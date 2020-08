'Seks sa 6 muškaraca odjednom bio mi je fantastično iskustvo'

Najčešće imamo trojac, ponekad je to grupni seks samo za jednu noć, a nekad se s nekim ljudima viđamo godinama, ali teško je pronaći ljude naše dobi, kazala je neimenovana žena pa opisala svoje iskustvo

<h2>Ovo je njezina ispovijest:</h2><p><em>Ja sam 62-godišnja žena i u braku sam sa svojim suprugom dugih 40 godina. Upoznali smo se na faksu, oboje smo doktorirali filozofiju, sada radimo na istom sveučilištu. Prošli Božić imala sam prvo iskustvo seksa sa šest muškaraca odjednom.</em></p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><em>Moj muž je prvi predložio grupni seks nakon rođenja naše djece, a trebalo mi je 10 godina da se složim s tim. U početku sam shvatila da se samo želi seksati s drugim ženama. Nisam shvaćala koliko uživam u seksu s drugim muškarcima, odmah sam to zavoljela.</em></p><p><em>Skoro 20 godina kasnije, mi ne mislimo da smo u otvorenom braku. Seksamo se s drugim ljudima, ali uvijek zajedno. </em></p><p><em>U početku, organizator mi je dao odgovornost da šest muškaraca 'pripremim' za drugu ženu. Nakon nekog vremena pitala sam se mogu li se ja više uključiti i završila sam sa šest momaka, od kojih je jedan imao 25. Svaki od njih bio je nježan i sladak.</em></p><p><em>Mi najčešće imamo trojac, ponekad je to grupni seks samo za jednu noć, a nekad se s nekim ljudima viđamo godinama, ali teško je pronaći ljude naše dobi. Nadamo se da ćemo zadržati ovaj način života što je duže moguće. Morate živjeti život do kraja, prenosi <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/aug/14/my-life-in-sex-the-monogamish-woman" target="_blank">The Guardian.</a></em></p>