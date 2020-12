Nedavno su napravili profil na internetskoj stranici 'OnlyFans' koju smiju posje\u0107ivati samo stariji od 18. Na njoj se skupljaju i seksualni radnici koji zadovoljavaju svoje mu\u0161terije online, a novac zara\u0111uju od pretplate na sadr\u017eaj, prenosi The Sun.\u00a0

<p>Iako zvuči kao scenarij iz neke niskobudžetne sapunice, život <strong>Almede</strong> (76) i <strong>Garyja Hardwicka</strong> (23) je itekako stvaran. Upoznali su se 2015. godine na groblju dok je ona pokapala svojeg sina. Dva tjedna kasnije su se vjenčali, a danas zarađuju na prodaji erotskog sadržaja.</p><p>Nedavno su napravili profil na internetskoj stranici <a href="https://onlyfans.com/garyandalmedah" target="_blank">'OnlyFans'</a> koju smiju posjećivati samo stariji od 18. Na njoj se skupljaju i seksualni radnici koji zadovoljavaju svoje mušterije online, a novac zarađuju od pretplate na sadržaj, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13339822/couple-53-year-age-gap-onlyfans/" target="_blank">The Sun</a>. </p><p>I ovaj par odlučio je popraviti kućni budžet pa prodaju škakljive prizore iz svojeg seksualnog života koji pojedince toliko uzbuđuju upravo zbog njihove razlike u godinama, i to su spremni platiti.</p><p>'OnlyFans' stranica obećava 'potpuno eksplicitni/goli sadržaj' uz pretplatu od 11 američkih dolara mjesečno, što ispada nešto manje od 70 kuna. </p><p>Nju neki nazivaju pohotnom bakom, a njega mladim lavom. Ipak, ima i onih koji komentiraju kako bi 'radije platili da to ne vide'.</p><h2>'Nisam tražila mladića, ali...'</h2><p>Almeda je bila udovica sa četvero djece. Najstariji sin joj je umro u dobi od 45 godina. Nakon vjenčanja sa Garyjem, nastavili su živjeti u njezinoj kući u kojoj boravi i Almedin unuk koji je tri godine stariji od Garyja.</p><p>- Nisam tražila mladića, ali Gary je jednostavno naišao. Jednostavno sam odmah znala da je on taj - ispričala je.</p><p>Gary je pak oduvijek maštao o starijim ženama, a sve je počelo kada je imao osam godina - zaljubio se u svoju učiteljicu do ušiju.</p><p>Pogledajte kako joj pjeva:</p>