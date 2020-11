Škorpion priprema osvetu, Bik hladno 'prereže'

<p>Glavne karakteristike horoskopskih znakova određuju način na koji ćemo reagirati u mnogim situacijama u životu i govori puno o osobama: Od toga koje su njene loše navike i osobine, koju ulogu imaju kad su u većem društvu, kakav stil odijevanja preferiraju, koju hranu vole, pa do toga s kojim će se horoskopskim znakovima slagati, a s kojima ne. Naravno, vaš horoskopski znak puno govori i o tome kakvi ste kao bivši ljubavnik ili ljubavnica, odnosno na što partner može računati nakon prekida veze. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koji znakovi najlakše podnose ljubavnu bol</p><p>Dakle, jeste li Vodenjak, koji se nikad ne osvrće iza sebe, Riba, koja nakon prekida želi njegovati prijateljstvo, ili Škorpion koji često na zastrašujući način izražava nezadovoljstvo zbog prekida veze? Da biste dobili potpunu sliku o tome, morate vidjeti cijelu svoju kartu rođenja, no vaš glavni znak ipak govori puno. </p><p>Evo što zvijezde kažu o tome, a prenosi <a href="https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a9523043/ex-girlfriend-type-zodiac-astrology/">Cosmopolitan</a>: </p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1783408" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-40/dreamstime-xxl-120847842.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>OVAN: Bivši koji se brzo udalji</h2><p>Svim bivšima Ovan odmah nedostaje. Jednom kad više niste zajedno, ljudi shvate koliko im nedostaju te vaše divlje crte spontanosti i samopouzdanja. Rođeni ste vođa, pa je tako i u vašim vezama. Vrlo je vjerojatno da ste baš vi napravili sve prve korake u vezi: od upoznavanja, organizacije najboljih izleta i spojeva, inicijative za najboljim seksom... No, kad veza jednom dođe kraju, to više nije vaš problem. </p><p>Nije da ste tužni što ste prekinuli, više je kao da ste malo uvrijeđeni što se partner više nije htio truditi oko vaše veličine. No bez obzira na sve, dobro ste, odnosno uvjeravate sebe u to dok listate nove stranice aplikacija za upoznavanje novih partnera i vraćate svoj profil na Tinderu. </p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Sudar na slijepo jedna je od stvari koje ćete vjerojatno odmah dogovoriti, jer - zašto čekati?!</p><p><strong>Ako naletite na bivšeg:</strong> Oni će vjerojatno slučajno ili namjerno 'nalijetati' na vas u školi, na poslu, u baru u koji idete s prijateljima... Nije vas briga, nemate problema s tim da gledate u njihovom pravcu kao da ih ne poznajete. Dakle - sve je to njihov problem. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas:</strong> Oni spontani spojevi u zadnji trenutak koji su na kraju ostali nezaboravniji od bilo čega unaprijed planiranog.</p><h2>BIK: Santa leda</h2><p>Svemu pristupaš super logično, pa kad shvatiš da ostatak života nećete provesti zajedno, više te nije briga. Vaša pouzdana i stabilna narav znači da često ostajete prijatelji s bivšima. Što da kažemo? Stvar je u tome da uvijek ostajete odani, bez obzira na sve. </p><p>Iako možda o tome ništa ne mislite (praktički govoreći, nikad ne biste dva puta hodali s istom osobom, jer takav odnos nema smisla za vas), imajte na umu da svaki puta kad ste vani zajedno kao prijatelji, vaš bivši partner u glavi prolazi kroz cijelu vašu vezu, pitajući se hoćete li im ikad pružiti drugu priliku. Upozorenje: Nećete!</p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Kupnja nove garderobe, pisanje vlastite kuharice, preuređenje doma ili uređivanje nekog drugog aspekta vašeg života dio je vašeg bikovskog savršenstva i ono što vam vraća mir. </p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>Viđate ih, svaki dan, nakon što ponovno postanete prijatelji i oni će vjerojatno često govoriti o svom ljubavnom životu pred vama, u nadi da ćete ipak nešto osjetiti. No, vi ste se ohladili. