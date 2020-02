Saznajte što volite kod ljubavi: Što ste prvo vidjeli na slici?

Uvijek sam mislila da je važno znati što najviše volim kod zaljubljivanja kako bih se toga mogla prisjetiti u teškim trenucima, piše blogerica Rebecca Jane Stokes za YourTango.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Spoznaja da točno znate što vam je najprivlačnije kod ljubavi također može pomoći odrediti je li veza u kojoj ste trenutačno vrijedna da je nastavite ili u njoj samo preživljavate.

Ako niste sigurni što točno smatrate privlačnim, ne brinite. Ovaj test osobnosti dizajniran je tako da brzo možete shvatiti što volite čak i ako toga niste svjesni. Sve što morate učiniti je pogledati sliku ispod i upamtiti ono što vam najprije zapne za oko. Zatim potražite opis koji će vam otkriti što najviše volite kod zaljubljivanja i veza.

Foto: YourTango.com

Ako ste ugledali:

1. Profil muškarca

Ako ste najprije vidjeli muškarca, ono što volite kod zaljubljivanja je to da vam daje osjećaj odrastanja. Ostatak svijeta misli da ste sređeni, no cijelo vrijeme se pitate hoće li netko prozrijeti vašu masku i nazvati vas glumcem. No zapravo to niste. Na sreću, kod ljubavi se rastope sve nesigurnosti i ono što se zapravo otkrije je činjenica da imate sposobnosti odraslog čovjeka. Bilo bi sjajno da se toga držite i kad niste zaljubljeni.

2. Ženu sa šeširom

Ako ste najprije ugledali ženu, ono što volite je predivan osjećaj koji vam zaljubljenost pruža. Iako zvuči smiješno, iskreno vjerujete da ste predivni kad ste zaljubljeni. To nije nešto što ćete podijeliti s drugima, ali svakako u to vjerujete. Naravno da ste predivni ionako, a zbog ljubavi imate onaj poseban sjaj.

3. Labud

Ako ste najprije ugledali labuda, ono što najviše volite kod ljubavi je način na koji ona umiruje vašu dušu. Smatrate da ste ljuta osoba koja često izgovori nešto što ubrzo požali. No zaljubljenost vam pomaže da takve nagone držite pod kontrolom i omoguće vam da s lakoćom klizite kroz život. Kad ste zaljubljeni prisiljeni ste preurediti prioritete kako biste više vremena provodili s čovjekom kojeg volite. Razmišljajte o tome kako stvoriti vlastitu oazu mira kad niste zaljubljeni.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: