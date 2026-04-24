Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
VAŽNA JE KOMUNIKACIJA!

Seks nakon poroda: Što trebate znati, a o čemu se rijetko govori

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Seks nakon poroda: Što trebate znati, a o čemu se rijetko govori
Foto: 123RF

Dolazak bebe mijenja život iz temelja, a jedna od tema o kojoj se još uvijek nedovoljno i s nelagodom govori jest povratak intimnosti. Dok se fokus usmjerava na brigu o novorođenčetu, mnogi se parovi suočavaju s fizičkim i emocionalnim izazovima koji seksualni život stavljaju u drugi plan

Ginekolozi i terapeuti naglašavaju da je ovo razdoblje prilika za ponovno upoznavanje i izgradnju dublje povezanosti, no ključni su strpljenje, razumijevanje i iskrena komunikacija.

POGLEDAJ VIDEO: [TOP 3 VIJESTI DANA] Veselje u Karlovcu: Maleni Noel nije stigao do bolnice, suprugu je Filip porodio u garaži zgrade

Pokretanje videa...

[TOP 3 VIJESTI DANA] Veselje u Karlovcu: Maleni Noel nije stigao do bolnice, suprugu je Filip porodio u garaži zgrade 01:10
[TOP 3 VIJESTI DANA] Veselje u Karlovcu: Maleni Noel nije stigao do bolnice, suprugu je Filip porodio u garaži zgrade | Video: 24sata Video

Kada je sigurno za povratak intimnim odnosima?

Opća preporuka liječnika je pričekati s penetrativnim spolnim odnosima najmanje četiri do šest tjedana nakon poroda. Ovaj period, poznat kao babinje, ključan je kako bi se tijelo žene oporavilo. Rizik od komplikacija poput infekcije ili pojačanog krvarenja najveći je u prva dva tjedna, a čekanje daje tijelu dovoljno vremena da zacijeli, bez obzira na to je li porod bio vaginalni ili carskim rezom. Iako se carski rez ne događa kroz vaginu, ona je i dalje pod utjecajem trudnoće i hormonalnih promjena te joj je potreban oporavak.

Ipak, zeleno svjetlo liječnika na pregledu nakon šest tjedana samo je, kako to stručnjaci slikovito opisuju, "test spremnosti vagine", ali ne i test emocionalne ili ukupne tjelesne spremnosti. Za mnoge žene, šest tjedana je i dalje prerano. Važno je slušati svoje tijelo i ne osjećati pritisak da se vratite seksualnim aktivnostima prije nego što se osjećate spremnima.

Foto: 123RF

Tijelo se promijenilo: Fizički izazovi i kako ih prevladati

Trudnoća i porod ostavljaju značajne tragove na tijelu, a razumijevanje tih promjena prvi je korak prema ugodnom povratku intimnosti.

Hormoni, suhoća i bol

Nakon poroda, razina estrogena naglo pada, osobito kod žena koje doje. Ovaj hormonalni pad često uzrokuje vaginalnu suhoću, zbog čega seks može biti neugodan, pa čak i bolan. Upotreba lubrikanta na bazi vode ili silikona znak problema, već normalna i preporučljiva pomoć u ovom razdoblju.

Bol tijekom odnosa može biti posljedica i zarastanja rane od epiziotomije ili vaginalnih puknuća. Važno je zapamtiti da bol nije nešto što treba "istrpjeti".

Oslabljeni mišići i novi osjećaj

Trudnoća i porod mogu istegnuti i oslabiti mišiće zdjeličnog dna, što utječe na kontrolu mjehura, ali i na osjećaj tijekom seksa. Redovito izvođenje Kegelovih vježbi može pomoći u jačanju tih mišića. Mnogim ženama od velike je pomoći i fizikalna terapija za zdjelično dno, koja može riješiti probleme s boli, inkontinencijom i poboljšati seksualno zadovoljstvo.

Povratak seksu nije samo fizičko pitanje. Umor, stres i potpuno nova životna uloga imaju ogroman utjecaj na želju i osjećaj bliskosti.

Gdje je nestala želja?

Nizak libido nakon poroda izrazito je čest i nije znak da nešto nije u redu s vama ili vašom vezom. Kronični umor, hormonalne promjene, stres i mentalni teret brige za bebu ostavljaju malo prostora za seksualnu energiju. Stručnjaci ističu da se mijenja i priroda želje. Prije ste možda osjećali spontanu želju, no nakon poroda ona je češće odgovor na vašu emociju - javlja se kao odgovor na bliskost, dodir i emocionalnu povezanost, a ne iznenada.

Strah, slika o tijelu i nova roditeljska uloga

Mnoge žene osjećaju strah od boli pri prvom odnosu, ali i nelagodu zbog promjena na vlastitom tijelu. Osjećaj da ste stalno nekome na raspolaganju, bilo bebi koja traži hranu i utjehu ili partneru, može dovesti do toga da se osjećate "prezasićeno dodirima."

​Ne osjećaju se svi spremni nastaviti s istom razinom intimnosti nakon poroda. Ono što je nekad bilo normalno, sada paru može izgledati i činiti se radikalno drugačije.

Put do ponovnog povezivanja

Ključ za prevladavanje ovih izazova leži u redefiniranju intimnosti i otvorenoj komunikaciji. Intimnost nije samo penetracija; ona se gradi kroz zagrljaje, poljupce, masažu i zajednički provedeno vrijeme. Te aktivnosti oslobađaju oksitocin, hormon povezivanja, i jačaju vezu bez pritiska seksualnog odnosa.

Couple Drinking Coffee Together
Foto: 123RF

Važno je s partnerom iskreno razgovarati o svojim osjećajima, strahovima i potrebama. To može biti prilika za produbljivanje odnosa i upoznavanje partnera u novoj, roditeljskoj ulozi. Na kraju, ne zaboravite na kontracepciju. Moguće je ponovno zatrudnjeti i prije povratka prve mjesečnice, stoga je važno razgovarati s liječnikom o pouzdanim metodama zaštite.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026