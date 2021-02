'Previše sam umoran ili previše sam umorna' je obično izlika koju partneri međusobno koriste kako bi izbjegli seks prije spavanja. Novo istraživanje je otkrilo da vam seks zapravo može pomoći da bolje spavate, posebno 'pseća poza', 'lotus' u kojoj je žena muškarcu u krilu, 'most' ili obrnuti pseći stil.

Istraživanje koje je proveo blog The Dozy Owl nadziralo je spavanje 1652 sudionika kako bi se utvrdilo spavaju li bolje nakon određenih seks poza.

Rečeno im je da u periodu od tri mjeseca svaku večer sa sobom u krevet nose uređaj za praćenje sna, a u tom periodu su trebali isprobati oko 25 popularnih seks poza.

Istraživači su otkrili da je seks prije spavanja REM fazu muškaraca poboljšao za čak 43 posto, desetak posto manje nego REM fazu žena, a najučinkovitija poza za kvalitetniji san bila je 'pseća poza', zatim 'lotus' u kojoj je žena muškarcu u krilu, i onda 'most', svojevrsni obrnuti pseći stil.

Za sve vrijeme trajanja REM spavanja svi drugi voljni mišići osim očnih paralizirani su. REM se javlja približno svakih 90 minuta spavanja i sve je dulji i očitiji kako spavanje napreduje. Razdoblja spavanja između dva REM-a nazivamo ciklusom. Svake noći u prosjeku izmijeni se četiri do sedam ciklusa.

Seks u stajaćoj poziciji također je smanjio REM spavanje za 17 posto. Najgore poze koje smanjuju rem spavanje su 'vadičep', '69' i 'pauk' u kojem žena sjedi muškarcu u krilu, ali su joj noge na njegovim ramenima.

Rem spavanje trebalo bi činiti nešto manje od četvrtine noćnog sna osobe. Smatra se važnim jer stimulira dijelove mozga koji su uključeni u pamćenje i učenje. Također pomaže u obradi osjećaja, kažu stručnjaci.

Zašto seks pomaže u spavanju?

Nalazi su pokazali da je seks povećao REM san kod muškaraca više nego kod žena, a Alex Ion, jedan od suradnika The Dozy Owl, kaže da je to možda zato što su 'žene mentalno stimuliranije tijekom odnosa od muškaraca, koji su fizički stimulirani'.

- Žene su opreznije nakon seksa, dok su muškarci obično umorni nakon ejakulacije - tvrdi Alex.

No, to se također može svesti na činjenicu da žene jednostavno ne doživljavaju orgazam toliko kao muškarci.

Prethodno istraživanje sugeriralo je da odrasli bolje spavaju nakon orgazma, kad se oslobodi nagli porast hormona.

- Osim fizičke prirode seksa, primarni razlog zbog kojeg možete povećati vaš REM san je taj što se tijekom spolnog odnosa oslobađa hormon nazvan oksitocin. Poznat i kao 'ljubavni hormon', oksitocin smanjuje razinu kortizola (koji je povezan sa stresom) u mozgu, čineći vas opuštenijim. Visoke razine kortizola rezultiraju tjeskobom, ubrzanim otkucajima srca i na kraju lošijim snom! - kaže Alex.

Žene mogu doživjeti skok estrogena, koji pomaže u REM spavanju, dok muškarci dobivaju val prolaktina, koji uzrokuje umor, navodi Healthline.

Seks poze mogu vam pomoći da dođete do vrhunca, a time i oslobađaju pospane hormone. Pseći stil i most, sve su to vrhunske seks poze koje kod žena mogu pomoći u postizanju orgazma.

- Položaji poput psećeg stila i lotusa, omogućuju dublje prodiranje i veći orgazam, povećavajući količinu oslobođenog oksitocina - kaže Alex, piše The Sun.