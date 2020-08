Sestra im je umrla od raka prije sedam godina, a sad su obje dobile dijagnozu u par dana

Irskoj pjevačici Anne Nolan ove godine otkrili su rak dojke, a nekoliko dana poslije njezina sestra Linda je doznala da ima rak jetre. Obje su odlučile boriti se protiv bolesti koja im je ubila sestru Bernie

<p>Sestre Nolan, Linda (61) i Anne (69), zajedno se bore protiv karcinoma nakon što su u razmaku od svega nekoliko dana obje dobile poraznu dijagnozu, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8586063/Nolan-sisters-Linda-Anne-battle-cancer-together.html">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska liječnica otkrila test za rak gušterače</p><p>Sestre koje su osnovale irsku pop grupu The Nolans, započele su s kemoterapijom prošlog mjeseca u bolnici Blackpool's Victoria. U samo nekoliko dana, u ožujku, po povratku sa snimanja serije The Nolans Go Cruising, obje su dobile dijagnozu, a tek su ove nedjelje na Twitteru sve objavile.</p><p>- Unazad nekoliko mjeseci tijekom izolacije, Linda i Ana bore se protiv raka i zajedno idu na kemoterapiju. Kroz ovo ćemo proći zajedno kao obitelj - objavili su na obiteljskom računu Nolanovih na Twitteru.</p><p>- Pobijedile su ranije, pobijedit će opet. Molim vas, mislite na njih i poželite im sve najbolje - napisala je ispod objave Coleen, prezenterica emisije Loose Women.</p><p>Govoreći o trenutku kad su ona i sestra dobile dijagnozu, Linda je za The Sun rekla:</p><p>- Smijale smo se i plakale. Bilo je histerično. Zaboravite na Chemical Brothers, mi smo Chemo sisters - dodala je.</p><p>- Ne želim umrijeti. Volim svoj život. Volim svoje kćeri, unuke, prijatelje i obitelj. Želim živjeti koliko god je moguće - kazala je Anne, majka dvije kćeri.</p><p>Ona je u travnju doznala da ima rak dojke, a istu bolest su joj dijagnosticirali 2000. godine. Njezina sestra Linda nekoliko dana poslije doznala je da ima neizlječivi rak jetre. I ona se već susrela s dijagnozom karcinoma jer je 2006. godine preboljela rak dojke, a imala je celulitis i limfedem 2007. godine te je 2017. godine imala rak zdjelice. Linda je kazala da je vjerovala kako će joj nalazi biti dobri kao i inače, no njezin onkolog ju je nazvao na telefon i kazao da treba dodatne pretrage jer su joj pronašli nešto na jetri.</p><p>Poziv je dobila samo pola sata nakon što je doznala da se njezinoj sestri Anne vratio rak dojke.</p><p>- Tada nisam nikome mogla reći za moje zdravstvene probleme jer su svi bili skrhani viješću o Anne. Mislila sam da jednostavno ne mogu izgovoriti da se i meni rak vratio - kazala je.</p><p>Linda i Anne izgubile su sestru Bernie koja je 2013. godine umrla od raka dojke kojeg su joj dijagnosticirali 2010. godine. Išla je na kemoterapiju i u veljači 2012. je bila na mastektomiji te su je proglasili izliječenom. No nekoliko mjeseci poslije je doznala da se rak proširio na mozak, pluća, kosti i jetru. Umrla je u srpnju 2013. u dobi od 52 godine.</p><p>- Pogledam se u ogledalo i vidim Bernie jer mislim da smo ionako bile vrlo slične. Sve ovo vraća traume i prisjećanja na to koliko je bila bolesna - kazala je Linda.</p><p>Ona i Anne su bile na prvoj kemoterapiji 6. lipnja i ukupno će obje primiti šest ciklusa. Anna je bila u bolnici 11 dana i očekuje je mastektomija sa zračenjem. Prema riječima voditeljice Coleen, Lindino liječenje su odgađali od travnja zbog korona krize.</p><p>- Sada redovito prima terapiju kako bi ojačala kosti i usporila rak. To je zabrinjavajuće. Znam da su joj jednu injekciju odgađali dati nekoliko tjedana, što znači da je trpjela strahovite bolove u kostima. Ne bi trebali odgađati liječenje, no je li možda ipak veći rizik staviti je u bolnicu gdje će se susretati s drugim ljudima? - pita se Coleen.</p><p>Linda je prvi put dijagnozu raka dojke dobila 2006. godine. Bila je u remisiji, no rak se vratio 2017. i tada su joj rekli da je neizlječiv.</p>