7 trikova uz koje ćete drugima postati najomiljenije društvo

1. Smanjite prigovaranje

Svi se nekada moraju 'ispuhati' i vaš prijatelj će vas slušati kako pola sata pričate o svom zlom šefu, ali to ne znači da će vas sa istim zanimanjem slušati i netko koga ste prvi put sreli u, recimo, javnom prijevozu.

2. Pitajte potpitanja

Jedna od najčešćih primjedbi koje ljudi imaju na svoje sugovornike jest da im nisu postavili dovoljno pitanja. Ljudi vole pričati o sebi i osjećaju se dobro kada netko pokaže interes za njihov život.

Stoga ako želite da se netko osjeća ugodno u razgovoru s vama, pitajte pitanja, a onda još i potpitanja. Tada zainteresirano slušajte i svi će s vama voljeti razgovarati.

3. Promijenite temu

Skakanje na drugu temu prije nego možda mislite da je pristojno povećat će dinamiku i samu ugodu u razgovoru. Istraživanja su pokazala da ljudi vole skakanje s teme na temu i da sugovornik obično osjeti olakšanje kada se tema iscrpi i krene se dalje s razgovorom. Studije su također pokazale da ljudi precjenjuju koliko je pristojno ostati na nekoj temi.

4. Govorom tijela pokažite interes

Razgovor ćete vrlo brzo 'ubiti' kratkim, nezainteresiranim odgovorima jer to odaje da se dosađujete. Iskoristite to znanje i na sebe pa sugovorniku nemojte davati takve odgovore, a uz to ubacite još i poneki osmjeh, klimajte, održavajte kontakt očima i slično.

Tako sugovornik vjeruje da ste mu potpuno posvećeni i uživanje u razgovoru bit će veće.

5. Pokažite smisao za humor

Smijeh može i najdosadniju temu učiniti manje napornom. Dajte oduška svom smislu za humor, ako ga uistinu imate, i bit ćete omiljeni su svakom društvu.

Foto: themoviedb.org

6. Budite ranjivi

Ako pokažete ranjivost, drugi će prema vama pokazati veće simpatije te će vas automatski i bolje slušati. Osim toga, ako pričate o uspjehu i pritom se prisjećate svih prepreka koje ste imali, sugovornici će prema vama pokazati manje ljubomore.

7. Pamtite uspjeh

Ako su vam neke priče ili fore bile posebno uspješne u razgovoru, zapamtite ih i ponovno iskoristite. Ako mogu profesionalni komičari, zašto ne biste i vi?

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: