Seksualna stručnjakinja dr. Emily Morse potiče ljude da kreiraju 'lude' situacije kako bi unijeli malo uzbuđenja u intimni život. Ona je, kaže, uvjerena da bi svaki par trebao imati vlastiti 'avanturistički ljetni vodič', bez obzira koliko dugo su u vezi.

Ovo su neki od njezinih prijedloga za taj seksi popis, a vi ga nadopunite svojim maštarijama:

'To je jedan od najboljih načina kako brak održati sretnim'

Njezina kolegica Tracey Cox savjetuje parovima da što češće odlaze na 'vruće, seksi odmore', jer će im odnos tako biti bolji i snažniji.

- To je jedan od najboljih načina kako brak održati sretnim. Kao prvo, neka lokacije za seks budu drugačije. To može biti negdje na plaži daleko od pogleda ili na osami u prirodi. Također, začinite stvari sitnim nepodopštinama poput odlaska u restoran u kratkoj haljini, ali bez gaćica. Oboje će to strašno uzbuditi. I položaji u kojima vodite ljubav neka budu pomalo neobični - pojasnila je pa nabrojala još nekoliko dobrih savjeta.

Vruće ljetne seks poze

ROCK ZVIJEZDA Ležanje na suncu samo pojačava želju za pomalo lijenim, senzualnim vođenjem ljubavi. U ovoj pozi muškarac treba sjesti te ispružiti i raširiti noge. Žena sjeda na njega, između njegovih nogu, tako da mu je okrenuta licem, a stopala su joj sa svake strane njegovih prsa. Uhvatite se za zapešća i zaljuljajte. Ljuljajte se u senzualnom ritmu dok jedno drugo povlačite za ruke, savjetuje Cox.

LJUBAVNI TROKUT Ukoliko vam je previše vruće za misionarsku pozu, pokušajte s ovom. Žena legne na leđa, a on je na koljenima. Ona podiže noge savinute u koljenima, a on joj rukama prima stopala i gura prema njezinim prsima. Noge tako tvore trokutasti oblik, kao svojevrsni trokut za nestašne igrice.

VINOVA LOZA Ova poza savršena je za brzi, strastveni i pomalo avanturistički seks. Radi se stojećki. Muškarac se nasloni na zid i podiže ženu tako da je uhvati za stražnjicu. Ona mu se rukama hvata oko vrata i nogama ga čvrsto obujmi oko bedara naslanjajući se stopalima na zid. Ova poza nije prikladna za dugo vođenje ljubav, ali za 'na brzaka' je savršena.