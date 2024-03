'Seks je trajao dulje nego inače, odmah mi je nešto bilo čudno...'

U sebi sam pomislila da je to malo čudno, ali mu nisam ništa rekla. Bila sam toliko zaljubljena u njega da mislim da me to zaslijepilo, rekla je studentica Pernille Torhov.

Ispričala je svoju ljubavnu priču na društvenoj mreži TikTok zbog koje su je mnogi osudili. Naime, Pernille je bila u vezi četiri mjeseca kad je njezin dečko otputovao s prijateljima u Norvešku. Nakon što se vratio, njihov je seks trajao dulje nego inače, i kako tvrdi Pernille, odmah joj nešto 'nije štimalo'.

Torhov nije poduzela ništa makar je osjetila promjenu na svom dečku. Nakon tjedan dana, dečko joj je u poruci priznao nevjeru.

- Osjećam se prilično loše i razočaran sam u sebe jer postoji nešto što ti nisam rekao. Jedan od prijatelja je pozvao dvije djevojke na naše putovanje, a ja sam na kraju spavao sa jednom od njih - napisao je pa objasnio da su jednu večer morali spavati zajedno zbog manjka mjesta, a očigledna kemija između njih potaknula ih je da završe skupa.

- To je bilo jako glupo od mene. Bio sam kukavica i čekao do sad s priznanjem. Boli me pomisao o tome koliko si dobra prema meni, a ovo si dobila zauzvrat. Prilično sam razočaran u sebe jer zaista ne želim biti takav.

Pernille mu je odgovorila da ne želi razgovarati preko poruka, već sve riješiti licem u lice.

- Iako mi je mozak govorio da ga ostavim, srce mi to nije dopustilo jer je on zbilja divan. Poslušala sam samu sebe - priznala je djevojka na kraju i odlučila pružiti još jednu šansu svom nevjernom dečku, zbog čega ju je puno pratitelja osudilo.

- Ne mogu vjerovati što si sve djevojke dopuštaju. On te zbilja ne zaslužuje - pisali su joj, a ona je dodala kako ju ne podržavaju ni prijatelji.