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas: </strong>Uvijek ste birali najbolje restorane, barove, umjetničke galerije, filmove, knjige, štedljive trgovine. Jednostavno nemaju vašu razinu ukusa i to im neizmjerno fali. Možda možete izlaziti zajedno, samo budite jasni oko mogućnosti da se lijepa vremena ponove. </p><h2>BLIZANCI: Bivši koji je uvijek spreman za obnavljanje veze</h2><p>Super ste avanturistični i neustrašivi, pa su vam prekidi zaista mali problem, no ponekad bi možda mogli postati. Vaša dualistička priroda i karizma čine vas savršenom osobom za počinjanje veze iznova i iznova, čega ste vjerojatno svjesni. Ne možete si pomoći kad imate smisao za započinjanje osvajačkog razgovora s bilo kime, uključujući i vašeg bivšeg ili bivšu. </p><p> Ako se vaš bivši partner nije mogao nositi s obje strane vaše osobnosti dok ste bili zajedno, razmislite o tome hoće li to moći ako opet uletite u vezu. Radije to prekinite i potražite nekoga tko se bolje nosi s time. </p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Razgovarajte s prijateljima i dragim osobama o tome što se dogodilo. Najbolje se liječite kad ste okruženi dragim osobama i s puno ljubavi i verbalnih potvrda da ste vi puno bolji od bivšeg i puno smješniji. Jer jeste.</p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>S vremenom ćete vjerojatno inscenirati spoj, da biste vidjeli kako se bivši snalazi bez vas i kako mu ide u ljubavi, te procijenili ima li prostora za to da ponovo pokušate zajedno. Nikad nećete saznati ima li to smisla ako ne probate, zato - samo hrabro. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas: </strong>Tako ste grozno pametni i smiješni da se osjećaju obasjanima samo kad su u vašoj blizini. Što da kažemo, vi ste zvijezda!</p><h2>RAK: Bivši koji vas blokira na Facebooku</h2><p>Prekidi vas prilično pogađaju, jer ste jako emotivni. Vi ste jedna od najodanijih osoba i ljudi koji su ih bezuvjetno podržavali, pa ako bi netko testirao to povjerenje ili predanost, normalno je da se osjećate povrijeđeno. Vi brižno njegujete i brinete. Super njegujete vezu i brinete o ljudima do kojih vam je stalo, bilo da su to vaša braća i sestre, prijatelji ili životni izabranik. </p><p>'Nije me briga', govorit ćete zagušeni jecajima, dok partneru budete pisali vrlo grubi e-mail koji nikada nećete poslati. Nećete ni staviti njihovu adresu na e.-poštu, iz straha da ne biste slučajno pritisnuli 'send' pa da druga strana tako shvati koliko vam je teško. Zapravo ni sami sebi ne možete priznati koliko ste povrijeđeni. Teško je, ali s vremenom ćete se osjećati bolje. </p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: P</strong>regledavajući njihove fotografije na Facebooku ili Instagramu kako biste vidjeli ako započnu vezu s nekim drugim, odmah ćete provjeravati o kome je riječ, što imaju zajedničko, kuda se kreću, što rade zajedno... Prijatelji će vas na kraju ipak uvjeriti da ih blokirate, kako biste prestali s tim. </p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>To se vjerojatno neće dogoditi<strong> </strong>nikada, jer pomalo idete prema tome da prestanete trčati za njima. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas:</strong> Vaša masaža stopala, glave, maženje i škakljanje s vama nešto su najljepše što su ikada doživjeli i vjerojatno će ostati tako do kraja života. </p><h2>LAV: Bivši sitničavac</h2><p>Uopće se ne ljutite. Zapravo vas uopće nije briga za prekid. Dobro, pomalo ste ljuti. Možda ne jako, ali malo ste uvrijeđeni zbog toga što ste gubili vrijeme s nekim tko nije bio savršen kao vi. A nakon tolikog truda da im pomognete da pronađu savršenu frizuru, kroj hlača, najbolji stil šminkanja i odijevanja, najbolju pastu za zube - netko drugi će uživati ​​u rezultatima?! Nije fer!