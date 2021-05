Pandemija korona virusa, zbog koje smo lani na proljeće 'preselili' na rad i školovanje kod kuće te u međuvremenu smanjili izlaske i druženja i na otvorenom, donekle je olakšala muke ljudima alergičnima na pelud i trave, jer su u sezoni cvjetanja i najveće koncentracije peluda u zraku bili manje izloženi alergenima.

Mnogima pomaže i to da na kraćim relacijama mogu prošetati s maskom na licu, a da nikome nisu čudni, a one štite od prodora peludi prema nosu i ustima, gdje se 'lijepe' za sluznicu i mogu izazvati snažne reakcije. Ipak, to nije riješilo sve probleme alergičara, odnosno još uvijek ima onih koji ovih dana kišu, imaju problema zbog svrbeža i suzenja očiju te curenja nosa.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo trikova koji pomažu ublažiti simptome peludne alergije

Procjene na svjetskoj razini kažu da oko 25 do 30 posto ljudi pati od neke vrste respiratornih alergija, odnosno da svaki treći ili četvrti stanovnik svijeta ima problema s alergijom na pelud. Važno je znati da predispozicije za alergiju imamo svi, odnosno nema društvene skupine koju pogađa češće, niti one koja sigurno može biti izuzeta od tih problema.

Riječ je o pretjeranoj reakciji organizma na različite podražaje, koji u pravilu nisu opasni za organizam, ali ih on zbog te pretjerane reakcije prepoznaje kao opasnost i aktivira reakciju. Često se javlja kod djece, ali i puno kasnije, pa ima i dosta ljudi koji tek u starijoj dobi prvi puta počnu imati reakcije na određenu biljku, kaže prof. dr. Asja Stipić-Marković, vodeća hrvatska stručnjakinja za alergije, iz KB 'Sveti Duh'.

- Zato je važno znati prepoznati simptome i kad posumnjamo u alergiju na pelud, javiti se liječniku koji će propisati odgovarajuću terapiju – kaže.

Ne postoje lijekovi koji alergiju mogu izliječiti zauvijek, no uz redovnu terapiju i pridržavanje mjera zaštite, možemo doći do toga da ublažimo reakciju, dodaje.

Iako se ranije često govorilo kako s terapijom antihistaminicima treba započeti i dva do tri tjedna prije razdoblja cvatnje, dr. Stipić-Marković kaže kako sama 'priprema' za sezonu polinacije i nema veliku ulogu u liječenju, odnosno lijekove možemo početi piti i tjedan dana prije cvatnje i prvih simptoma.

No, ako imate alergiju na pelud, dobro je obaviti detaljni dijagnostički postupak, da se definiraju svi alergeni koji izazivaju reakciju i njihove alergogene determinante te odredi stupanj senzibilizacije i moguće unakrsne reakcije, ističe pulmologinja. Tako ćete, zapravo, najbolje znati kad možete očekivati simptome alergije i moći započeti mjerama samopomoći na vrijeme, te ujedno znati trebate li izbjegavati neku hranu, koja može pogoršati probleme.

- U ono što sami možemo učiniti za sebe svakako spada redovno praćenje peludnog kalendara Nastavnog zavoda 'dr. Andrija Štampar' o koncentracijama peludi u zraku, da se potvrdi uzročna veza između alergije i simptoma te da se definiraju vremenski periodi kad je potrebno uzimati lijekove. Važno je da pri pojavi prvog i najmanjeg simptoma započnete s uzimanjem lijekova koje je preporučio alergolog na temelju učinjene obrade. Također, oboljela osoba treba izbjegavati fizičke aktivnosti na otvorenom, u svome stanu koristiti pročistač zraka te redovno prati odjeću i kosu po povratku kući, kako bi uklonila peludna zrnca koja mogu otežati stanje - ističe dr. Stipić-Marković.

Savjeti da lakše prebrodite razdoblje cvjetanja

Kako jačanjem imuniteta možete ublažiti simptome peludne alergije?

