Dvadesete su bile vrijeme velikih promjena - \u017eene su skratile kosu te je ukrasile manjim, uskim \u0161e\u0161irima. Ukra\u0161avale su ih perjem i sjajnim detaljima, na elegantan i decentan na\u010din.

POGLEDAJTE VIDEO: Veli\u010danstven \u017eivot Karla Lagerfelda

Tijekom dekade kasnije dizajn se kretao u smjeru raznolikosti, obod je nagnut, no struktura \u0161e\u0161ira je i dalje uska, opona\u0161a oblik glave.

Christian Dior bio je jedan od dizajnera koji je predlagao i \u0161e\u0161ire, a model iz 1948. otkriva naklonost jednostavnosti i statement ukrasima. \u0160e\u0161ir je u to vrijeme bio dio svakodnevne kombinacije te se stilski nastavljao na odje\u0107u.

Tijekom pedesetih scenom su vladali dizajneri poput Pierrea Cardina, koji je donosio svijet ultimativne \u017eenstvenosti, a dame su u\u017eivale u njegovim romanti\u010dnim kreacijama sa cvije\u0107em.

Andr\u00e9 Courr\u00e8ges i ekipa bili su predstavnici novog futurizma u \u0161ezdesetima, a klju\u010dna dizajnerska crta bila je prakti\u010dna jednostavnost. \u010ciste linije i new age dizajn pomeli su \u017eenstvenost i rasko\u0161 u jednom potezu.\u00a0

Sedamdesete su bile u znaku hipija, ali i fluidnih krojeva te eteri\u010dnih pokrivala koja su isticala duge, lepr\u0161ave kose.

U osamdesetima je sve bilo predimenzionirano, pa tako i \u0161e\u0161iri, ma\u0161ne i ostali detalji. Va\u017eno je bilo biti vi\u0111en, a siluete s velikim ramenima pratili su i rasko\u0161ni \u0161e\u0161iri koji su imali ulogu naglasiti bogatstvo i luksuz dame.

Grunge mijenja svijet u devedesetima i dizajneri poput Marca Jacobsa, koji je ujedno otvorio tu stilsku eru, predla\u017eu male vunene kape, popularne i danas.

Ve\u0107 u to vrijeme \u0161e\u0161ir je izvan svakodnevne odore urbane cure, nose ih rijetke dame. No, zvijezde poput Paris Hilton obo\u017eavale su hit modele poput berete u raznim bojama.

Dana\u0161nji \u010desti model je onaj inspiriran kaubojskim, koji se nosi ne samo ljeti, ve\u0107 i u hladnijim mjesecima.

Najprakti\u010dnije i trenutno najpopularnije su varijante panama \u0161e\u0161ira, od vune, s dodacima poput ko\u017enatih traka.

No, od doga\u0111anja, ovaj modni dodatak i dalje izuzetno \u0161tuju tradicionalne konji\u010dke utrke u Ascotu, gdje je \u010dak pravilima propisana veli\u010dina i tip \u0161e\u0161ira.

Kreacije znaju biti ekstravagantne, no ima i niz modela inspiriranih elegantnim dekadama iz pro\u0161loga stolje\u0107a.

Me\u0111u najpoznatijim genijalcima koji danas kreiraju \u0161e\u0161ire umjetni\u010dke forme su Britanci Stephen Jones i Philip Treacy. Ikona \u0161e\u0161ira i muza mnogih dizajnera \u0161e\u0161ira bila je po\u010detkom stolje\u0107a Isabella Blow.

U vrijeme kad je \u0161e\u0161ir slabo zastupljen u svakodnevnom odijevanju, za mnoge je on i danas ultimativna art forma, kao dio cjelokupnog stylinga i likovnog sklada siluete.

Šeširi koji su obilježili stoljeće: Čudesne kreacije na vrhu glave

Iako danas šeširi uglavnom nisu dio svakodnevnog outfita, u jeseni i zimi nosimo ih češće, no to su jednostavniji modeli od onih kakve je povijest odijevanja upoznala tijekom prošloga stoljeća

