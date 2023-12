Lucija i sushi chef Danijel dobili su drugo dijete. Skupa su osam godina: 'Zajedno u dobru i zlu'

Najpoznatija hrvatska plus size manekenka Lucija Lugomer rodila je drugo dijete.

Sretne vijesti podijelila je na svom Instagram profilu uz kratku poruku: 'Sada sam potpuna'. Ime prinove još nije otkrila, a Luciji Lugomer ovo je drugo dijete. Sa suprugom Danijelom Grlićem već ima sinčića Leona (3).

Obožavatelji su je odmah pitali ukoliko je beba stigla na Božić, no ona to još nije otkrila.

- Ma jel' to na Božić? Hoće li biti mali Božo? - glasio je jedan od komentara.

A Lucija i Danijel zajedno su od 2015. godine, a upoznali su se preko interneta. Danijel je inače poduzetnik i chef, specijaliziran za pripremu sushija. Školovao se u Los Angelesu, u velikoj kompaniji ACE (Ashian Cuisine Enterprises). Danas ima vlastitu franšizu za sushi, njegovi se sushi obroci prodaju u supermarketima. Njegov tim trenutno posluje na 20 lokacija u pet gradova i dvije države.

Tri godine kasnije vjenčali su se u zagrebačkoj crkvi Sv. Blaža. Lucija je tada blistala u bijeloj vjenčanici, a sa svojim je obožavateljima na društvenim mrežama podijelila sretnu vijest: 'Rekli smo da'.

U rujnu su proslavili osmu godišnjicu veze, a Lucija je suprugu poslala emotivnu poruku.

- Imala sam puno veće planove za današnji dan, ajmo rezervacija večere, imamo tetu čuvalicu, pa ajmo fotografa da opali par za uspomenu...možda neki video ako nam se zvijezde poklope. Ja ću frizeru na frizuru i nabacit dobru štiklu a on će srediti bradu i obuci košulju. No, činjenica je da smo danas prospavali pola dana i pokušali smiriti moj niski tlak, otišli na ultrazvuk bebe, počastili se pizzom i potom na roditeljski sastanak u vrtić. Nismo si kupili nikakve poklone, nismo opalili niti jednu fotku, okupali smo dijete zajedno i navečer ćemo pogledati Masterchefa. Ono sto vam mogu reci jest da smo pronašli balans u očekivanjima. Dado, sve znaš i to je najbitnije. Ostali, ja se nadam da ćete pronaći u životu partnera koji drži do one 'u dobru i u zlu' - jer to je jedina istina koja postoji - napisala je.

Početkom 2020. par je dobio sina Leona. Lucija rado objavljuje simpatične trenutke sa suprugom i sinom, pa je tako jednom prilikom napisala: 'Kada se udaš za čovjeka koji svom sinu kaže 'moraš čuvati svoju mamu', znaš da je srce na mjestu'.