Žene otkrile: Ovo su greške u seksu koje muškarci često rade

Svi ljudi griješe, kako u životu - tako i u seksu, a zanimljivo je da se one najčešće muške greške ne svode na manjak vještine, već forsiranje njihove ideje kako bi seks trebao izgledati. Obično takve ideje dobivaju kroz razne porno filmove i tuđa hvalisanja - a u stvarnosti rijetko ispadnu dobro.

Svi smo imali neugodan trenutak između plahti, bilo zbog neiskustva, previše alkohola, ili jednostavno 'nesinkroniziranosti' s partnerom.

No nakon što su trpjele godine neadekvatnih pokušaja svojih ljubavnika, žene su podijelile konačan popis ubojica raspoloženja - te u svojim iskrenim ispovijestima otkrile koje su to najčešće i najgore greške muškaraca u seksu s kojima su se one susrele na Redditu.

Tema naslovljena s 'Žene s Reddita, koje su neke od najvećih pogrešaka koje muškarci čine tijekom seksa?, postala je pravi hit te je skupila više od 3000 komentara, prenosi The Sun.

Foto: Dreamstime

Evo nekih od najzanimljivijih za koje bi voljele da ih pripadnici jačeg spola pročitaju i ne ponavljaju:

Jedna je žena napisala: 'Kad postanu grubi bez komunikacije ili da najave to. Nije da ne volim takve igre, ali istovremeno volim biti spremna i znati!'.

'Moje su grudi pričvršćene za moja prsa, zašto ih treba zgnječiti i bradavice stisnuti do bola .... ne, jednostavno ne. Raspoloženje za seks kod mene je trenutno ubijeno', napisala je jedna.

Druga je rekla: 'Guranje glave dolje. Spustit ćemo se kad budemo spremne/voljne'.

Treća je napisala: 'Kad im kažem da nastave dalje i sviđa mi se što rade, a oni počinju ubrzavati ili mijenjati tempo. Zašto?'.

Netko je drugi komentirao: 'Kad čovjeku kažete da im ide odlično, i oni odmah ili počnu ići 20 puta brže ili potpuno promijene ono što rade, hahaha'.

Foto: Dreamstime

Složivši se, ova je žena istaknula: 'Puno mijenjanja položaja. Ne želim se osjećati kao piletina koja se peče na roštilju i netko je stalno vrti. Jedna ili dvije poze dovoljne su za mene. Ne, ne postaje dosadno'.

Ova je komentatorica rekla: Ako ne znate da li ona to voli ili ne, slinavo mokro ljubljenje je pogreška. Sliniti poput psa ogromna je greška, barem za mene'.

Netko je dodao: 'Muškarac koji misli da se stvarnim ženama sviđa ono što se porno glumice pretvaraju da vole, to je ideja koja će vas odvesti u propast'.

