'Seksam se s tuđim muževima i tako im spašavam brakove, u kolovozu stižem u Dubrovnik'

Britanka Gweneth Lee (49), serijska ljubavnica, opisuje kakav je osjećaj putovati svijetom i spavati s tuđim muževima, čineći time 'dobra djela'. Iako je mnogi osuđuju, odlučna je u tvrdnji da spašava mnoge brakove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lee po svijetu pomaže zadovoljiti seksualne fantazije oženjenih muškaraca, ali, unatoč tome što drugi misle, ona vjeruje da pomaže spasiti brakove mnogih. Ona tako živi već 10 godina

Sve je počelo kada se odlučila pridružiti vodećoj britanskoj stranici za afere, dok je još bila u braku sa svojim pokojnim suprugom Robertom, za kojeg tvrdi da ga je jako voljela, ali je priznala da ju je također varao tijekom braka, piše Daily Star.

- Otkrila sam da se viđa sa ženama na stranici za afere, i pomislila sam ako ga ne mogu spriječiti, pridružit ću mu se. Znala sam da nikada neću moći obuzdati njegove nagone, kao i to da mu moje varanje neće predstavljati veliki problem - kaže Lee dodajući kako je Robert bio dovoljno zreo da zna kako bi bilo licemjerno od njega da se usprotivio.

Uvijek je voljela seks i uzbuđenje spavanja s nekim novim.

- Oboje smo imali afere s različitim ljudima prije nego što je on nažalost umro prije više od deset godina. Srce mi se tada slomilo, ali nakon što sam preboljela tugu, odlučila sam ponovno izlaziti - kaže.

- Stranica za pronalazak afera mi je odgovarala jer je puna muškaraca koji su opsjednuti seksom, baš kao i ja. Samo sam nastavila koristiti stranicu iako više nisam bila u braku i jako se zabavljam posljednjih deset godina. - dodaje.

Gweneth viđa bogate, oženjene muškarce s kojima se povezuje diljem svijeta. Putuje s njima na egzotične lokacije i kaže da imaju najbolji seks.

- Većina tih putovanja maskirana su kao poslovna, a njihove žene ne znaju da idem s njima - dodala je.

Ove godine ljubavnica se već provela s trojicom oženjenih ljubavnika na raskošnim inozemnim putovanjima.

Jedan otmjeni odmor uključivao je putovanje u Cap Ferret na jugu Francuske u svibnju, s međunarodnim bankarom.

- Viđala sam se s nevjerojatno bogatim bankarom koji ima klijente u svim europskim modnim prijestolnicama, Rimu, Amsterdamu, Parizu, Londonu. Bio je poslovno u Bordeauxu i inzistirao je da mu se pridružim na atlantskoj obali kamo puno najbogatijih ljudi u Francuskoj odlazi na ljeto. Bilo je apsolutno nevjerojatno - priča Lee.

Imao je prekrasnu kuću na plaži s osobljem koje je udovoljavalo svakom njihovom hiru.

- Nezasitan je i viđa se s puno djevojaka. Oženjen je i voli svoju ženu, ali ona ne može seksualno držati korak s njim. On stvarno ima curu u svakoj luci - kaže ona.

Također je otišla u Palm Springs kako bi upoznala drugog ljubavnika koji je stekao bogatstvo ulažući u tehnološke start-upove sa sjedištem u Silicijskoj dolini oko Kalifornije.

- Bio je tamo dva tjedna i inzistirao je da mu se pridružim u Kaliforniji na tjedan dana u lipnju - rekla je, dodajući kako joj je bilo jako zabavno.

- On voli nastrani seks i malo smo eksperimentirali sa BDSM-om i jako smo se zabavili - ističe Lee.

Također je bila u Parizu s burzovnim mešetarom koji se oženio svojom tinejdžerskom ljubavi. Rekla je da je došao u 40-u i shvatio da ne želi provesti ostatak života spavajući samo s jednom ženom.

- Da ste plaćali sva ova tri putovanja, koštala bi najmanje oko milijun kuna kad ubacite sve darove koje sam dobila, obroke u restoranima s Michelinovim zvjezdicama i šampanjac. Sve sam dobila besplatno i provela sam se najbolje što sam mogla - priča Lee.

Gweneth je rekla kako je osjetila 'veliko olakšanje' ponovno putovati nakon Covid krize, jer su joj, kako kaže, prošla dva ljeta bila užasna jer se nije mogla baš dobro zabaviti.

