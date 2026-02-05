Obavijesti

Saznajte koja je prosječna dob ulaska u brak diljem svijeta

Brak je jedna od najvažnijih životnih odluka i rijetko se svodi samo na ljubav. Financijska stabilnost, emocionalna zrelost, karijera i društvena očekivanja igraju veliku ulogu u odluci kada će se netko vjenčati. Dok se u nekim kulturama brak i dalje smatra prijelazom u odraslu dob i događa se vrlo rano, u drugima se odgađa sve do kasnih tridesetih, pokazuju podaci World Population Reviewa, Statista i World Bank Groupa
Saznajte koja je prosječna dob ulaska u brak diljem svijeta
Kolumbija – 18 godina. U konzervativnijim dijelovima zemlje predbračne veze nisu društveno prihvaćene, zbog čega se brak često smatra jedinim legitimnim oblikom veze. To rezultira vrlo ranim ulaskom u brak. | Foto: 123RF
