko treba poseban oprez ili ne smije: trudnoća/dojenje, određene bolesti gušterače ili žučnjaka u anamnezi, te neke rijetke bolesti štitnjače (ovo uvijek provjeriti s liječnikom)

Što najviše 'nosi' rezultat: manji unos hrane (lijek pomaže, ali ti biraš), proteini i trening snage 2-3 puta tjedno + hodanje, jer cilj nije samo vaga nego i funkcija i zategnutost

Realna očekivanja: ovo je dug proces; prekid terapije bez novih navika često vodi povratku kilograma

Napomena: ovo je informativno i temeljeno na osobnom iskustvu i ne zamjenjuje savjet liječnika.