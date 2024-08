'Saznao sam da mi djevojka živi dvostruki život. Ostala je trudna s mužem i prestala se javljati'

Obično ne očekujemo da partner od nas skriva tajnu koja bi nam oboma mogla promijeniti život, a upravo se to dogodilo muškarcu koji je bio u vezi na daljinu s djevojkom oko dvije godine. Tek kad su se razišli, saznao je za tajnu koju je skrivala i to ga je shrvalo, prenosi The Mirror.

Kaže da su tijekom veze oboje bili 'prilično predani' ideji da se sretnu i počnu s ozbiljnom vezom uz zajedništvo, no „stvari su se zakomplicirale“ nakon nekog vremena. Sve rjeđe su razgovarali, sve dok jednog dana žena nije „nestala bez riječi“ i prestala odgovarati na njegove poruke.

Muškarac se isprva uspaničio, vjerujući da joj se nešto dogodilo. Pretražio je na Internetu sve informacije koje je mogao pronaći o njoj i na kraju na njenom Facebook profilu otkrio istinu. Njegova je djevojka zapravo cijelo vrijeme bila u braku i sad je bila trudna, noseći suprugovo dijete.

- Malo me izluđivalo to što ne znam što se s njom dogodilo, a onda sam se jednog dana sjetio da ima Facebook račun. Kako ga ja osobno nikad nisam imao, odlučio sam ga otvoriti i potražiti njezino ime. Tako sam saznao što je s njom, zbog čega je nestala – ispričao je čovjek.

Ostao je povrijeđen i ljut zbog toga, a nakon svega, sad razmišlja o tome da njezinom suprugu ispriča sve što se dogodilo između njih dok su bili u vezi.

Njegova objava na Redditu je zaradila dosta komentara i mnogi su ga poticali baš na to: Da se javi njenom suprugu i bude iskren, navodeći kako bi sami, da su u ulozi tog čovjeka, voljeli znati što im je žena radila iza leđa.

- Samo recite mužu i idite svojim putem. Ono što će se dogoditi poslije ovisi o njoj, ali po ovom što vidim, ne bi čudilo da je žena serijski varalica – napisao je jedan komentator. Drugi dodaje:

- Mislim da muž zaslužuje znati jednako koliko i ti. Ona mora naučiti da njezini postupci imaju posljedice.

Na žalost, nema informacija o tome je li se muškarac odlučio za taj potez, ili je odlučio preboljeti sve u tišini, kao što su neki komentatori sugerirali.