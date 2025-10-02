Obavijesti

INTERNETSKI DIV BRZE MODE

Shein otvara fizičke trgovine u Francuskoj. Modna industrija je bijesna: 'Ovo je pakt s vragom'

Piše Antonela Šaponja,
Shein otvara fizičke trgovine u Francuskoj. Modna industrija je bijesna: 'Ovo je pakt s vragom'
Foto: Isabel Infantes

Sheinova ekspanzija u fizički prostor odvijat će se kroz model "shop-in-shop", odnosno otvaranjem posebnih odjela unutar postojećih robnih kuća

Internetski div brze mode Shein, poznat po ultra niskim cijenama i vrtoglavoj produkciji novih odjevnih predmeta, povlači dosad najhrabriji potez u svom globalnom osvajanju tržišta. U studenom ove godine, tvrtka planira otvoriti svoje prve stalne fizičke trgovine na svijetu, i to u srcu Francuske, potez koji je izazvao žestoke kritike i duboku podjelu unutar francuske modne scene.

Ovaj strateški iskorak iz isključivo digitalnog poslovanja u svijet klasične maloprodaje realizira se kroz partnerstvo s tvrtkom Société des Grands Magasins (SGM), vlasnikom kultne pariške robne kuće BHV Marais i nekoliko franšiznih trgovina poznatog lanca Galeries Lafayette izvan Pariza. Dok Shein i SGM najavljuju revitalizaciju gradskih središta i stvaranje novih radnih mjesta, francuski trgovci i modni stručnjaci upozoravaju na "pakt s vragom" koji prijeti uništenjem domaće industrije i daljnjim preplavljivanjem tržišta jednokratnim proizvodima.

Strateški zaokret: Iz virtualnog svijeta u pariški glamur

Sheinova ekspanzija u fizički prostor odvijat će se kroz model "shop-in-shop", odnosno otvaranjem posebnih odjela unutar postojećih robnih kuća. Prvi takav prostor bit će otvoren početkom studenog na šestom katu prestižne robne kuće BHV Marais, smještene u samom centru Pariza. Nakon toga, slijedi otvaranje još pet lokacija u robnim kućama Galeries Lafayette u gradovima Dijon, Grenoble, Reims, Limoges i Angers.

Do sada se Shein oslanjao isključivo na privremene, takozvane pop-up trgovine, koje su služile prvenstveno u marketinške svrhe i za jačanje prepoznatljivosti brenda. Otvaranje stalnih prodajnih mjesta predstavlja radikalan zaokret i signalizira namjeru tvrtke da se dublje integrira u europsko maloprodajno tržište.

Frédéric Merlin, predsjednik SGM-a, opravdava partnerstvo kao priliku za privlačenje mlađe, digitalno osviještene klijentele u njihove robne kuće. Izrazio je uvjerenje da "isti kupac može u istom danu kupiti Sheinov proizvod i dizajnersku torbicu".

Slično tome, izvršni predsjednik Sheina, Donald Tang, izjavio je da je odabir Francuske za ovaj eksperiment priznanje njenom statusu globalne prijestolnice mode te da tvrtka želi prigrliti "duh kreativnosti i izvrsnosti". U zajedničkoj izjavi, partneri su obećali otvaranje 200 izravnih i neizravnih radnih mjesta, ističući svoju "predanost revitalizaciji gradskih središta".

Poslovna prilika ili "pakt s vragom"?

Unatoč optimističnim najavama, vijest je dočekana s otvorenim neprijateljstvom. Francuski trgovci, koji se već godinama bore s konkurencijom divova poput Zare i H&M-a, vide dolazak Sheina kao smrtonosni udarac. Mnogi od njih, poput brendova Jennyfer i NafNaf, već su se našli u stečajnim postupcima, a Sheinova poslovna strategija, koja se temelji na stalnim popustima, agresivnom marketingu putem društvenih mreža i aplikaciji koja izaziva ovisnost, predstavlja prijetnju s kojom se teško mogu nositi.

Najoštriji kritičar ovog poteza je Yann Rivoallan, predsjednik Francuske federacije ženskog prêt-à-portera (Fédération Française du Prêt-à-Porter). On je partnerstvo između SGM-a i Sheina nazvao "nedostatkom poštovanja" prema lojalnim kupcima i potezom koji će oslabiti imidž francuske mode.

- Ispred pariške gradske vijećnice stvaraju novi Shein megastore koji, nakon što je uništio desetke francuskih brendova, ima za cilj još masovnije preplaviti naše tržište jednokratnim proizvodima - izjavio je Rivoallan.

U jednoj od svojih najkontroverznijih izjava, Rivoallan je bez oklijevanja poručio: "BHV se udružuje s vragom".

Kritike se ne odnose samo na nelojalnu konkurenciju cijenama, poput haljina za 12 € i traperica za 20 €, već i na dublje etičke i ekološke probleme. Shein se suočava s optužbama za zagađenje okoliša zbog kolosalnih količina proizvedene odjeće, kao i sumnjama u loše radne uvjete unutar svog lanca opskrbe, pretežno baziranog u Kini.

