Saznajte kakvu auru nosite prema svom mjesecu rođenja

4. TRAVANJ Polje paljenja: Nosite naboj koji budi druge prije nego što uopće progovore. Vaša prisutnost osjeća se kao odbrojavanje koje je već u pokretu, osjećaj da će nešto uskoro početi, bez obzira je li netko spreman ili ne. Pokrećete svađe koje su se trebale dogoditi, odluke koje su odgađane, smijeh koji probija ustajalu pristojnost. Ljudi stoje malo uspravnije kada se pojavite jer vaša aura istiskuje prostor za pretvaranje. Podsjećate ih na dio njih samih koji želi prvi krenuti, reći rizičnu stvar, odabrati put koji zapravo ubrzava njihovo srce. Čak i kada stojite mirno, vaša energija se osjeća kao da je usred skoka. | Foto: Dreamstime