</p><p>No, dobro, povrijeđeni ste i zato što u vama nije vidio/vidjela zvijezdu kakva jeste. I da, nije dobar osjećaj to što ste vi vjerojatno više voljeli nju ili njega, nego obrnuto. Ipak si ne možete pomoći, vi ne igrate igrice i nećete igrati opako. Možda ćete pokušati nadoknaditi gubitak i pokušati ostati prijatelji, ali na kraju shvatite da uopće niste bili prijatelji.</p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Pokušavate snimiti kratki film o vašim zajedničkim iskustvima radi osjećaja da ćete time 'zaokružiti' tu priču i zatvoriti je. .</p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>Pozovite ih na svoj debi na Broadwayu nakon 20 godina, ali samo hladno. Super ležerno i uz pogled: 'jadniče, vidi što si izgubio'. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas</strong>: Kad ste bili zajedno, uistinu su se osjećali kao da su dio para ... ali očito nisu shvaćali da sva snaga tog osjećaja dolazi - od vas. </p><h2>DJEVICA: Bivši koji ne može pustiti </h2><p>U svemu tražite neko veće značenje, metodički analizirajući svaki potez u pokušaju da nešto naučite. Neki bi mogli reći da previše razmišljate, ali to je narav Djevice. Ljuljate se između toga da isplačete oči od tuge i toga da zahvalite svojim sretnim zvijezdama za to što vas je svemir izbavio iz te besmislene veze. </p><p>Znate da vam je sada bolje, samo želite shvatiti zašto ste uopće pali na njih... I zašto ste tako dugo ostali s njima... O zašto ste, zapravo, prekinuli. Nastavljate prolaziti kroz sve stare poruke, prisjećate se razgovora, poteza, svega što bi vam pokazalo kad se dogodila ta prekretnica u vezi, jer vjerujete da samo tako stvari možete ostaviti iza sebe. </p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida:</strong><strong> </strong>Šok! Potpuno ste šokirani, hodate bez cilja, nesigurni u korake, dok ponavljate: 'Jednostavno ne razumijem'. Vaši prijatelji odustaju nakon nekoliko dana pokušaja da vam pomognu da prestanete s tim, i da vas uvjere da će sve na kraju biti u redu. Vi to znate, ali jednostavno morate proći kroz stvari vlastitim tempom.</p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>Radite vrlo proračunato, ispitujete i preispitujete svaki aspekt svog života kako biste izgledali hladnije, bolje, brže, jače i šaljete to bivšem partneru preko svih kanala i društvenih mreža, dok ne postane prvi gledatelj svih vaših priča na Snapchatu.</p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas: </strong>Uvijek sve savršeno isplanirate, pa se činilo da život s bivšim teče glatko. Oni to ne znaju, ali ono što im zapravo nedostaje je vaša pedantnost - kalendar na kojem su sve obaveze i važniji datumi označeni različitim bojama. . </p><h2>VAGA: Prijateljski nastrojen bivši</h2><p>Budući da niste konfliktni, stvari obično postanu prilično loše da bi uopće došlo do prekida, uz puno neizgovorene gorčine s obje strane. Jednostavno se najbolje osjećate kad ste u vezi, a toliko ste nevjerojatno prilagodljiv partner da se i druga strana osjeća dobro kad je s vama. </p><p>Nakon prekida, potrudit ćete se biti diplomat i pobrinuti se da svi znaju da nema loše energije među vama, niti ljutnje, no ipak - nikad zapravo nećete oprostiti to što ste gubili vrijeme u lošem odnosu. No, nema veze - imate dosta šarma i pokazat će se da lako možete pronaći novu osobu, ubrzo nakon prekida. </p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida:</strong> Vjerojatno ubrzo ući u novu vezu. Ako ste stvarno potreseni, ne bi iznenadilo da upišete pravni fakultet ili nešto slično. Ako ste malo potreseni, vjerojatno ćete organizirati nekoliko novih playlista na Spotifyu i možda se još neko vrijeme natezati s bivšim partnerom, no - tek na tjedan dana, dok ne prežalite vrijeme koje ste proveli zajedno, ili dok se ne pojavi novi partner na vidiku. </p><p><strong>Ako naletite na bivšeg:</strong> Stalno ih viđate jer nastojite održati dojam da ste 'prijatelji' i da vam je 'potpuno svejedno' zbog prekida ili zbog toga što sada izlaze s vašom kopijom. Hm, zašto si to radite?! </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas: </strong>Osjećaju se kao da ih nikad nitko nije 'osvojio' tako kao vi, nitko drugi nema takav smisao za humor, zanimljive interese i smisao za stil. Ne znaju da ste jednostavno takvi, bez obzira na to s kime ste.