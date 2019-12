Šefov ured od poda do stropa obložila je ukrasnim papirom

Autorica i voditeljica podcasta Jo Thornely ured svog šefa oblijepila je ukrasnim božićnim papirom, a dala si je truda te je čak omotala i svaku olovku. Kaže kako je potrošila ukupno dvjestotinjak kuna za 10 rola papira, piše Insider.

Zamatanje darova za mnoge je izazovan posao, no to nije spriječilo Jo Thornely da svom šefu priušti nezaboravne blagdane. S kolegicom je kupila ukrasni papir, a zatim su omotale svaki predmet u šefovom uredu. Kažu kako im je za taj posao trebalo tri i pol sata, a omotale su zidove, stolce, pa čak i svaku olovku koju je ostavio na stolu. Jo je novinarima rekla da njezina tvrtka potiče blagdanske dekoracije u radnom prostoru.

My boss took the day off today, but might never again. pic.twitter.com/CR1PWS9Ud8