Iako su muškarci i žene genetski gotovo u potpunosti jednaki, onih nekoliko postotaka čini nas različitima tijekom cijeloga života, pa tako i u starosti. Kako pojašnjava američka psihijatrica Louann Brizendine u svojoj knjizi 'Ženski mozak', prvenstvena je razlika u hormonima koji utječu na naš doživljaj svijeta te tjelesne promjene, a to se posebno očituje kod žena u perimenopauzi i ulasku u klimakterij.

Kod muškaraca je razina testosterona, hormona koji kod oba spola potiče seksualnost, i do nekoliko puta veća nego kod žena te opada sporije. Kod žena nakon tridesete razina testosterona počinje opadati oko dva posto svake godine. Do menopauze žene izgube i do 60 posto testosterona, a to je jedan od razloga zašto mnoge žene, za razliku od muškaraca, s godinama gube želju za seksom.

No ni to, ističe Brizendine, nije čvrsto pravilo, jer mnoge žene s menopauzom osjete kako su spremne za nove početke, djeca im odrastu, nemaju više toliko obveza i mogu se posvetiti sebi, pa im jača i seksualni nagon.

A osim hormona, tu su i slavni kromosomi X i Y. Znanstvena istraživanja su pokazala da na kraći životni vijek muškaraca utječu Y kromosom i viša stopa smrtnosti od raka. Osim toga, muškarci se drugačije nose sa stresom, ranije obolijevaju od srčanih bolesti i rjeđe odlaze liječniku.

A činjenica da se žene s godinama više njeguju i paze na zdravlje vidi se i na koži. Prema Međunarodnom institutu za kožu, muška koža je otpornija na starenje. Testosteron muškoj koži omogućuje da bude 25 posto deblja od ženske. Muška koža sadrži više kolagena, grublje je teksture i vlažnija je. Iako muška koža stari postupno, žene češće koriste zaštitu od sunca i druge proizvode za njegu kože.