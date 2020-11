Sedam načina da neutralizirate toksične ljude na sastancima

Toksično ponašanje na sastancima može vrlo brzo preuzeti cijelu grupu, a onda dolazi do niza negativnih efekata. Pada produktivnost, suradnja, želja za napredovanjem...

<p>Jeste li se ikad bili napadnuti na sastanku? Suočavanje s toksičnim ponašanjem nije samo neugodno, već može dovesti do toga da se osjećate nesigurno i ne znate kako reagirati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Toksičnost se pokazuje kao suprotnost ranjivosti, znatiželji i učenju. Osjeća se kao prepreka za suradnju, kao da netko pokušava nametnuti kontrolu, osjećaj nedostatka povjerenja te osjećaj nesigurnosti - kaže trenerica za voditelje timova Erin Willett.</p><p>Dodaje da toksičnost može izgledati kao pokroviteljski govor, pasivno-agresivni komentari ili redovito ometanje drugih. Suptilniji oblici toksičnog ponašanja mogu uključivati ​​uzimanje zasluga za tuđi rad, često izgovaranje "ali...", izmotavanje umjesto preuzimanja odgovornosti ili mikro-upravljanje.</p><p>- Toksičnost može početi kao jednostavna izjava ili jedna opomena, ali utjecaj tog toksičnog ponašanja osjeća se više u efektima mreškanja koje proizvodi u timovima - rekla je.</p><p>Prema njoj, timovi koji se redovito suočavaju s toksičnošću reagiraju podizanjem ograda i isključivanjem.</p><p>- Sastanci postaju negativni i kontraproduktivni, ljudi počinju pretpostavljati negativne namjere, to može zvučati poput šutnje ili nedostatka doprinosa, može se pokazati kao ogovaranje i slično. Otrovnost nije samo trenutna. Ako se njome nitko ne pozabavi, može brzo preuzeti grupu. Pa što biste trebali učiniti ako se usred radnog sastanka nađete na meti toksične osobe? Morate reagirati. Da, to je zastrašujuće. Ali je presudno. Rješavanje problema s otrovnim ljudima i ponašanjem zahtijeva hrabrost. Nije lako suočiti se s nekim, još je teže suočiti se konstruktivno, pažljivo - kaže Willett.</p><p>Neutraliziranje otrovne osobe na sastanku može imati koristi poput oslobađanja suradnje i kreativnosti i pretvaranja neugodnog sukoba u pobjedu svih koji sudjeluju.</p><h2>Evo kako razoružati toksične ljude na sastancima:</h2><p><strong>1. Počnite sa znatiželjom i suosjećanjem</strong></p><p>Prvi korak za neutraliziranje otrovne osobe na sastanku je ostati znatiželjan i suosjećajan.</p><p>- Otrovno ponašanje je obrambeno ponašanje. Toksičnost smanjujemo ulazeći u srž onoga zašto se osoba osjeća obrambeno - kaže Willett.</p><p>Prisjećanje da osoba ispred vas ima vlastitu 'prtljagu' i da ne znate sve o tome kroz što prolazi može vam pomoći da odgovorite umjesto da reagirate.</p><p>- Zanimajte se za korijen problema. Želite igrati ulogu onoga koji rješava problem, a ne onoga koji osuđuje. To činite postavljajući pitanja, aktivno slušajući i pokazujući da ste čuli - savjetuje Willet.</p><p>Preporučuje korištenje sljedećih izjava u obraćanju otrovnom suradniku:</p><p>"Ono što čujem je..."<br/> "Mogu razumjeti da je to frustrirajuće jer..."<br/> "Ono što osjećam da se događa je..."<br/> "Rezonira li ovo kod vas?"<br/> "Što možemo učiniti da se zajedno pozabavimo ovim?"</p><p><strong>2. Budite direktni i iskreni</strong></p><p>Iako može biti primamljivo prešutjeti situaciju i otvoriti se ostalim suradnicima u vezi s incidentom nakon sastanka, možda bi bilo bolje obratiti se otrovnom suradniku na licu mjesta.</p><p>- Pri rješavanju pitanja toksičnosti budite brzi, budite izravni i iskreni - kaže Willett.</p><p><strong>3. Obraćajte se ponašanju - ne osobi</strong></p><p>Pa, kako se suočiti s otrovnim suradnikom? Zaista je važno obratiti se ponašanju, a ne osobi, kao i držati se onoga što se trenutno događa.</p><p>- Podijelite kakav je utjecaj ponašanje imalo na vas. Navedite konkretne primjere toksičnog ponašanja i utjecaja koji je to ponašanje imalo. Pokušajte ne generalizirati osobu na temelju toksičnih situacija koje ste primijetili ili za koje ste čuli - savjetuje Willet.</p><p><strong>4. Osudite osobne napade</strong></p><p>- Što se tiče osobnih napada, to se mora odmah osuditi. Jasne izjave o tome što se prihvaća, a što ne, moraju se podijeliti s timom u cjelini. Ne bježite od korištenja izraza poput "Ne prihvaćamo...“. Zauzmite stav. Jasno se upoznajte s načelima i pravilima tvrtke, posebno kada se odnose na poštovanje i sigurnost unutar tima - kaže Willett.</p><p>To stvara presedan oko transparentne, konstruktivne komunikacije i šalje jasnu poruku da se osobni napadi ne smiju tolerirati.</p><p><strong>5. Smanjite napetost zajednički</strong></p><p>Suočavanje s toksičnom osobom na sastanku zasigurno vam je neugodno. Ali to također stvara napetost za sve oko stola. Umjesto da izbjegnete napetost, iskoristite je kao priliku za učenje.</p><p>- Smanjite napetost pomažući timu da imenuje izvor. Postavljajte pitanja s različitih stajališta, ponavljajte ono što čujete. Ako uspijete, puno se toga pozitivnog može dobiti ako je napetost fokus sastanka. To je glavna blokada i nastavit će ometati suradnju dok se ne riješi - kaže Willett.</p><p>Bitno je da se pozabavite problemom, a ne osobom koja pokazuje toksično ponašanje.</p><p><strong>6. Poduzmite dodatne korake i budite dosljedni</strong></p><p>Da biste zaustavili toksičnost u začetku, želite dodatnim koracima osigurati da se ona više ne ponovi.</p><p>- Koji su dodatni koraci za rješavanje toksičnog ponašanja? Što se događa nakon sastanka? Odredite vrijeme za privatni sastanak s osobom ili zajednički s timom odlučite o sljedećem koraku - kaže Willett.</p><p><strong>7. Toksičnu osobu nemojte okrivljavati ili sramotiti</strong></p><p>Upiranje prsta je kontraproduktivno. Može biti jako lako biti defenzivan ili uzvratiti reakcijom na mjestu, ali da biste neutralizirali toksičnu osobu na sastanku, morate to odraditi dostojanstveno.</p><p>- Napadanje ili sramoćenje osobe koja pokazuje toksično ponašanje neće rezultirati pozitivnim ishodima, već će zapravo kod njih aktivirati refleks defenzivnog ponašanja i podizanja ograda - zaključila je Willet za <a href="https://www.theladders.com/career-advice/7-effective-ways-to-neutralize-toxic-people-in-meetings?ltm=yn68widXwuawIlRHOB%2BoMzkGQUQ6a9WLMpNPey5dBgZJGCYSyaurFG7r0SpYarHL&subscriber_type=member&utm_content=dnl-9-26-20&utm_medium=email&utm_term=dnl-9-26-20&utm_campaign=daily-newsletter&utm_source=member" target="_blank">TheLadders</a>.</p>