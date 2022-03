Šefovi me na poslu ismijavaju zbog zdravstvenih problema

Dragi Mevludine,

hoću li uspjeti pronaći novi posao ili ću ostati na sadašnjem radnome mjestu? Naime, posao koji radim je dobar, ali tražim novi jer me nadređeni neprestano ismijavaju i omalovažavaju zbog zdravstvenih problema te se zbog toga osjećam loše. I za kraj, molim vas da mi kažete kakvo će mi biti zdravlje?

šifra: tužna i zabrinuta

Odgovor: Ma vi ste vrlo pozitivni, energični i jake karizme, stabilni, direktni i inteligentni. No trebate shvatiti da uvijek u životu oko nas ima negativnih ljudi, podlih i podmuklih. No to što rade više govori o njima nego o vama, sebe oni zapravo vrijeđaju, a ne vas.

Vidim da osjećate pritisak, no oni vam ništa ne mogu - predani ste poslu te vrlo uporni i pametni, za razliku od njih. Smireno ih drugi put upozorite da je ono što rade i govore neumjesno i nekolegijalno. A vi nemojte sebi još veći hendikep stvarati, vi znate koliko vrijedite i što ostavljate iza sebe. Vidim da ćete uspjeti u poslu, a poslije vam slijedi promjena i bit ćete zadovoljni.

U iduće dvije godine vidim ostvarenje mnogih želja, a opasnosti po zdravlje ne vidim. Uspjet ćete na mnogim poljima, a posebno ćete biti ispunjeni na emotivnom planu. Nemojte na loše ljude gubiti energiju, fokusirajte se na nešto drugo i smireno im se suprotstavite.

Ako to ne da rezultata, požalite se direktoru i vidjet ćete da vas više neće dirati. Samo im recite da se ne ponašaju ljudski i kolegijalno te da ih može biti sram pred ljudima i bogom. Javite mi se telefonski za dva mjeseca. Sretno.