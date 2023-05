Seks kroz 18. stoljeće: Tu je i lezbijka koja detaljno opisuje orgazme svojih partnerica

U knjizi 'Seks: Lekcije iz povijesti' (Sex: Lessons from History), autorice i povjesničarke Fern Riddell, ima svega, od koketiranja i lezbijskih odnosa do masturbacije i seksualnih igračaka. Od erotske poezije koju su pisale časne sestre u 12. stoljeću do londonske homoseksualne kulture 18. stoljeća i muškaraca koji su se u posebnim klubovima odijevali kao žene.

- Ova knjiga je temeljena na javnim i privatnim podacima o ljudima koji su živjeli i voljeli davno prije nas. To je pokušaj resetiranja naracije i mijenjanja naše kulturološke memorije koja seks prikazuje kao nešto čega su se naši preci sramili. Željela sam pokazati da je seks u zbilji oduvijek bio u prvom planu - pojasnila je autorica.

Savjetovali su muškarce kako zadovoljiti ženu

U poglavlju knjige gdje piše o orgazmu, Riddell je ubacila odlomak publikacije iz 18. stoljeća u kojoj se nude savjeti o tome kako ugoditi ženi, od zavođenja do uvođenja predigre u spavaću sobu.

Tamo piše da, kad muž uđe u odaju svoje supruge, mora je zabaviti svim vrstama udvaranja. Ako je žena bila hladnija, savjetovalo se ići sporije, zagolicati joj maštu, zagrliti je, šaptati joj sve i svašta, dirati osjetljive dijelove tijela... jer, 'neće muž naglo provaliti u to polje prirode, jer najprije vatru treba potpaliti'.

Ekstravagantni klubovi za gay muškarce

U 18. i 19. stoljeću mjesta za okupljanja muškaraca koji su voljeli isti spol bila su poznata kao 'Molly houses' ili jednostavno 'Molly'. To su zapravo bili ekstravagantni klubovi u kojima su muškarci homoseksualnih sklonosti mogli biti to što jesu, daleko od očiju javnosti.

- Ti klubovi su svojim članovima nudili priliku da se upoznaju, vole se i budu u okruženju koje je bilo nedostupno zakonu, jer se do 1861. godine penetrativni seks među muškarcima kažnjavao smrću. Početkom 18. stoljeća po Londonu je bilo više od 40 takvih klubova. Neki od muškaraca u tim klubovima su se odijevali kao žene i davali si ženska imena poput 'Miss Fanny Knight' ili 'Princeza Seraphine' - kaže autorica knjige.

Lezbijka opisuje orgazme svojih partnerica

Opisala je i pokušaje jedne lezbijke da svoju partnericu dovede do orgazma: 'Sinoć sam prilično dugo pokušavala s poljupcem, ali Isabella je bila suha poput štapa i nisam nikako mogla uspjeti. Nije doživjela niti jedan, a ja sam se osjećala zbilja vrlo malo'.

Radi se o Anne Lister koja je živjela od 1791 do 1840. godine. Prozvali su je 'prvom modernom lezbijkom', ženom koja se ne boji prigrliti svoju seksualnu orijentaciju unatoč društvu kojemu se nije svidio njezin životni stil. Mještani rodnog grada Halifaxa su je zvali: ‘Gentleman Jack’, a po njoj je snimljena i poznata BBC-jeva drama.

Autorica i povjesničarka Helena Whitbread prva je javnosti iznijela iznenađujuću istinu o njezinom životu na temelju opširnog dnevnika koji je Anne Lister vodila.

Između ostalog, u njemu je opisivala svoja seksualna iskustva, načine na koje je zavodila žene. Opisivala je detaljno njihove orgazme, spolne bolesti i seksualne igračke, a mnogi dijelovi dnevnika su vrlo eksplicitni čak i po današnjim standardima.

Mary Hamilton je živjela kao muškarac

U knjizi je spomenula slučaj žene koja se osjećala kao muškarac i dala je sve od sebe da tako i živi. Zvala se Mary Hamilton, a u studenom 1746. godine su je osudili, izbičevali zbog toga i strpali u zatvor. Presuda je glasila: 'Kriva je jer se predstavljala kao muškarac i tako obmanjivala žene'.

Mary je odjeću svojeg brata počela nositi sa 14 godina. Svidjelo joj se 'biti muškarac' i kasnije se posve uživjela u tu ulogu. Navodno se ženila 14 puta predstavljajući se kao muško, a sve je izašlo na vidjelo kad je jedna od žena shvatila da kraj nje ne leži muškarac, već žena.

To je potaklo znatiželju kako ta žena nije shvatila da Mary nije muškarac dok su vodile ljubav. Tu su vjerojatno pomogle seksualne igračke, poput dilda, koje je Mary koristila, a ta žena tog nije ni bila svjesna. Treba imati na umu da u to doba seks često nije izgledao kao danas. Moguće da ta, vjerojatno neiskusna, žena nije vidjela što se točno 'dole događa'.

Zatvor i bičevanje nisu bili neobični za žene koje su u to doba bile sklone istom spolu.

Kondome su radili od životinja

Teresia Constantia Phillips (rođ. 1709., a umrla 1765.) bila je bigamistica i kumče vojvotkinje od Boltona. U Covent Gardenu u Londonu vodila je 'The Green Canister', trgovinu koja je prodavala kontracepciju i seksualna pomagala koja se u to vrijeme nisu prodavala javno.

Njezina specijalnost bili su 'Bandruches Superfines', ručno rađeni kondomi od ovčjih ili kozjih crijeva koji su bili oblikovani na staklenim kalupima dugim 20 centimetara i namirisani. Oni najbolje kvalitete na sebi su imali vrpcu za vezanje koja je znala biti u bojama pukovnije.

Ipak, Teresia je ostala najviše zapamćena po svojim memoarima, 'An Apology for the Conduct of Mrs T.C. Phillips' (Isprika za ponašanje gospođe T.C. Phillips), koji su objavljeni u 18 dijelova, od 1748. do 1749. godine

U njima je pisala da je bila kurtizana, opisivala je detalje odnosa sa svojim bogatim ljubavnicima i spomenula kako je njezin suprug Henry Muilman tražio razvod kad je saznao kako je raskalašeno prije živjela.