</p><h2>ŠKORPION: Kameno-hladni bivši </h2><p>Za početak: Svi vaši bivši partneri strahuju od vas. Znate to, zar ne? Stvarno brzo reagirate i nije vam problem ispostaviti bivšemu račune za protekle četiri porezne sezone. I nek im je sretno ako vas povrijede, jer ćete sve svoje vrijeme posvetiti tome da se osvetite. Ako bivši ima dovoljno sreće da pobjegne od vašeg bijesa, jednostavno ćete krenuti prema smrzavanju odnosa i zauvijek prekinuti svaku komunikaciju s njima. Kao da nikad niste postojali zajedno.</p><p>Sa prekidima se nosite jako intenzivno. Izvana se možete činiti tvrdima i prilično ste neustrašivi, ali iznutra se uništavate pitajući se jeste li učinili nešto čime ste ih otjerali, te pridonijeli tome da se veza raspadne. No, što ste stariji, sve više shvaćate da nije uvijek stvar u tome tko je kriv, i da si ljudi ponekad jednostavno ne odgovaraju.</p><p>U osnovi ste detektiv nakon prekida. Vjerojatno ćete pažljivo promatrati profile na društvenim mrežama partnera kako bi pripazili što rade... i to ne samo oni, nego i njihovi prijatelji, roditelji, braća i sestre, pa i - bivši partneri. Kopat ćete dok ne nađete moguću žrtvu koja bi vam pomogla da 'pobijedite' u igri s bivšim. </p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Koketirate s idejom da se spetljate s najboljim prijateljem, sustanarom, šefom, ili sestrom bivše partnerice, kako biste 'pobijedili' u prekidu. </p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>Počnete paradirati oko toga da ste sad u vezi s osobom koja im je bliska. Samo napomena: Nikome to neće biti ugodno iskustvo, pa ni vama. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas: </strong>Nevjerojatan seks. Nije da vas hvalimo, ali s razlogom ste poznati kao najseksepilniji znak zodijaka.</p><h2>STRIJELAC: Bivši koji se uvijek potajno nada obnovi veze</h2><p>Toliko ste duhoviti da vam je lako sprijateljiti se s bivšima nakon prekida. S vremenom ćete milijun puta izgovoriti 'samo smo prijatelji', ali ste uvijek 'na čekanju' i ako osjetite da bi druga strana htjela opet nešto više, otvoreni ste za to. Vi nikad nećete povući prvi, pa ni drugi potez. Dovoljno ste tvrdoglavi da ne želite biti taj koji inicira dogovor o ponovnom ulasku u vezu, ali niste dovoljno tvrdoglavi da biste u potpunosti nastavili dalje.</p><p>Niste baš poznati po svojoj suptilnosti. Zapravo ste poznati po tome da ste vrlo otvoreni. Reći ćete partneru točno u čemu su pogriješili, upozoriti ih na najneugodnije navike, na ono što vam smeta. Hej, istina boli!</p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Dogovaranje prijateljstva s bivšim kako biste dokazali da ste sve preboljeli. Niste i kad to napokon shvatite - te kad shvatite da partner jest - bit će vam jako teško povući se. </p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>Vidite ih na Tinderu i pogađa vas da oni aktivno žele izlaziti s drugim ljudima. Iako su prošli mjeseci nakon prekida, pitate se ne čine li to samo zato da bi vas povrijedili. Radije razmišljate o tome da se odselite, ili se stvarno posvetite biciklizmu, kako biste se makli iz njihovog života. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas: </strong>Baš ste zabavni! Nitko ih drugi ne može uvjeriti da u zadnji tren prelete cijelu državu, prijave se na natjecanje u puhanju stakla za parove i slično.