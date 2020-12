- Izgleda kao ne\u0161to drugo, ali nije. Sun\u010danje privatnih dijelova\u00a0vrlo je dobro i poma\u017ee pove\u0107ati libido. Volim ovo iskustvo - istaknula je.

'Svaki dan sunčam vaginu po 2 sata - to radi čuda za moj libido'

Žena tvrdi da je ‘pojačala libido’ sunčajući vaginu dva sata dnevno - no je li to isključivo seksi samopromocija? U svakom slučaju, sunčanje genitalija, pa i anusa, postalo je bizaran wellness trend

<p>Jedna je dama izazvala pomutnju nakon što je otkrila da sunča svoju vaginu dva sata dnevno - i tvrdi da joj to 'pojačava libido', prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13361577/woman-boosted-libido-sunbathing-vagina-two-hours-day/">The Sun</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Uzroci smanjenja libida</p><p>Letícia Martins, poznata kao Lunna Leblanc (23) koja je porijeklom iz Brazila, podijelila je fotografiju na kojoj osunčava svoje donje regije kako bi povećala želju za 'akcijom' u svojoj spavaćoj sobi. Obožavatelji su ostali zbunjeni snimkom sirovog izgleda, ali Lunna je brzo objasnila prednosti koje tvrdi da joj takvo sunčanje daje.</p><p>Govoreći o sunčanju dok leži s podignutim nogama, rekla je: 'Ništa bolje od jutarnjeg sunca. Jeste li znali da vam izlaganje privatnih dijelova suncu može pružiti više energije, povećati libido i pomoći da se dobro naspavate?'.</p><p>- Izgleda kao nešto drugo, ali nije. Sunčanje privatnih dijelova vrlo je dobro i pomaže povećati libido. Volim ovo iskustvo - istaknula je.</p><p>Neki su obožavatelji rekli da su u početku mislili da je fotografija pomalo neobična, s obzirom na kut snimanja, ali ih je brzo uvjerila u autentičnost.</p><p>Lunna je rekla: 'Da je to stvarno fotomontaža, Instagram bi izbrisao fotografiju i zabranio moj račun.'</p><p>Ispostavilo se da je samo sat vremena na suncu dovoljan da muškarcima i ženama zagrije stvari u spavaćoj sobi. Sve se svodi na sitnicu zvanu vitamin D, koja se često naziva spolni vitamin, a dobivamo je izlaganjem suncu. Nekoliko studija povezalo je vitamin D ili njegov nedostatak s promjenama na vašem spolnom nagonu.</p><p>Aly Dilks, stručnjakinja za seksualno zdravlje iz Klinike za žensko zdravlje, rekla je: 'Znamo da zimi ljudi mogu patiti od sezonskog afektivnog poremećaja (SAD), pa je sunce izuzetno važno za našu dobrobit. Što se tiče kemikalija koje stimulira, testosteron je najzaslužniji za naš spolni nagon, a studije pokazuju da je sunce velik faktor u njegovoj proizvodnji'.</p><p>- Sjetite se vremena pećinskih ljudi, onih muškaraca koji su cijeli dan hvatali životinje na suncu te im je i dalje bila potrebna energija da se vrate i nastave kako bi spasili svoju rasu razmnožavanjem. To je priroda u svojoj osnovi - istaknula je.</p><p>Nedostatak vitamina D može uzrokovati nisku razinu estrogena u žena, što rezultira niskim spolnim nagonom.</p><p>Model Lunna se preselila raditi u Ujedinjene Arapske Emirate nakon drugog vala koronavirusa i govorila o tome kako je na nju utjecalo zaključavanje bez seksa.</p><p>Otkrila je: 'Bilo je traumatično. Ne želim više zaključavanje bez seksa. Nitko to ne može podnijeti.'</p><p>Lunna je potrošila nevjerojatnih 23.000 funti (oko 190 tisuća kuna) na plastične operacije prije nego što je otvorila račun OnlyFans.</p><p>Rekla je: 'Radila sam liposkulpturu, stavljala sam silikone u dojke. Također sam imala bioplastiku stražnjice, rinoplastiku i nekoliko zahvata na licu.'</p><h2>Sunčaju i guzu</h2><p>Sunčanje perineuma - ime je poprilično bizarnog Wellness trenda na tragu onog sunčanja vagine još iz 2019. godine.</p><p>Neki tvrde kako već 30 sekundi sunca na tim dijelovima tijela ima dobrobiti kao izlaganje suncu cijeli dan - ali u odjeći.</p>