- Raznovrsna i svježa hrana je jedan od najbitnijih uvjeta za održavanje imuniteta, za što su nam potrebni što kvalitetniji sastojci iz namirnica, posebno kvalitetne aminokiseline od kojih se sastoje mnogi imunološki spojevi, te vitamini, minerali, omega 3 i bioflavonoidi koji služe kao antioksidansi, kofaktori i gradivo u nebrojenim imunološkim procesima – kaže nutricionist i fitoaromaterapeut Goran Smirčić iz Udruge EteriCo iz Rijeke.

Dodaje kako je uvijek najbolji izbor hrana koja je rasla u skladu s prirodom, dakle namirnice koje su u sezoni, te one koje su rasle izložene Suncu i zemlji koja nije tretirana pesticidima. Takve namirnice nutritivno su kompletnije i ujedno kvalitetan izvor vrijednih spojeva i mogu doprinijeti prevenciji mnogih imunoloških poremećaja, među kojima su i alergije, kaže.

- No, treba imati na umu da briga o imunitetu ne počinje onda kad ste bolesni, nego dok ste još zdravi, dodaje sugovornik. Uz zdrave životne navike, što podrazumijeva dovoljno sna i kretanja, vodite računa da osigurate dovoljno vitamina i minerala te prirodnih 'pomagača', odnosno biljnih pripravaka koji jačaju imunitet. Neki od njih mogu biti korisni i tako da njihov unos 'tempirate' uoči sezone alergije, dok neke možete koristiti i kao prirodnu potporu u ublažavanju simptoma alergije - kaže.

Među vitaminima koje je poželjno osigurati kroz cijelu godinu na prvom mjestu je vitamin C (L-askorbinska kiselina), koji je snažan antioksidans. On jača imunološki sustav, te sudjeluje u prevenciji i liječenju astme, što je korisno zbog činjenice da alergija može prerasti u alergijsku astmu, ističe Smirčić.

Dobri prirodni izvori vitamina C su šipak, crne ribizle, trešnje, citrusi, lisnato povrće, paprika, kupus i kiwi, dodaje.

Važno je osigurati i vitamine B-kompleksa koji dobro djeluju na zdravlje živčanog sustava. Zato u prehrani treba biti zastupljeno raznovrsno zeleno povrće i voće. Vitamin E je također snažan antioksidans, a glavni izvor su ulja (suncokret, pšenične klice, kukuruzne klice), te orašasti plodovi i mlijeko. Među mineralima važnima za imunitet su i selen (losos, zob, školjke, suncokret, smeđa riža, naranča, ječam, kokos, češnjak i svinjska mast) te cink, čiji su prirodni izvori su meso, pivski kvasac, soja, sjemenke bundeve, sirevi i grašak.

- Kad su u pitanju peludne alergije, svakako treba povećati unos kalcija, koji ublažava peludnu hunjavicu. Dobar izvor su mlijeko i mliječni proizvodi, zeleno lisnato povrće, plodovi mora, mahunarke te svježe i suho voće – kaže stručnjak.

Dodaje kako se kod razgovora o jačanju imuniteta često nepravedno zanemaruju omega 3 kiseline, koje djeluju protuupalno, što je još jedna vrlo bitna uloga imunološkog sustava.

Prirodni pripravci koji mogu biti korisni

(pripremio Goran Smirčić)

Čajevi jačaju imunitet

- Od čajeva imamo majčinu dušicu ili timijan, biljke koje mogu djelovati imunostimulirajuće, te kamilicu koja djeluje protuupalno i antialergijski - kaže Smirčić.

Dodaje da i zeleni i crni čaj imaju povoljno djelovanje na imunološki sustav. Pošto se radi o čajevima koji se prelijevaju kipućom vodom, oni se mogu i kombinirati, pa sami možete izabrati kombinaciju koja vam odgovara.

Korisno je popiti šalicu do dvije neke od tih kombinacija svaki dan.

