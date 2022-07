Laže li vam ljubavnik? Evo u što nikad ne smijete povjerovati

Britanska stručnjakinja za seks i odnose, Tracey Cox, otkriva tvrdnje o kondomima, vrhuncu i varanju na koje nikada ne biste trebali pasti i donosi sedam laži kojih morate biti svjesni kada je u pitanju seks.

Većina ljudi izgovori minimalno dvije društvene 'bijele' laži dnevno. Ali pitanje je koliko često lažemo jedno drugo u krevetu...

Lažemo da bismo imali seks. Lažemo kako bismo zaštitili osjećaje ljudi. Lažemo kako bismo se izvukli iz činjenja nečega što ne želimo. Lažemo da bismo se ljudima svidjeli i da misle da smo 'fini'. Lažemo kako bismo laskali i natjerali ljude da se zaljube u nas, donosi Daily Mail.

Razlozi za laganje su brojni, ali dok su neke seksualne laži bezopasne, neke ipak nisu.

Razmislite prije nego što krenete 'varati' - i nemojte nasjedati na ove izmišljotine.

Upravo sam se testirao

Trebali biste proći potpuni zdravstveni pregled (SPB i HIV) svaki put kad promijenite partnera ili barem jednom godišnje, ako ne koristite zaštitu svaki put kad imate spolni odnos, prema Cox.

To je smjernica.

A stvarnost je ta da se vrlo malo ljudi uopće testira, a kamoli redovito. Većina ljudi ide liječniku samo kad ima simptome, ne shvaćajući da je mnogo spolno prenosivih bolesti bez simptoma. Šanse da netko govori istinu, usprkos njihovom izrazu lica koji govori 'možeš mi vjerovati čak iako smo se upravo upoznali', toliko su niske da se jedva bilježe.

Osim ako ne mogu pokazati dokaz, uvijek pretpostavite da lažu, važno je upozorenje.

Osim toga, čak i ako su se testirali prošli tjedan, tko zna s kim su spavali od tada - besmislenost je očita.

Ne mogu s kondomom

Ako ste žensko, eventualno se pripremite za njihovu žalbu i 'tegobu' koja zvuči poput 'ne mogu završiti s kondomom' - može, apsolutno. Prije dvadeset godina, muškarci su možda mislili da kondomi umrtvljuju osjećaj. Ali kondomi su ovih dana itekako 'visoka tehnologija' - puno novca odlazi na osmišljavanje dizajna koji jamči visoku osjetljivost.

Jasno dajte do znanja ako nije uključen prezervativ, nije ni seks i gledajte kako ga brzo stavlja i doživljava orgazam.

Ako pak vi, ni on, toliko ne voli kondome, i oboje ste sretni što ste monogamni, oboje se nakon nekog vremena testirajte zajedno i onda ih odbacite. U međuvremenu, zaštitite se.

Obično to nikad ne radim

Ovaj je ženski favorit, posebno popularan kada se upravo spremaju poseksati s nekim brže nego što misle da je 'prihvatljivo'. To je zgodna klauzula koja zapravo kaže 'inače sam fina djevojka i pridržavam se pravila tri spoja (ili što god je u modi u to vrijeme), ali za tebe radim iznimku jer si tako seksi, poseban, i stvarno mi se sviđaš'.

Ovo bi navodno trebalo spriječiti osobu koju vam se dopada da misli da ste 'promiskuitetni'.

Zašto i dalje govoriti ovakve stvari kada je čvrsto utvrđeno da žene vole seks jednako kao i muškarci i da ne moraju biti zaljubljene u nekoga da bi u njemu uživale, nije još jasno.

Ali ipak izlazi iz njihovih usta, iako ne zvuči uvjerljivo.

Nikad ne gledam porniće

Gotovo svi muškarci gledaju pornografiju, većina redovito. I žene to često čine - oko 25 posto korisnika PornHuba, popularne američke stranice, su žene. Većina ljudi gleda pornografiju pet do deset minuta po posjetu, ali mnogi to čine nekoliko puta dnevno.

