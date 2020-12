Seks za vrijeme 'onih dana' ima svoje prednosti, ali i nedostatke

Iako se smatra tabu temom, studije pokazuju kako ga barem trećina ljudi prakticira, osobito u svježim vezama. Žene kažu kako im zna pomoći kod grčeva, a najveća mana je neurednost i povećan rizik infekcija

<p>Oko 20 posto ljudi redovito prakticira seks za vrijeme menstruacije, a čak i veći broj njih - preko 60 posto muškaraca i 50 posto žena nema ništa protiv njega, pokazuju studije, Ipak, ta se tema često nameće kao tabu, a donosimo vam sve njegove prednosti i nedostatke, jer je izbor naposljetku na samom paru.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ponuda u seks shopu</p><h2>Prednosti</h2><p><strong>Liječnici kažu - samo izvolite</strong></p><p>Ako je pacijentici seks za vrijeme menstruacije ugodan i ne osjeća bolove - seks za vrijeme menstruacije je sasvim prirodna stvar, kaže dr. Tara Reid iz Medicinskog centra za žensku seksualnost iz New Yorka. Pritom ne treba brinuti oko eventualne tamne krvi i ugrušaka, to je samo starija krv i stanice endometrija koji se oljuštio. Ipak, kako bi izbjegli velika krvarenja, najbolje se suzdržavati od seksa prvi ili drugi dan mjesečnice, ovisno o tome koji je obilniji za ženu, piše <a href="http://news.health.com/2015/02/09/6-things-you-should-know-about-having-sex-during-your-period/">Huffington Post. </a></p><p><strong>Pomaže kod grčeva</strong></p><p>Tijekom orgazma tijelo otpušta endorfine i dopamin koji djeluju kao prirodni analgetici, umjesto onih farmaceutskih koje bi žena eventualno pila zbog bolova.</p><p><strong>Može skratiti menstruaciju</strong></p><p>Sa svakim orgazmom kontrakcije i grčevi ubrzavaju ljuštenje endometrija, što se normalno događa za vrijeme menstruacije, pa seks može skratiti menstruaciju ubrzavanjem procesa izbacivanja krvi.</p><p><strong>Velik broj žena u tim danima ima jači libido</strong></p><p>Kod žena s urednim menstrualnim ciklusom, trećeg dana ciklusa obično rastu razine hormona testosterona i estrogena, koje upravljaju spolnom željom. Zbog toga je kod velikog broja žena libido tih dana pojačan.</p><h2>Nedostaci</h2><p><strong>Neuredan je</strong></p><p>Realnost je kako će pri seksu s menstruacijom biti krvavih mrlja, zbog toga se savjetuje ispod tuša ili pak na krevetu, ali s ručnikom.</p><p><strong>Ograničene poze</strong></p><p>Zbog krvarenja, najčešće se prakticira misionarska poza u kojoj je muškarac gore, a žena manje-više statična.</p><p><strong>Ne štiti od trudnoće</strong></p><p>Velik broj ljudi pogrešno vjeruje kako za vrijeme menstruacije nema rizika, no velik broj djece je začet upravo tom logikom. To se osobito odnosi na žene koje nemaju pravilne cikluse.</p><p><strong>Problematičan je kod čestih upala</strong></p><p>Kod žena sklonih raznim upalama, stijenke maternice i općenito tkivo je znatno ranjivije zbog čega može doći do pogoršanja infekcije ili njenog ponovnog javljanja.</p>