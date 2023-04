Ovih 15 stvari će vam otkriti koliko ste dobri ili loši u krevetu

1. Ne masturbirate

- Postoji izravna povezanost između toga koliko često ljudi masturbiraju, koliko orgazama imaju i koliko uživaju u seksu - kaže Tracey Cox, stručnjakinja za seks iz Velike Britanije.

- Znati kako sebi priuštiti zadovoljstvo znači da razumijete svoje tijelo i kako reagirate na seksualne podražaje, a znate i koje tehnike vam najbolje odgovaraju. Redovni orgazmi pomažu u održavanju snažnog i stabilnog libida - dodala je.

2. Niste baš iskusni

- Ne kaže se uzalud: 'Vježbom do savršenstva.' Razgovarajte i pregovarajte o svojim željama i potrebama. Također educirajte se više o seksu čitanjem ili online istraživanjem - savjetuje Cox.

3. Spolni nagon je nizak ili ga nema

- Ako niste previše zainteresirani za seks, malo je vjerojatno da ćete u njega unijeti znatiželju i želju koje inače krase velike ljubavnike - kaže Cox.

4. Previše ste fokusirani na orgazam

Procjenjujete li uspješnost spolnog odnosa prema tome koliko je orgazma imao svatko od vas, promašili ste skroz poantu svega. Seks je cijelo putovanje, a ne samo stizanje do cilja. Pravi ljubavnik će partnera što je duže moguće držati blizu orgazma, ali mu neće dopustiti da svrši.

Umjesto da jurišate prema cilju, sjetite se da orgazam traje nekoliko sekundi, a vođenje ljubavi može trajati satima.

5. Preskačete predigru

Za sjajan seks oboje morate biti zagrijani - fizički i psihički. Naravno, ponekad ste oboje toliko uzbuđeni da ne možete dočekati spolni odnos, i to je dobro.

- No, većinu vremena predigra je nužna, posebno ženama. Vagina se mora navlažiti ​​i raširiti kako bi seks bio ugodan, a do toga se dolazi predigrom - napominje ova stručnjakinja.

- U tome ne uživaju samo žene. Istraživanja provedena na muškarcima pokazuje da što više vremena potroše na predigru, više uživaju u seksu, a orgazmi su im intenzivniji - dodala je.

6. Imate lošu sliku o vlastitom tijelu

Ako se tijekom seksa ne možete opustiti, vjerojatno nećete biti dobar ljubavnik. Morate se osjećati ugodno u svojoj koži i ne sramiti se pokazati tijelo partneru da biste mogli uživati u vođenju ljubavi, dodirima... Problemi sa lošom slikom o vlastitom tijelu kvare seks za oboje.

7. Ne uzvraćate oralni seks

- Jedna je stvar reći partneru da ne uživate u davanju ili primanju oralnog seksa, a sasvim drugo očekivati da partner vas oralno zadovolji, a vi njega nećete - kaže Cox.

- Pružanje oralnog seksa bez pitanja, s entuzijazmom i zato što volite partneru pružati užitak, zaštitni su znakovi svakog velikog ljubavnika. To je vrlo seksi - dodala je.

8. Odrasli ste u kući u kojoj se seks smatrao 'lošim'

Ako su vaši roditelji bili duboko religiozni ili konzervativni, o seksu se vjerojatno rijetko razgovaralo. U tom slučaju je normalno odrasti u uvjerenju da je to nešto sramotno.

- Ljudi tijekom djetinjstva upijaju takve negativne seksualne poruke bez da su toga zapravo svjesni. Ako se osjećate tjeskobno zbog seksa i osjećate se kao loša osoba nakon njega, velika je vjerojatnost da ste odrasli u takvom okruženju - pojasnila je Cox.

9. Bojite se isprobati nove stvari

- Ako se osjećate nelagodno zbog malo eksperimentiranja u krevetu i to izbjegavate jer se bojite da ne ispadnete bedasti, a zapravo to želite, tad se ne možete nazvati dobrim ljubavnikom. Pogodite što? Bolje je upustiti se u to unatoč početnom osjećaju nelagode, nego biti potpuno predvidljiv i dosadan u krevetu - savjetuje stručnjakinja.

- Želite li biti dobri u krevetu, morate ponekad malo riskirati. Ugodno ćete se iznenaditi češće nego to mislite - dodala je.

10. Ne tražite ono što želite (ili ne znate što želite)

Očekivati ​​da će vam partner čitati misli i točno znati što želite je pomalo nezrelo i nerealno.

- Znanje o seksu nije nešto s čime se rađate. Seksualne vještine učite kroz iskustvo i komunikaciju sa svojim partnerom. Ako ne znate što vas vodi do orgazma, kako bi vaš partner to mogao znati? Ako znate što želite, ali to ne govorite partneru, u čemu je poanta? Seks ne bi trebao biti kviz u kojemu partner pokušava pogoditi vaše želje - kaže Cox.

11. Ne pitate partnera što mu se sviđa

Još gore od toga da partneru ne govorite što želite je to da se ne trudite saznati što bi njega veselilo u seksu.

- Svi imamo svoje posebnosti. Pretpostaviti da jedna tehnika radi kod svih je uobičajeno razmišljanje, ali pogubno za dobar seks - objasnila je.

- Nemojte se bojati pitati partnera radite li nešto 'kako treba'. Između epizoda stenjanja možete još puno toga izgovoriti ili osjetiti. Na primjer, ako dobro reagira na nešto što se napravili, znači da mu se to sviđa. Ali, najbolji i najučinkovitiji način kako saznati što vaš partner uistinu želi jest da ga to i pitate - dodala je.

12. Uvrijedite se na povratnu informaciju

- Nema nikakvog smisla ljutiti se ako vam partner daje povratne informacije i izražava ono što želi. Na primjer, ako mu zamjerite što je tijekom seksa sugerirao da se pomaknete malo ulijevo, idete brže ili sporije itd. ne možete se nazvati velikim ljubavnikom - napomenula je Tracey Cox.

- Takve stvari ne smatrajte kritikom već budite sretni što govori što mu se i kako sviđa - dodala je.

13. Partner je povučen nakon seksa

- Ako vaš partner nakon seksa utihne i 'potone', velika je vjerojatnost da je nešto pošlo po zlu. Većina parova su dobre volje i pomalo luckasti nakon dobrog seksa, osjećaju se bliže i povezanije, a ne udaljenije i nezadovoljnije - kaže Cox.

14. Partner želi sve manje seksa

- Normalno je da broj seksualnih odnosa opada što ste duže zajedno, ali razmislite o tome koliko brzo dođe do tog pada u vašim odnosima. Po tome možete lako zaključiti koliko je partneru seks s vama ugodan ili neugodan, dosadan - napomenula je.

- Što je seks bolji, to će duže ostati redovit u vašoj vezi - dodala je.

15. A može biti i ovaj scenarij

Nikad vam niti jedan bivši partner nije predložio da budete 'prijatelji s povlasticama', odnosno da ste povremeno intimni bez ikakve obveze.

- Ako na lageru imate značajan broj ljubavnika, a niti jedan od njih vas nikada nije nazvao i pijan predložio da se 'malo prodrmate' ili vas pokušao nagovoriti da nastavite seksom iako više niste u vezi, to nije dobar znak - kaže Cox.

- Nije li i vama pomalo neobična činjenica da vas baš niti jedan nije pitao/pitala: 'Što kažeš na to?'. Znači, ili seks nije bio sjajan ili su vaši prekidi toliko dramatični i iscrpljujući, da bivši jednostavno više ne želi imati posla s vama - dodala je, a prenosi Daily Mail.

