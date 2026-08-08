Sedam poruka koje smo svi barem jednom poslali pa htjeli 'propasti u zemlju' od srama

1. PORUKA BIVŠIMA U 3 UJUTRO: Šalje se u ranim jutarnjim satima jer ste posljednja tri sata proveli gledajući stare fotografije, ponovno čitajući poruke i ponovno proživljavajući vezu. Obično je potaknuta alkoholom i usamljenošću, a sadržaj je nešto poput 'sjećaš se koliko nam je bilo dobro?', 'nedostaješ mi' i 'misliš li ikada na nas?' Rezultat? Često samo kvačica 'pročitano' i ništa. Ako su ljubazni i imate sreće, mogli biste dobiti: 'To je bilo neočekivano. Hvala. Nadam se da si dobro.' Stvar može biti i gora ako dobijete preuzbuđen odgovor 'Da, stalno mislim na tebe! Nazovi me!!!!!' od nekoga s kim ne želite ponovno biti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA