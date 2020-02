Seks postaje najbolji tek kada dođemo u 80-te i 90-te godine

Jedna od najčešćih zabluda o “zlatnoj” dobi je da nakon 50. više nema seksa. To se posebno odnosi na žene, piše urednica portala za stariju dob vibrantnation.com Rachel Lucas. No stvari su upravo suprotne, a to sve više potvrđuju i znanstvene studije. Primjerice, u razgovorima s više od 7000 ljudi starijih od 50 znanstvenici sveučilišta u Manchesteru ustanovili su kako je većina ljudi zadovoljnija seksualnim životom u 80-ima i 90-ima, nego u 50-ima.

Razloga je više, zaključuju. Neki od njih su sigurno stres i užurban život, kakav većinom prolazimo u srednjim godinama. Odlaskom u mirovinu, kad i naša djeca odrastaju, imamo više vremena posvetiti se sebi. Ipak, navodi se u zaključcima studije, kod ljudi koji su u dugogodišnjem braku najvažnije je povjerenje.

Naime, nakon svih zajedničkih godina, čak i kad se počnu javljati zdravstveni problemi, seksualni odnosi mnogo su ugodniji jer su partneri opušteni, znaju kako zadovoljiti jedno drugo, ali i što sami žele od odnosa. Pritom je kod žena jako izraženo to što se u zreloj dobi počnu osjećati dobro u svojoj koži.

Zanimljivo je i kako je na kvalitetu seksa utjecalo to što se ljudi nakon određene dobi više ne osjećaju “obavezni” voditi ljubav te se više prepuštaju životnim zadovoljstvima.

Dovoljni su zagrljaj i pusa

Međunarodno istraživanje nazvano “Koliko dugo ću živjeti” pokazalo je kako su ljudi koji su održali seksualne odnose i u dubokoj starosti (90-ima) bili općenito zdraviji i sretniji. Isto tako, pokazalo se da u životu više uživaju parovi koji su se svaki dan barem jednom zagrlili, poljubili, mazili i bili nježni jedno s drugim. Oni parovi koji su uz pažnju dočekali starost, s godinama su bili sve nježniji jedno prema drugome.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: