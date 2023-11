'Shengbidebao' je lingvistički izazovan i zabavan roman

Roman koji počinje krimi zapletom grana svoje priče u nekoliko vremenski-prostorno razvedenih rukavaca te nas vodi u Zagreb poslije 2. svjetskog rata, Beč, London, Hamburg, Italiju i diljem kontinenata, otkriva nam obiteljske povijesti i kosture u ormarima, ruske devedesete i svijet oligarha te život u umjetničkoj internacionalnoj zajednici u Sankt Peterburgu. Svjetlana Gjoni, stoji u izdavačevoj bilješci za ovo djelo, vješto povlači brojne fabularne niti, piše strukturalno zanimljiv i žanrovski hibridan roman, razlaže životne priče svojih likova i u brojnim digresijama dotiče se umjetnosti, politike i društvenih prilika 20. stoljeća.

- 'Shengbidebao' je impresivan, lingvistički izazovan, ali i zabavan roman, koji nakon njezina V.B.Z-ovom nagradom ovjenčanog romana 'Nula Nemo' potvrđuje da je riječ o moćnoj, samosvjesnoj i izuzetno zanimljivoj pripovjedačici.

Svjetlana Gjoni je rođena 1950. godine u Zagrebu. Diplomirala je filozofiju i ruski jezik te književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pobjednica je natječaja izdavačke kuće V.B.Z. i portala Net.hr za najbolji neobjavljeni roman 2007. godine s romanom "Nulo Nemo", koji je, prema vlastitu priznanju, napisala samo zato što je inače prekidaju dok govori.

Potonji roman kreće od Beča 2003. i tajanstvene žene u poplavljenome suterenskom ateljeu, tu je i truplo mladića u ženskoj odjeći i rukopis čudnoga romana. I "Nula Nemo", baš kao i "Shengbidebao", imaju jednu početnu situaciju koja se račva u velike epske priče, s kriminalističkim zapletom i nizom naoko nepovezanih priča. S vremenom se sve sklapa u moćan i intrigantan uzorak.

Autorica je u bilješci o sebi zapisala: "Rođena sam u Zagrebu 1950. godine. Sve pohađala i završila u istom gradu. Ništa se nije primilo. Glazbena škola: sviram kao pegla. Matematika: pružim dlan u dućanu pa nek' si sami uzmu. Jezici: učila ruski, poljski, engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski. Ustanovila kako ništa ne znam. Filozofija: samo me vuče na opća raspravljanja, a na to svi umiru od dosade. Više puta bila dijete: sama, ponovo sa svojom djecom, i sigurno ću još koji put s njihovom djecom i kao stara žena. Unaprijed se veselim. Napisala roman samo zato što me inače prekinu dok govorim".

Nagradu Fric utemeljila su 24sata i tjednik Express, a dodijelit će se sedmi put pod pokroviteljstvom Barcaffea. Za nagradu su konkurirale knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine. Jedan autor/ica osvojit će nagradu koja donosi mobilnu skulpturu i 10.000 € (bruto). Zadnjeg dana književne manifestacije Sa(n)jam knjige u Puli javnosti će biti predočeni rezultati glasanja za uži izbor, a potom će se odabrati pobjednica ili pobjednik.

Do sada su dobitnici nagrade Fric bili: za sezonu 2016./2017. Damir Karakaš za roman "Sjećanje šume", 2017./2018. Jurica Pavičić za roman "Crvena voda", 2018./2019. Darko Cvijetić za roman "Schindlerov lift", 2019./2020. Marko Gregur za roman "Vošicki", 2020./2021. Damir Uzunović za roman "Ja sam" i 2021./2022. Miljenko Jergović za zbirku priča "Trojica za Kartal".

