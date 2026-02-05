Saznajte koja je prosječna dob ulaska u brak diljem svijeta

Brak je jedna od najvažnijih životnih odluka i rijetko se svodi samo na ljubav. Financijska stabilnost, emocionalna zrelost, karijera i društvena očekivanja igraju veliku ulogu u odluci kada će se netko vjenčati. Dok se u nekim kulturama brak i dalje smatra prijelazom u odraslu dob i događa se vrlo rano, u drugima se odgađa sve do kasnih tridesetih, pokazuju podaci World Population Reviewa, Statista i World Bank Groupa
Kolumbija – 18 godina.
U konzervativnijim dijelovima zemlje predbračne veze nisu društveno prihvaćene, zbog čega se brak često smatra jedinim legitimnim oblikom veze. To rezultira vrlo ranim ulaskom u brak.
| Foto: 123RF
Nepal – 20 godina.
U siromašnijim obiteljima brak se često doživljava kao način smanjenja financijskog tereta. Djevojke se nerijetko udaju mlade, ponekad i kako bi im se osigurala ekonomski stabilnija budućnost.
| Foto: Olga Saliy
Jemen – 23 godine.
Iako raste svijest o problemima dječjih brakova, religijski zakoni i tradicija i dalje imaju snažan utjecaj. Brak se u ovoj zemlji često sklapa ranije od svjetskog prosjeka.
| Foto: kamilsharudin
Tadžikistan – 22 godine.
Ekonomske prilike snažno utječu na odluke o braku, posebno u ruralnim područjima. Djevojke često rano napuštaju školovanje, a brak postaje jedina opcija.
| Foto: 123RF
Iran – 24 godine.
Rastući troškovi života, nezaposlenost i stambena kriza doveli su do odgađanja braka. Unatoč tome, brak se i dalje smatra važnim društvenim korakom.
| Foto: 123RF
Egipat – 25 godina.
Visoka nezaposlenost, skupi svadbeni običaji i troškovi stanovanja utječu na kasnije vjenčanje. Financijska spremnost postala je ključan faktor.
| Foto: 123RF
Kina – 26 godina.
Posebno za muškarce, posjedovanje stana često se smatra preduvjetom za brak. Zbog visokih cijena nekretnina u velikim gradovima, brak se sve više odgađa.
| Foto: 123RF
Rusija – 26 godina.
Ekonomska nestabilnost i troškovi života otežavaju rano sklapanje braka. Ipak, društveni pritisak da se vjenča do određene dobi i dalje postoji.
| Foto: 123RF
Izrael – 29 godina.
Dok se u ortodoksnim zajednicama brak sklapa ranije, sekularni i moderni ortodoksni Židovi najčešće se vjenčaju krajem dvadesetih ili početkom tridesetih.
| Foto: 123RF
Sjedinjene Američke Države – 31 godina
Zajednički život bez braka široko je prihvaćen, a visoki troškovi obrazovanja i stanovanja dodatno odgađaju vjenčanje. Kasniji brak često se doživljava kao znak zrelosti.
| Foto: 123RF
Italija – 34 godine.
Dugotrajno obrazovanje i spor ulazak na tržište rada utječu na kasnije vjenčanje. Za mnoge parove brak više nije nužnost, već opcija.
| Foto: 123RF
Brazil – 36 godina.
Ekonomska nesigurnost i inflacija otežavaju ranu stabilnost. Život u izvanbračnoj zajednici vrlo je raširen, a brak se često odgađa.
| Foto: 123RF
Južna Koreja – 37 godina.
Dugi radni sati i visoki životni troškovi ostavljaju malo prostora za privatni život. Brak se doživljava kao izbor, a ne obaveza.
| Foto: 123RF
Španjolska – 39 godina.
Mnogi parovi žive zajedno godinama bez formalnog braka. Brak se često smatra nepotrebnim, što Španjolsku svrstava među zemlje s najvišom prosječnom dobi sklapanja braka.
| Foto: 123RF