Češnjak dobar i kod tretmana alergija

- Češnjak se vrlo često koristi kod tretmana alergija i podizanja imuniteta uopće. Allini i vrlo kompleksan nutritivni i biokemijski sastav čini ga vrijednom nutritivnom bombom. Prije svega, korisno je pojačati njegov unos u neprerađenom obliku (primjerice kao dodatak u salate), ili napraviti tinkturu u rakiji ili 40% alkoholu.

Evo recepta:

U bočicu od 2 decilitra stavite trećinu domaćeg češnjaka i prelijte rakijom ili alkoholom. Držite 40 dana na tamnijem mjestu, uz povremeno mućkanje. Procijedite tekućinu kroz krpu i pijte po 10 kapi dvaput na dan, ili po uputi stručnog fitoterapeuta. Važna napomena: Ukoliko ste na terapiji imunosupresivima (lijekovima koji slabe imunosni sustav), prije korištenja ove tinkture obavezno se posavjetujte sa stručnjakom, da ne bi došlo do interakcije sa biljnim preparatima.

Ehinaceja za brzo podizanje imuniteta

Jedan od najbržih imunostimulatora je tinktura ili SIPF/EPS supertinktura ehinaceje. Osim što je ugodnog okusa, ona vrlo brzo djeluje na povećanje imunološkog potencijala organizma. Spada u sredstva koja se uzimaju kratki period (maksimalno 6 tjedana). Korisna je za jačanje imuniteta u fazi prevencije, ali i nakon što vas iscrpe simptomi alergije, u fazi oporavka i podizanja općeg stanja organizma.

Ulje crnog kima kod mnogih daje jako dobar rezultat

- Ulje crnog kima (Nigella sativa) je jedan od najboljih preparata za suzbijanje alergija. On nije poput ehinaceje koja brzo diže imunološke resurse, nego je potrebno dulje uzimanje (2-3 mjeseca) kako bi imao puni učinak. Iz svoje prakse i na vlastitom primjeru mogu potvrditi da se radi o izuzetnom sredstvu za imunomodulaciju, pogotovo u borbi protiv alergija i astme. Crni kim modulira imunološki odgovor, što ga čini upotrebljivim u mnogim kroničnim bolestima, te nekim autoimunim procesima (obavezna konzultacija sa stručnom osobom). Odrasli uzimaju 25 kapi 2-3 puta na dan, dok je za djecu dovoljna doza od 10 kapi 2 puta na dan. Na tržištu postoje i kapsule, jer je ulje pomalo neugodnog okusa. Ta neugodnost može se izbjeći uzimanjem meda zajedno s uljem ili uzimanjem ulja uz hranu - ističe Smirčić.

Kako ublažiti najčešće simptome peludne alergije?

(pripremio Goran Smirčić)

Svrbež i suzenje očiju

Kod alergijske nadraženosti očiju, može se koristiti blagi čaj od kamilice ili stolisnika, te hidrolati (cvjetne vodice) kamilice, stolisnika ili mirte (kemotip cineol). Jednostavno, namočite tupfer i držite ga na očima nekoliko minuta. Hidrolati se mogu kupiti u ljekarnama, ili kod provjerenih fitoaromaterapeuta, ako nemate iskustva s tim, nemojte ih spravljati sami.

Alergijski rinitis

Kod alergijskog rinitisa može se inhalirati eterično ulje puzajućeg miloduha (obavezno puzajući varijetet, jer obični miloduh nema to djelovanje i može biti toksičan!), da bi se olakšalo disanje.

Uz to, potrebno je odmah početi sa uzimanjem SIPF/EPS integralne otopine lista crnog ribiza, i to po 5 ml 3 puta na dan, tijekom 5 do 7 dana. Također, trebalo bi početi sa korištenjem ulja crnog kima za dulje djelovanje.

Suhi alergijski kašalj

Kod suhog alergijskog kašlja dobro je piti čaj od kamilice i početi sa uzimanjem SIPF/EPS lista crnog ribiza. Uz to, potrebno je početi sa uzimanjem ulja crnog kima.