Sonja Lyubomirsky, profesorica na Kalifornijskom sveučilištu u Riversideu, provela je detaljna istraživanja o naizgled jednostavnom pitanju 'Kako biti sretan?'. U knjizi 'The How of Happiness' iznijela je sve primjere, a ovo su neki od njih:

1. Učinite nešto lijepo za nekoga Lyubomirsky kaže da postoji mnogo dokaza koji potvrđuju da činjenje drugih sretnima čini i vas sretnim. 2. Redovito izražavajte zahvalnost U knjizi navodi nekoliko načina kako zahvalnost povećava sreću, kao na primjer, pomaže u uživanju u pozitivnim iskustvima, jača samopoštovanje, gradi društvene veze i ometa vaše negativne emocije. 3. Gajite optimističan pogled na život Lyubomirsky je provela istraživanje s Laurom King u kojem ljudi zamišljaju svoje 'najbolje moguće buduće ja'. Istraživanje sugerira da zamišljanje idealnog budućeg sebe povećava sklonost ljudi da ustraju u postizanju svojih ciljeva i da se nose sa zastojima. 4. Izbjegavajte društvene usporedbe Istraživanje autorice ove knjige sugerira da su sretni ljudi prilično nesvjesni onih koji se čine boljima od njih. Pokušaji da se materijalno održi korak s jako uspješnim ljudima zapravo su sjajan način da budete depresivniji. 5. Njegujte svoje odnose Odvojite vrijeme za druženje s prijateljima i članovima obitelji. Poklonite im pažnju, recite im što vam se sviđa kod njih, a kad im se dogodi nešto dobro, svakako podijelite s njima lijepe rezultate. 6. Uživajte u svom poslu Ako radite ono što volite, onda vam to neće biti teško raditi. Ljudi koji naporno rade zapravo više uživaju u svom poslu, a posao doživljavaju više kao igru. 7. Brinite o svom tijelu Lyubomirsky ovdje spominje nekoliko kategorija, uključujući redovitu tjelovježbu, učenje meditacije i jednostavno ponašanje sretne osobe, piše Psychology Today.