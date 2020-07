Seks-pogreške koje vam mogu uništiti ljeto: Klor iz bazena i vrućine mogu oštetiti kondome

Vrućina može uništiti kondome, a seks u bazenu može biti opasan jer klor oštećuje kondome. Osim toga, voda ispire i prirodni tjelesni lubrikant pa se povećava rizik od zaraze bakterijama i virusima

<h2>Ne ostavljajte kondome na suncu</h2><p>S dolaskom ljeta, raste i seksualna želja. No visoke temperature, osim toga, oštećuju i kondome. Nemojte ih ostavljati u autu ili na mjestima izloženima suncu jer ih visoke temperature mogu uništiti. Tako se povećava i rizik od spolno prenosivih bolesti te neželjene trudnoće, ističe američka ginekologinja i koautorica knjige "V za vaginu", dr. Alyssa Dweck.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (žene i libido):</p><h2>Seks u bazenu može biti opasan</h2><p>Seks u bazenu možda zvuči primamljivo, ali nije najbolja ideja, slažu se stručnjaci. Voda ispire prirodni lubrikant koji tijelo izlučuje što, osim trenja, povećava i rizik od bakterija te virusa. Zbog toga je i rizik od spolno prenosivih bolesti i infekcije mokraćnih puteva veći. Kondom može spriječiti spolne bolesti, ali ga oštećuje klor iz bazena. Ništa manje nije opasan ni seks u moru ili rijekama, tvrdi dr. Dweck.</p><h2>Proučite okolinu prije seksa u prirodi</h2><p>Kod seksa u prirodi, osim na privatnost, valja pripaziti i na okruženje. Insekti i otrovno bilje u trenu mogu pokvariti raspoloženje, uzrokovati otekline i neugodan osip na genitalijama. Također treba uzeti u obzir i sunce koje može prouzročiti opekline i dehidraciju.</p><h2>Oprezno s limunom</h2><p>Ispijanje alkoholnog pića kao što je tekila s trbuha u vrućim danima nije baš najbolja ideja. Limun na koži može ostaviti opekline naročito ako ste izloženi direktnom suncu, dodala je dr. Dweck.</p><h2>Znoj nije problem</h2><p>Iako se miris znoja najčešće ne povezuje s ugodom, znoj tijekom seksa privlači partnere. Znojenjem se otpuštaju feromoni koje registrira dio mozga zadužen za seksualni nagon i želje. To nas čini poželjnima, piše <a href="https://www.womenshealthmag.com/sex-and-love/a19914972/summer-sex-tips/" target="_blank">Women's Health</a>. </p><h2>Pijte vodu</h2><p>Seks u ljetnim mjesecima potiče pojačano znojenje i djeluje poput mini treninga. Time se gubi puno tekućine pa valja nadoknaditi gubitak redovitim pijenjem vode. Poželjno je kraj kreveta držati bocu vode ili pak u predigri iskoristiti kockice leda. </p><h2>Usporite</h2><p>Visoke temperature krive su za pojačano znojenje koje može biti neugodno i pokvariti raspoloženje. Umjesto toga najbolje je usporiti i uživati u strastima. Istraživanja su to i potvrdila. I žene i muškarci dožive jači orgazam kad je strast "spora".</p>