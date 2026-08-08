Sedam poruka koje smo svi barem jednom poslali pa htjeli 'propasti u zemlju' od srama

Mobiteli pružaju mogućnosti, ali nas i dovode u velike probleme. Tko nije usred noći poslao poruku koja se u tom trenutku činila kao sjajna ideja, a zatim ga je sljedeće jutro oblio hladan znoj kad ju je ponovno pročitao?
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Tracey Cox, autorica publicistike i kolumnistica specijalizirana za upoznavanje, seks i veze nabrojala je poruke s kojima se svi možemo povezati, a toliko su univerzalno žalosne da zaslužuju vlastiti zid srama.
| Foto: 123RF
Tracey Cox, autorica publicistike i kolumnistica specijalizirana za upoznavanje, seks i veze nabrojala je poruke s kojima se svi možemo povezati, a toliko su univerzalno žalosne da zaslužuju vlastiti zid srama.
|
Foto: 123RF
Tracey Cox, autorica publicistike i kolumnistica specijalizirana za upoznavanje, seks i veze nabrojala je poruke s kojima se svi možemo povezati, a toliko su univerzalno žalosne da zaslužuju vlastiti zid srama.
| Foto: 123RF
1. PORUKA BIVŠIMA U 3 UJUTRO: Šalje se u ranim jutarnjim satima jer ste posljednja tri sata proveli gledajući stare fotografije, ponovno čitajući poruke i ponovno proživljavajući vezu. Obično je potaknuta alkoholom i usamljenošću, a sadržaj je nešto poput 'sjećaš se koliko nam je bilo dobro?', 'nedostaješ mi' i 'misliš li ikada na nas?' Rezultat? Često samo kvačica 'pročitano' i ništa. Ako su ljubazni i imate sreće, mogli biste dobiti: 'To je bilo neočekivano. Hvala. Nadam se da si dobro.' Stvar može biti i gora ako dobijete preuzbuđen odgovor 'Da, stalno mislim na tebe! Nazovi me!!!!!' od nekoga s kim ne želite ponovno biti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. PORUKA POGREŠNOJ OSOBI: Namijenjena je tvojoj novoj zgodnoj djevojci, ali je pošalješ svom šefu. Ili se žališ na šefa i šalješ poruku njemu, a ne kolegi s posla. Ta tirada o tvojoj užasnoj svekrvi odlazi na njezin telefon, a ne na telefon tvoje žene. Ima li išta gore od trenutka kada pritisneš "send" i onda shvatiš što si učinio?
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
3. LJUTITA PORUKA: Neke se stvari nikada ne smiju izgovoriti naglas u vezi - ali napisane su još gore. Ispaljena kada su emocije jake, ljutita poruka govori neizrecivo: vrijeđa njihovu obitelj, ismijava nešto što su vam rekli u ranjivom trenutku, prijeti nečim ili nekome tko ne bi trebao. Ideja je povrijediti osobu u tom trenutku - i to funkcionira i predobro. Problem je u tome što čak i ako riješite svađu, poruka i dalje stoji tamo, snimljena i spremna za pregled kad god. Zahvaljujući funkciji 'izbriši poruku', moguće je ograničiti štetu ako brzo reagirate, ali izbrisane poruke uvijek znače samo jedno: bile su zlobne ili neprimjerene.
| Foto: 123RF
4. PREVIŠE ILI PRERANO SEKS PORUKA: Seks je zanimljiva stvar: ono što ljude uzbuđuje u trenutku vrlo je različito od toga kako se osjećaju u vezi s tim dok su seksualno trijezni. Divljenje njegovoj goloj pojavi uživo je jedno, a dobivanje poruke s fotografijom detalja preko cijelog ekrana poslane u podne dok pokazujete mami nešto na telefonu je sasvim drugo. Ostanite prisebni, barem u početku, dok ne upoznate jedno drugome zabranjene zone. Ignorirajte na vlastitu odgovornost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. SRETNA PIJANA ISPOVIJED: Alkohol uklanja sve filtere i odjednom šaljete poruke svom šefu kako biste mu rekli koliko je zgodan ili govorite bivšoj curi svog najboljeg prijatelja da ste je oduvijek voljeli. Izjavljujući ljubav, predlažući useljenje ili nagovještavajući brak, pijane poruke često preteknu situaciju u kojoj se nalazi veza. Ono što se čini zabavnim nakon šeste čaše vina moglo bi vam se spektakularno obiti o glavu kad se otrijeznite. 'Bio sam pijan i nisam to mislio' vas neće spasiti, jer svi znaju da jeste, barem malo. Istina uvijek izađe na vidjelo kada je netko pijan, zar ne?
6. ZAJEDLJIVE PORUKE 'DOKAZA': Slanje snimke zaslona nečije poruke - bilo osobi kako biste dokazali svoju tvrdnju ili prijatelju kako biste pokazali kakva je užasna osoba u pitanju - čini se opravdanim u trenutku. Ponekad i jest. Žene to rade stalno, posebno ako u vezi dobivaju kontradiktorne poruke. Pošaljite jednu previše, ali prečesto, i brzo se pretvori moment u opsjednutost ili sitničavost oko nečega što zapravo nije vrijedno toga.
7.ISKRENA PORUKA: Bilo da je upućena kolegama, šefu, partneru, prijateljima ili rodbini, davanje potpuno iskrenog odgovora kada vas netko pita za mišljenje čini se ispravnim. Ali gotovo uvijek nije. Baš kao što 'znaš da ti uvijek govorim istinu...' uvijek prethodi ružnom komentaru, razmislite je li ikada korisno reći nekome koga volite da njegova ideja/frizura/odjeća/ideja za knjigu/govor nije baš dobar? Nitko zapravo ne želi 'iskrenu povratnu informaciju' - žele pohvale. Ili samo podršku.
| Foto: 123RF