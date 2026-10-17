Šećeri i antibiotici ne idu zajedno: Ta kombinacija povećava rizik od infekcija

Šećeri i antibiotici zajedno mogu stvoriti toksičnu kombinaciju za zdravlje crijeva. To pokazuje istraživanje objavljeno u prestižnom časopisu Nature, koje ističe kako konzumiranje slatke hrane tijekom uzimanja antibiotika narušava bioraznolikost crijevne mikrobiote puno više nego sam lijek. Kombinirani učinak stvara bakterijsku "pustinju" u kojoj se mogu razmnožavati mikroorganizmi, tzv. patobionti, koji mogu pod specifičnim uvjetima prevladati crijevne barijere, ući u krvotok i uzrokovati ozbiljne infekcije.

Studije o prehrani često imaju poteškoća s pružanjem točnih podataka jer se oslanjaju na (često netočna) sjećanja sudionika. Istraživači u Memorial Sloan Kettering Cancer Centeru u New Yorku, NYU Langone Healthu i Cityju of Hope u Los Angelesu iskoristili su idealno okruženje: analizirali su 173 pacijenta oboljela od raka hospitalizirana zbog transplantacije matičnih stanica koji su bili podvrgnuti teškoj antibiotskoj terapiji. Budući da su konzumirali samo obroke pripremljene u bolničkoj kantini, znanstvenici su mogli matematički pratiti više od 9400 obroka i analizirati više od 1000 uzoraka stolice.

Unakrsnim usporedbama podataka o makronutrijentima (masti, vlakna, ugljikohidrati) i specifičnim namirnicama (poput piletine, jabuka ili čokoladne torte), došlo se do konzistentnog nalaza: što je veći sadržaj šećera u prehrani, to je razorniji utjecaj antibiotika na mikrobiotu. Slatkiši uništavaju bakterijsku raznolikost pa se tako na svakih 100 grama slatkiša ili zaslađenih pića konzumiranih tijekom terapije antibioticima, bioraznolikost crijevne mikrobiote smanjila se za otprilike 24%.

Nestanak "dobrih" bakterija ostavio je prostor za nekontrolirano širenje Enterococcus faecium, bakterije koja je bezopasna u normalnim uvjetima, ali izuzetno opasna kada je crijevni ekosustav destabiliziran. Kod transplantiranih pacijenata, Enterococcus je pogoršao komplikacije povezane s odbacivanjem doniranih stanica. Oni koji su konzumirali više šećera od prosjeka pokazali su 12% povećan rizik od smrtnosti.

- Naše istraživanje sugerira da nije potrebno potpuno eliminirati šećere, već to učiniti tijekom uzimanja antibiotika - objasnio je dr. Jonathan Peled, onkolog u Memorial Sloan Ketteringu i jedan od glavnih autora studije.

Ovaj savjet vrijedi ne samo za one koji se podvrgavaju osjetljivom liječenju raka, već bi mogao postati i opće pravilo opreza za uobičajene infekcije koje se liječe kod kuće.