Šest savjeta za savršenu salatu od krumpira: Zasolite vodu i uvijek ih ravnomjerno narežite

Salata od krumpira jedna je od najboljih jela koje se odlično ide kao prilog uz roštilj. No, da bi krumpir salatu doveli do savršenstva potrebno je držati se nekih pravila koji ju čine još ukusnijom

<h2>1. Odaberite pravu vrstu krumpira</h2><p>To ovisi o vašoj osobnoj preferenciji. Ako volite salatu s kontrastnim teksturama (čvrsti krumpir i kremasti preljev) potražite vrste krumpira poput Yukon Golda ili crvenog krumpira. Oni će zadržati svoj oblik i nakon što kuhanja. Ako pak više volite kremasti, škrobni krumpir koji će upiti više preljeva (i ne smeta vam ako se raspadne), krumpir Russet sorte je za vas.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nemojte jesti proklijali krumpir</p><h2>2. Začinite vodu</h2><p>Soljenje vode u kojoj kuhate krumpire pomoći će da oni budu slani i iznutra. Ako preskočite ovaj korak krumpiri mogu biti bljutavi jer će sol ostati samo izvana.</p><h2>3. Nemojte ih kuhati ni previše, ali ni premalo</h2><p>Da biste izbjegli pretjerano skuhane krumpire pobrinite se da ih kuhate u hladnoj vodi. To je zato što ubacivanje sirovog krumpira u kipuću vodu omogućuje da se oni izvana raspadnu prije nego što se iznutra skuhaju. Kako biste bili sigurni da ih nećete prekuhati, izvadite krumpire iz kipuće vode kad su al dente.</p><h2>4. Narežite krumpire ravnomjerno</h2><p>Ovo je ključno za održavanje konzistentne teksture krumpira. Ako se krumpiri razlikuju u veličini, neki on od njih će se prekuhati; dok će drugi biti sirovi. Odvojite vrijeme za jednolično rezanje, zbog konačnog rezultata to će se itekako isplatiti.</p><h2>5. Začinite salatu u pravo vrijeme</h2><p>Ako radite preljev na bazi majoneze, ostavite da se krumpir potpuno ohladi prije nego što pomiješate sastojke da se izbjegne topljenje majoneze (to će rezultirati pretjerano masnim jelom). Međutim, ako radite preljev na bazi octa, pomiješajte krumpir s octom dok su još topli da ih u potpunosti natopite okusima, piše <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/cooking-tips-techniques/cooking/how-to-make-potato-salad" target="_blank">Real Simple</a>.</p><h2>6. Ohladite ih ako želite salatu s lukom</h2><p>Tradicionalna krumpir salata u našim krajevima podrazumijeva onu s lukom, začinjenu solju, uljem i octom. No da bi vam ispala savršena krumpire je potrebno ohladiti nakon kuhanja. Tada ćete ih lakše i ujednačenije rezati te vam se neće raspadati. </p>