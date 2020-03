Second hand Hermes torbice skuplje su od slavnog originala

Second hand u svijetu luksuza funkcionira drugačije te se ne vodi za pravilima drugi vlasnik – jeftinija roba. Naime, Hermèsove zvijezde Birkin i Kelly u originalu koštaju oko 7000 i 10000 dolara, no pošto im je proizvodnja limitirana, second hand cijena na online destinacijama raste i do oko 50000 dolara.

Istina da su torbice investicija, no ovo se desilo upravo radi limitirane izrade i vječite liste čekanja za određene modele.

Ovo se ne sviđa ni dioničarima kuće Hermès jer ispada da je njihova napuhana cijena sada preniska, a ni općenito brendovi ne vole preprodaju njihova blaga od unikatnih materijala kao što je koža aligatora. Naročito ako je ono simbol luksuza i rijetkosti.

Prije par godina jedna Birkinica, koja je u originalu koštala oko 7000 dolara, prodana je na aukciji u Christie'su za čak 380.000 američkih dolara. Osnovne cijene modela razlikuju se ovisno o tipu kože i materijalu za kopču (na primjer, zlato).

Lista čekanja za Hermèsove slavne torbe je jedna od najluđih na svijetu – ako je naruči danas, klijentica će je dobiti za 6 godina.

