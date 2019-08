'Seks je dio života od rođenja do smrti, pa i u 'zlatnoj dobi'

Rezultati višegodišnjeg istraživanja pokazali su da postoji veza između seksualne aktivnosti u starijoj dobi i pamćenja. U istraživanju je sudjelovalo šest tisuća starijih muškaraca i žena. Pokazalo se da su oni koji su se u periodu od dvije godine češće seksali, imali I značajno bolje rezultate na testu kratkotrajnog pamćenja.

Muškarci i žene su rješavali upitnike o svom zdravlju, prehrani, seksualnom životu i emocionalnim vezama s partnerima. Nakon toga, riješili su svaki po jedan test pamćenja. Dvije godine kasnije je cijeli proces ponovljen, a istraživači sa Sveučilišta u Wollongongu u Australiji su usporedili rezultate kako bi vidjeli hoće li biti ikakvih razlika.

Ukupno gledano, svi su na testu pamćenja imali lošije rezultate nego je to bio slučaj dvije godine prije. Ipak, oni koji su bili seksualno aktivniji i oni koji su osjećali jaču emocionalnu povezanost sa svojim partnerima, ostvarili su značajno bolje rezultate. Iako nije bilo nikakvih promjena u dugoročnom pamćenju, znanstvenici vjeruju da seks stimulira dio mozga koji je važan za regulaciju pamćenja; hipokampus.

Između ostalog, seks nudi i brojne druge zdravstvene koristi. Hormon oksitocin, koji pomaže u razbijanju stresa, preplavi organizam nakon orgazma pa se osjećate opušteno i bezbrižno. Postoje tako dokazi da ljudi koji se seksaju barem jednom tjedno imaju bolji imunološki sustav, te da će se vjerojatno kon seksa osjećati sretnije. A da je tako, potvrđuje i psihijatar i seksualni terapeut u zagrebačkoj bolnici Vrapče, doc. dr. sc. Goran Arbanas.

– Seks je dio našeg života od rođenja do smrti. Seksualna se potreba manifestira i u poznim godinama, pa ju se može zadovoljavati i u devedesetima. Ta se potreba, naravno, donekle smanjuje s godinama, jer u starijim godinama nismo jednako pokretljivi i vitalni kao u 30-ima, što je uočljivije kod žena nego kod muškaraca – kaže te objašnjava koji su sve razlozi za to:

Na prvom je mjestu, kaže, nedostatak partnera. Žene, koje danas sve dulje žive ostaju bez partnera, a u starijim im je godinama teže naći novog. Smanjuje se tako i učestalost seksualnih odnosa, s tim da je to manji problem kod žena koje su i ranije imale zadovoljavajući seksualni život.

– Ne mogu tvrditi da seks utječe na bolje zdravlje, ali mogu reći da se ljudi s boljim zdravljem duže i više seksaju. Veće probleme imaju teški bolesnici, ljudi koji boluju od srčanih bolesti, ili koji su teže pokretljivi. No, sve tjelesne bolesti ograničavaju seksualnu aktivnost i smanjuju zadovoljstvo - kaže dr. Arbanas.

Dodaje i da, premda se ne može reći da će se ijedna bolest izliječiti seksom, seks sigurno dobro utječe na kardiovaskularni sustav, pojačava cirkulaciju i pozitivno utječe na hormonski sustav, te objašnjava koja je razlika u tome razlika između žena i muškaraca:

– Kod žena u menopauzi dolazi do naglog pada razine hormona estrogena zbog gubitka funkcije jajnika, mijenja im se sastav i karakter sluznice rodnice koja postaje tanja, slabije prokrvljena krvnim žilama i sporije reagira na stimulaciju vlaženjem.

Zato seksualni odnosi postaju neugodni i bolni, pa ih žene počnu izbjegavati, a promjene se događaju i na psihičkoj razini u smislu smanjenja uzbuđenja - objasnio je.

S druge strane, kaže, kod muškaraca nakon 40. godine počinje padati razina testosterona, koji je odgovoran za seksualnu želju. Inače, testosteron je jednako važan i kod žena i kod muškaraca, a kod muškaraca pad razine testosterona uzrokuje gubitak seksualne želje.

- Ako razina testosterona padne ispod osam, dolazi i do problema s erekcijom, a ako padne još niže i do otežane ejakulacije, ali i problema s koncentracijom, pojačanim umorom i sniženim raspoloženjem. Ukratko, naglašava dr. Arbanas, hormonske promjene imaju veliki utjecaj na seksualnu funkciju kod oba spola, no učestalost seksualnih odnosa je individualna i, kako tvrdi dr. Arbanas, normalno se seksati onoliko često koliko to ljudima paše i čini ugodu.

Postoji i zanimljiva prognoza procjene hoće li netko imati problema sa seksualnom funkcijom nakon 60. godine, a to određuju tri kriterija: 'Kakav je seksualni život osoba imala ranije, 'Kakvo joj je fizičko i mentalno zdravlje', i 'Kakva joj je pokretljivost'.

- Fizička aktivnost u 'zlatnim' godinama je iznimno važna, a znanstveno je dokazano poboljšava pokretljivost, pa tako i seksualnu aktivnost; isto kao što npr. pretilost otežava seksualni život. Naime, pretilost je povezana s gubitkom testosterona, a pretili muškarci često gube samopouzdanje i imaju lošiju sliku o svom tijelu, te u konačnici i lošiji seksualni život nego mršave osobe - kaže liječnik.

On kaže i da muškarci s godinama teže postižu orgazam, a imaju manjih problema sa željom i erekcijom, što je kod žena drugačije. Isto tako, kod muškaraca se sa starenjem produljuje i vrijeme potrebno do ejakulacije i orgazma, jer se sporije postiže uzbuđenje, a događaju se i promjene i u refraktornom razdoblju (najkraće vrijeme u kojem muškarac može ejakulirati nakon prethodne ejakulacije).

Ovo se vrijeme kod svih muškaraca s godinama produljuje, i kad je jednom postignuta ejakulacija, ne može se više ponoviti. Za razliku od, recimo, 16-godišnjaka, kod kojega se ona može ponoviti već za minutu, dvije.

- S godinama se kod muškaraca događaju i promjene u refraktornom razdoblju (najkraće vrijeme u kojem muškarac može ejakulirati nakon prethodne ejakulacije). To se vrijeme kod svih muškaraca s godinama produljuje, i kad je jednom postignuta ejakulacija, ne može se više ponoviti. Za razliku od, recimo, 16-godišnjaka, kod kojega se ona može ponoviti već za minutu, dvije objasnio je dr- Arbanas za Slobodnu.