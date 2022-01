Žena koju je 'muškarac', koji je zapravo bio njezina sestrična, zavaravao desetljeće, traži da se catfishing, odnosno internetska prijevara u kojoj se netko predstavlja kao netko drugi, proglasi kaznenim djelom nakon što je 'izgubila 10 godina' života zbog prijevare. Kirat Assi, četrdesetdvogodišnjakinja, iz zapadnog Londona, predstavljena je u popularnom podcastu gdje je otkrila da je bila žrtva desetljeća duge prijevare.

Assi je otkrila 13 godina mlađu rođakinju iza gomile lažnih internetskih profila. Želi da se internetska prijevara ozbiljnije shvati kako bi se odvratili prevaranti na društvenim mrežama. Žena koju je sestrična, koja se predstavljala kao muškarac, desetljeće obmanjivala ispričala je kako želi da se ova vrsta prijevare proglasi kaznenim djelom.

Kirat je provela 10 godina vjerujući da komunicira na internetu s liječnikom Bobbyjem, dok je u stvarnosti profilom - i profilom 50-ak drugih - upravljala njezina sestrična Simran Bhogal. Kirat je provela neke od tih godina u romantičnoj vezi s 'lažnim Bobbyjem' za kojeg je vjerovala da živi u Australiji, i čiji se identitet temelji na profilu i fotografijama pravog muškarca, što ju je na kraju dovelo do toga da je otpuštena s posla.

Prijevara je otkrivena tek kada je Kirat unajmila privatnog detektiva koji je otkrio bizarnu i jezivu istinu. Kirat, koja se pojavila u iznimno popularnom šesterodijelnom podcastu Sweet Bobby čiji je voditelj Alexi Mostrous, izjavila je da želi da se internetska prijevara ozbiljnije shvati kao sredstvo odvraćanja od internetskih prevaranta, prenosi Daily Mail.

- Mislim da bi mnogima to moglo poslužiti kao odvraćanje kada bi znali da slijedi kazna ako te uhvate, baš kao da voziš s mobitelom u ruci - rekla je. Ona je to nazvala zarobljavanjem na internetu. 'Nisam bila na stranici za upoznavanje, privatno sam na internetu. Konotacije povezane s lažnim profilima i identitetima su da je to zabavno', objašnjava ona.

- Ovo je utjecalo na moje zdravlje, moju obitelj, prijatelje, društveni život, moj rad na radiju, moju karijeru, apsolutno sve - rekla je. Njezina cijela priča ispričana je u zapanjujućoj seriji podcasta u produkciji Tortoise Media, u kojima su istražitelji mjesecima radili sa svjedocima, pravnim stručnjacima i Bobbyjem iz stvarnog života.

Vjeruju da je to najdugovječniji i najsloženiji slučaj lova na lažni identitet koji je izašao na vidjelo jer je prijevara uključivala stvaranje ne samo jedne osobe, već cijele zajednice. Godine 2009. Kirat, istaknuta članica londonske zajednice Sikha, radila je kao asistent za umjetnost i događaje za Hounslow Community Services i predstavljala emisiju na Radiju Desi, postaji za pandžapsku zajednicu.

Bila je u vezi kada je iz vedra neba dobila poruku na Facebooku, naizgled od Simranovog bivšeg dečka, JJ, tražeći smjernice kako da je vrati. Par je sklopio prijateljstvo i komunicirao tijekom sljedećih pet mjeseci prije nego što je ona čula vijest da je JJ umro, a Simran joj je prenijela e-mail adresu njegovog brata 'Bobbyja' kako bi mu uputila sućut.

Lažni profil koristio je prave Bobbyjeve fotografije i neke biografske detalje bez njegovog pristanka, a Kirat je u studenom 2010. imala prvi susret s lažnim Facebook profilom. Par je počeo razvijati prijateljstvo i on joj je rekao da je oženjen, s djetetom na putu, no ubrzo je počeo otkrivati ​​detalje svoje veze koja se raspadala.