Unatoč redovitoj upotrebi, najnovije studije sada podupiru pretpostavku da je za većinu ljudi gledanje pornografije više poput stanke za kavu - odmora od svakodnevne rutine - a ne prijetnja vezama.

Zašto se mnogi osjećaju obveznima pretvarati se da se nikad ne prepuštaju gledanju pornografskih sadržaja.

Muškarci lažu jer se mnogim ženama ne sviđa ideja da njihov partner gleda druge žene kako rade seksi stvari na ekranu.

Žene lažu jer se nekim muškarcima ne sviđa ideja da žene doživljavaju istu iskonsku požudu kao oni - vrstu koja ne zahtijeva ljubav.

Istina je da redovito masturbiranje uz pornografiju može koristiti vašem seksualnom životu. Ako ste sposobni brinuti o sebi, manja je vjerojatnost da ćete gnjaviti partnera za seks ako nije raspoložen. Redoviti orgazmi održavaju naš libido visokim, a raznolikost na internetu odličan je način da se nosimo s monotonijom monogamije.

Ovo se nikada prije nije dogodilo

Ako žena ne doživi vrhunac, može ga odglumiti. Ako se ne uspije podmazati, mrlja lubrikanta postavljena u vaginu rješava taj problem i 'nitko ne mora znati'. Za one s penisom - nema skrivanja - što god se dogodi, svi mogu vidjeti i procijeniti o čemu tu radi.

'Šokiran sam! Ovo mi se nikad prije nije dogodilo!’ čut ćete kada muškarac doživi vrhunac dvije minute nakon penetracije kao i kad ima problema s erekcijom nakon 25 krigli piva. On to radi kako bi spasio obraz, ali umjesto toga stvara napetost.

Ova laž čini da se krivica prebacuje i na žene. Ako se to nikada prije nije dogodilo, to mora biti onda do partnera - nije dovoljno seksi, tehnika je smeće, ne palite ga dovoljno...

Uostalom, koga briga. Sve je u redu s njegovim jezikom, zar ne...

Znam je li žena doživjela orgazam

Kako nevjerojatno - zato što je nemoguće doista reći je li žena doživjela vrhunac ili ne - osim ako ste vi žena koja doživljava, ili ne, orgazam. Pričalo se da svakojake pojave odaju čarobni znak vrhunca kod žena - ali ispada da se iste ne događaju svim ženama, cijelo vrijeme.

Hrabro i razumno, je ne glumiti orgazam, već priznati da ga niste doživjeli. I svaka pristojna, seksualno pametna osoba na ovo će odgovoriti sa zahvalnošću i pitati što partner može reći ili učiniti ili pokazati, a da im zaista odgovara, da zna što učiniti sljedeći put. Oni koji uzvraćaju obrambenim odgovorom i tvrdnjom da su uspjeli natjerati sve svoje druge djevojke da dožive orgazam bez problema, nisu pristojni, i vjerojatno lažu, ili žive u laži. Jer, unatoč tomu što su uvjereni kako znaju je li partnerica doživjela vrhunac - ne, oni to ne znaju, i ne mogu znati.

Ne računa se da sam varao jer sam bio pijan

Od svih seksualnih izgovora i laži, ona stara ‘bio sam pijan i jednostavno se dogodilo’ - daleko je najjadnija. Potpuno suludo. Veza za jednu noć ne događa se 'samo'. Bez obzira koliko bili pijani, ako ste imali seks s nekim s kim niste trebali, postojalo je nekoliko točaka na putu kada ste znali da je opasno nastaviti tuda kud idete. Onaj trenutak kada ste pomislili 'u maloj sam nevolji ovdje' - nije zanemariv.

Čak i ako je to bilo pijano iskustvo, donijeli ste odluku učiniti nešto za što ste znali da će povrijediti vašeg partnera. Pijano stanje doista utječe na našu prosudbu i potiče nas na donošenje loših odluka. Ali, za većinu ljudi, to ne nadjačava snažnu predanost i pristojnost.

Nije to učinio alkohol, nego 'oni'.