Ljubavnica uopće nije putovala tijekom 2020. godine, a putovanja su također bila vrlo ograničena i prošle godine, no sada kaže da se vratila na 'staro'. Ali unatoč svojim vrućim i ponekad nastranim bjegovima, Gweneth također ima stalne ljubavnike koje viđa svakih mjesec dana.

- Volim izlaziti dva puta tjedno - objašnjava.

To obično uključuje večeru, putovanje na neko ekskluzivno mjesto i puno seksa.

- Volim seks i život je za življenje. Tko se želi skrasiti s istom osobom i imati dosadan seks 40 ili 50 godina? Puno je zabavnije birati najbolje ljubavnike i istovremeno uživati ​​u brojnim egzotičnim putovanjima - istaknula je, napominjući kako shvaća da njezin stil života nije za svakoga, ali jednostavno ona više nije mogla biti sretna samo s jednom osobom.

- Prelako mi postane dosadno. Ono što me inspirira da nastavim je upoznavanje puno zanimljivih novih ljudi i otkrivanje novih seksualnih radosti. Svaki od mojih ljubavnika ima svoje mane u kojima ja uživam - dodaje.

Gweneth ističe i da su svi njezini partneri različiti i kako svi imaju različite želje i zahtjeve.

Jedan je tako strastveni obožavatelj BDSM-a pa su uključeni u dosta dominacije. Ponekad je ona šefica, a ponekad je pokorna i voli kad je 'udaraju'.

- On voli kad sam super stroga - kaže.

Još jedan njezin ljubavnik, koji je bio u internatu, voli da se pretvara da je bio zločest i želi da ga Lee 'kazni'.

- Jedan uživa u seksu na otvorenom pa uvijek tražimo skrovite plaže što je ljepota za vođenje ljubavi. Također imam ljubavnika koji je filmski režiser u usponu i sve snima - iznosi Lee.

Gledajući naprijed, Gweneth ima još dva planirana putovanja prije kraja kolovoza.

Krajem mjeseca trebala bi otputovati i u Dubrovnik, u Hrvatsku, s financijskim direktorom s kojim se viđa već nekoliko godina.

- On je oženjen i njegova žena je prestala seksati se s njim. Ona je svjesna da on viđa druge žene i žmiri na to. Idemo na produženi vikend - kaže Lee.

Ide i na Mallorcu jedan vikend u kolovozu. Iako planira još nekoliko putovanja, Gweneth je istaknula da njezino putovanje u Pariz prije nekoliko godina će biti teško nadmašiti. Putovala je s ljubavnikom privatnim avionom i odsjela u jako skupom apartmanu. To putovanje je opisala kao vikend koji nikada neće zaboraviti i na kojem se nije štedjelo.

- Večerali smo u restoranu s tri Michelinove zvjezdice, gdje je večera za dvoje vrtoglavo skupa. Moj ljubavnik živi u Londonu i ima prilično odvojen odnos sa ženom koja je zauzeta odgojem njihovo dvoje djece tinejdžera i ne dijeli ljubav svog muža prema nastranim stvarima. Ona je Francuskinja i prihvaća da će on imati afere sve dok se one ne miješaju u obiteljski život - ispričala je.

Gweneth kaže da, iako je mnogi osuđuju zbog onoga što radi, ona zapravo vjeruje da održava brakove svojih ljubavnika.

Rekla je da nikada ne bi željela prekinuti nečiji brak, niti imati stvarnu posvećenu vezu s bilo kojim od svojih ljubavnika. Umjesto toga, ona jednostavno pomaže muškarcima da istraže svoje seksualne želje kako bi osigurala da su njihove potrebe zadovoljene u spavaćoj sobi.

- Optužuju me da nemam morala i da sam 'rušiteljica brakova'. Slučaj je upravo suprotan, ja sam spasilac brakova. Kad bi svi moji ljubavnici morali ostati vjerni svojim ženama do kraja života, svi bi se razveli - ističe ona dodajući da njihovi brakovi funkcioniraju upravo jer im je dozvoljeno malo slobode i znaju da ako izađu s njom, neće biti problema.

- Neću zvati njihove žene i izazivati ​​probleme. Ja sam vrlo laka za 'održavanje' sve dok sam obasuta poklonima i seksom. Neudata sam otkako mi je muž umro i već nekoliko godina viđam mnoge svoje muškarce, ali nisam isključiva ni s jednim od njih. Svi su poput mene i ne vole biti ograničeni monogamijom - naglašava Lee.

Najčitaniji članci