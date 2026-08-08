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Sedam poruka koje smo svi barem jednom poslali pa htjeli 'propasti u zemlju' od srama

Mobiteli pružaju mogućnosti, ali nas i dovode u velike probleme. Tko nije usred noći poslao poruku koja se u tom trenutku činila kao sjajna ideja, a zatim ga je sljedeće jutro oblio hladan znoj kad ju je ponovno pročitao?
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Sedam poruka koje smo svi barem jednom poslali pa htjeli 'propasti u zemlju' od srama
Tracey Cox, autorica publicistike i kolumnistica specijalizirana za upoznavanje, seks i veze nabrojala je poruke s kojima se svi možemo povezati, a toliko su univerzalno žalosne da zaslužuju vlastiti zid srama. | Foto: 123RF
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Tracey Cox, autorica publicistike i kolumnistica specijalizirana za upoznavanje, seks i veze nabrojala je poruke s kojima se svi možemo povezati, a toliko su univerzalno žalosne da zaslužuju vlastiti zid srama. | Foto: 123RF
Komentari 3

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