</p><h2>JARAC: Živi za bivši sjaj</h2><p>Imate šansu ponovo biti slobodni, šansu za upoznavanje novih ljudi, za to da pronađete topliju, odaniju, zabavniju osobu s kojom ćete dijeliti život. Vaši prijatelji mogli bi pomisliti da je ovo malo preokrutan pristup kad im objašnjavate zašto ne želite tugovati, no za vas to djeluje. </p><p>Sad ćete si priznati da je vaš bivši/bivša bio malo dosadan i uvijek vas je znao razočarati na neki način. Jednostavno se nisu mogli nositi s vama, pa ste pomalo zahvalni na prilici da krenete u potragu ispočetka. I super ste zahvalni što se više ne morate pretvarati da volite iste stvari. Znate da možete i bolje!</p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Upoznavanje nekoga tko je totalna suprotnost vašoj bivšoj, samo da biste vidjeli kako je to.</p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>Naletite jedan na drugog na zabavi zajedničkog prijatelja i to uopće ne shvaćate, dok vam kasnije ne pošalju poruku o tome. Ups! Ma dobro, malo jest neugodno, ali nije problem. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas:</strong> Uvijek ste se pobrinuli za najbolje mjesto u restoranu, najbolju sobu u hotelu, partneru će nedostajati činjenica da uz vas ide sve prvoklasno.</p><h2>VODENJAK: Bivši koji se ne osvrće</h2><p>Iskreno, odahnuli ste da je napokon gotovo, jer ste se počeli osjećati pomalo skučeno. Vi volite biti neovisni, imati prostora da napravite sve što želite bez da vas netko nervira. Sviđa vam se kad možete nestati na tri dana, ili tjedan, a da nikome ne polažete račune. To jednostavno morate učiniti. </p><p>Skloni ste da se nakon prekida ne izbacite iz forme. Vaše konverzacijski vještine i karizma čine da vas svi doživljavaju kao važnu osobu i lako se dopadnete ljudima. Ali ako vam netko dosadi ili ne može izdržati vaš smisao za humor, vi idete svojim putem. </p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Napokon rezervirate putovanje na koje ste oduvijek željeli. Što ste uopće radili dok ste bili u toj vezi, kako ste uopće preživjeli bez svojih interesa? </p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>Vani ste s novim partnerom, a on ili ona prolaze. Njima je neugodno, vi ne razumijete zašto. Na kraju shvatite da ste bili na spoju s nekim puno zanimljivijim od bivšeg. </p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas: </strong>Svijet gledate na način na koji to nitko drugi ne čini, a bez vas u njihovom životu stvari su samo pomalo dosadne.</p><h2>RIBE: Ugodni bivši partneri </h2><p>Vaši prijatelji navijali su za vaš prekid, bilo im je muka gledati kako se partner loše ponaša prema vama i jedva čekaju da pronađete nekog boljeg. Super ste romantični, pa vam ponekad može biti teško shvatiti da veza jednostavno više ne funkcionira. Ako je gotovo, postoji razlog za to i to morate prihvatiti. </p><p>Vrlo ste suosjećajni i dragi, pa ćete pokušati održati odnose s bivšim što ugodnijima, no vaša osjetljiva priroda vrlo će teško podnijeti prekid. Možda ih više niste ni voljeli, ali kad prekinete, mučit ćete se s pitanjem je li ta osoba možda ipak bila vaša srodna duša. Pitat ćete se hoćete li ostatak života provesti bolujući za njim/njom. Srećom, odgovor se zna: Nećete. Vaša ljubazna, suosjećajna priroda nalik je na metu za sve samce u vašoj okolini, a vi ste u stanju svrnuti misli s tuge zbog prekida prema novim ljudima u vašem životu. </p><p><strong>Što ćete vjerojatno učiniti nakon prekida: </strong>Osnivanje poetskog bloga koji postaje viralan.</p><p><strong>Ako naletite na bivšeg: </strong>Oni počinju pratiti vaš posao i slučajno im se sviđa nešto na vašem Instagramu, pa mogu postati vrlo topli i zainteresirani. .</p><p><strong>Što vašem bivšem najviše nedostaje kod vas: </strong>Brinuli ste za njih kao što nitko nikada nije. A oni to ne zaslužuju. </p>