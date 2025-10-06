Obavijesti

News

BESPLATNO ZA GRAĐANE

HZJZ: Evo kad kreće cijepljenje protiv sezonske gripe. Osigurali su gotovo pola milijuna doza

Cjepivo će, kao i prethodnih godina, biti besplatno dostupno građanima koji imaju povećani rizik od razvoja težih oblika gripe i njezinih komplikacija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je u ponedjeljak da je protiv sezonske gripe osigurao 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva te da će cijepljenje u većini županija početi 13. listopada.

Cjepivo će, kao i prethodnih godina, biti besplatno dostupno građanima koji imaju povećani rizik od razvoja težih oblika gripe i njezinih komplikacija, a ovih dana distribuira se prema županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Ovogodišnji sastav cjepiva usklađen je s preporukom Svjetske zdravstvene organizacije i temelji se na praćenju virusa koji su dominirali u protekloj sezoni. U njemu se nalaze tri cijepna soja: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-sličan soj, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-sličan soj i B/Austria/1359417/2021-sličan soj.

Građani se mogu cijepiti kod obiteljskih liječnika i pedijatara, a bit će omogućeno i cijepljenje u zavodima za javno zdravstvo. Preporučuje se da se termini unaprijed dogovore telefonom kako bi se izbjegle gužve u čekaonicama koje olakšavaju širenje gripe, covida i drugih respiratornih infekcija.

Pravo na besplatno cijepljenje imaju osobe starije od 65 godina, kronični bolesnici, štićenici i zaposlenici domova za starije i ustanova za dugotrajnu njegu, trudnice i zdravstveni djelatnici. U tu skupinu ulaze i djeca s bolestima pluća, srca ili metabolizma, kao i mlađi pacijenti koji zbog terapije lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu imaju povećan rizik od Reye sindroma.

Građani koji ne pripadaju rizičnim skupinama, ali žele zaštitu od gripe, cjepivo mogu nabaviti u ljekarni na temelju privatnog recepta. Ljekarnici ga izdaju isključivo uz liječnički recept, a do dolaska u ordinaciju potrebno je osigurati čuvanje cjepiva na temperaturi hladnjaka.

HZJZ također podsjeća da osobe starije od 12 godina mogu istodobno primiti cjepiva protiv gripe i covida. U nekim je ljekarnama prethodnih godina bilo omogućeno i cijepljenje protiv gripe, pa se zainteresiranima preporučuje da provjere tu mogućnost u ljekarni.