- Nismo bili bliski, ali ja sam ga doživljavala kao prijatelja, mlađeg brata - rekla je za Daily Mail. U studenom 2013. bila je na poslu kada je primila poruku na Facebooku u kojoj je pisalo da je Bobby upucan i da je u komi te da je izgubio pamćenje.

A onda je u siječnju 2014. saznala da je umro. Pozvana je bila da se pridruži Facebook grupi njegovih prijatelja. U grupi je bilo 39 ljudi. Otad je počela pomalo saznavati da nitko od njih nije bio stvaran.

Međutim, ubrzo nakon toga, Kirat je iz vedra neba primila e-mail u kojem ju je saznala da je Bobby zapravo živ, ali da je lažirao vlastitu smrt i da se skriva u programu zaštite svjedoka. 'Smiješno', priznaje. 'Ali na svakom koraku, te su lude događaje podržavali drugi ljudi'. Rečeno joj je da Bobby puno pije i da je sklon samoubojstvu.

Godine 2015. obaviještena je da je imao tumor na mozgu, nakon čega je uslijedio i moždani udar. Bobby joj je izjavio ljubav nekoliko tjedana prije nego što su se zapravo 'našli' na Valentinovo 2015.

- Nisam očekivala da će preživjeti. Njegov savjetnik (postojale su i stalne poruke njegovog lažnog liječničkog tima, koje je Kirat prihvatila zdravo za gotovo) nije očekivao da će živjeti nakon srpnja - priča Assi. Njezini osjećaji prema tom 'čovjeku na samrti' bili su zbunjeni. 'Nisam šaljiva osoba. Kad je rekao da me voli, nisam znala što bih, ali sam ga voljela... onda kao prijatelja. Također sam pomislila, nije kao da ću ikada biti u fizičkom odnosu s tom osobom. Ali on mi je stalno ubacivao tu ideju u glavu. A svi ostali su govorili da je on tako zaljubljen u mene', iznijela je detalje.

Tijekom sljedećih godina par je uspostavio vezu, razmjenjujući nekoliko poruka dnevno, a njihova je veza čak postala seksualna - iako Kirat nikada nije poslala golišave slike. Do 2017. Bobby je počeo kontrolirati Kirat, uključujući incident u kojem ju je prisilio da plati privatnu mamografiju u londonskoj bolnici nakon što je iskusila bolove u prsima - a zatim se razbjesnio kada mu je rekla da je liječnik bio muškarac.

S poslom je također imala problema, bila je pod stresom i na kraju je otpuštena. 'Pokušala sam pronaći drugi posao, ali Bobby nije želio da radim', priča Assi. Očajnički je željela osobno upoznati Bobbyja, ali svaki put kad bi se dogovorili, nešto bi se dogodilo, uključujući i jednom kada je navodno imao srčani udar. Kada bi ga Kirat previše pritisnula oko istinitosti njegovih tvrdnji, ili pozvala na sastanak, zaprijetio bi da će počiniti samoubojstvo. Nakon sve više neobičnih tvrdnji od Bobbyja, Kirat je konačno otkrila da je komunicirala s Bhogal nakon što je angažirala privatnog detektiva.

Otišla je u policiju koja je rekla da se nije dogodilo kazneno djelo. Kasnije je pokrenula građansku tužbu protiv Bhogal koja je riješena izvan suda.

- Ona mi je oduzela deset godina mog života, godine koje ne mogu vratiti - rekla je Kirat te dodaje kako je u to vrijeme mogla upoznati nekoga pravog, imati dijete. Izgubila je prijatelje, posao, ušteđevinu.

- Otvorila sam mu se, odnosno njoj, govoreći 'mu' o svojim nadama, snovima, svom djetinjstvu, koje nikad nikome ne bih rekla. Osjećam se povrijeđeno - kaže Kirat.