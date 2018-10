Silazak s modne piste: Gdje su danas naše slavne mankenke? Putovanja, izvrsne suradnje, naslovnice i modne revije..., sve su to prošle naše zvijezde poput Korine Longin, Ljupke Gojić Mikić, Kristine Šalinović, Nine Morić...

Autor

Manekenska karijera ne traje dugo, cure imaju nekoliko godina tijekom kojih su tražene i poznate, no nakon toga prelaze na neki drugi biznis, jer ipak – veze koje su stekle u svijetu mode su neprocjenjive. Gluma je čest odabir, a onda i modni dizajn, a neke čak otvaraju frizerske salone, jer to je modi srodna djelatnost. Istina, svijet posljednjih godina podržava modele svih dobi, no ipak najveća je koncentracija mladih cura koje žele pred svjetla reflektora. Potrebno je imati onaj specifičan IT faktor, biti posebna i jedinstvena – mnoge od naših djevojaka upravo su takve. Hrabro su se otisnule u svijet i sad ih pamtimo upravo po njihovoj ljepoti.

Naslovnice za prestižne modne magazine Vogue i Elle

Jedna od novijih zvijezda je Kristina Šalinović (Talia model) koja je nakon izvrsne višegodišnje karijere otvorila frizerski salon. Jer, modeling nije posao za čitav život, kako je više puta naglasila njezina modna agentica Tihana Harapin-Zalepugin.

Kristina je imala brzi uspjeh, njezina platinasta kosa i izuzetan dar stilske transformacije doveli su je i na cover talijanskog izdanja magazina Vogue, Harper's Bazaara i hrvatskog Elle-a. Poseban izgled je na cijeni, model nije samo lutka, ona je faca koja ima osobnost. Model itekako može pridonijeti vizualu odjeće određenog dizajnera i brenda. Kristina je takav primjer.

Velika imena - Chanel, Jacobs, Balmain, Beckham...

Njezinim je stopama krenula Ivona Bevanda koja je prošle godine nosila revije Chanel, Marc Jacobs, Balmain, Victoria Beckham i brojne druge. I Kristina i Ivona (Colors model Management) imale su svoje slavne prethodnice, jer u posljednjih dvadesetak godina iz Lijepe Naše u svijet su se vinule brojne ljepotice.

Korina Longin (Colors model management) je definitivno najznačajnija od njih. Lijepu su Zadranku poslovi odveli u SAD, gdje sada živi mirnim životom, sa suprugom i dva sina. Obiteljski život bio je prekretnica i za njezinu kolegicu Tatjanu Dragović (Midikenn), koja je, nakon udaje za tenisača Gorana Ivaniševića, karijeru modela stavila na drugo mjesto.

Obiteljski život i promjena karijere

Još poznatija od Tatjane postala je ubrzo Nina Morić (Midikenn), koja već niz godina živi u Italiji, no u svojoj je karijeri radila za brojne slavne brendove. I danas je kontroverzna, njezin je privatni život nerijetko u fokusu medija i društvenih mreža.

U modnom je biznisu nakon karijere ostala Helena Šopar (Midikenn), danas je gledamo kao lice kolekcije Sopar, koja nudi dizajn njezine sestre Tamare. I Ljupka Gojić Mikić (Midikenn), nekad lice prestižnih kampanja, nakon aktivne se manekenke karijere primila dizajniranja – vlasnica je brenda Jolie Petite.

Neke su cure napravile iznimne karijere i nakon nekog se vremena u potpunosti povukle sa scene, iako nisu bile kod nas poznate u klasičnom smislu jer se nisu pojavljivale na crvenim tepihu niti u medijima. Jedna od njih je Kristina Sajko, koja je ostala živjeti u SAD-u, nakon što ju je tamo doveo posao. Njezin specifičan izgled donio joj je mnoge dobre ugovore, čak je prije osam godina pobijedila u američkom Project Runwayu koji vodi slavna Heidi Klum, no odlučila se posvetiti obiteljskom životu. Sličnu, new-age ljepotu imala je i Renata Zajec, prije desetak godina jedno od naših najzanimljivijih lica na sceni.

Od reklame za Coca Colu do kampanje za Givenchy parfem

Sjeća li se netko Arlete Bogunović (Midikenn)? Rasna brineta nakon manekenske se karijere, tijekom koje je čak postala prva Hrvatica u reklami za Coca Colu, posvetila onoj filmskoj. I njezina je kolegica, visoka brineta Adrijana Dejanović (Midikenn) neko vrijeme vrlo uspješna na američkom modnom tržištu – njezin je, pomalo androgini, izgled, najavljivao promjene u svijetu ljepote. Za razliku od ove tamnokose cure, Mateja Penava (Midikenn) pažnju je plijenila prepoznatljivom, vrlo kovrčavom kosom. Svjetski bookeri obožavali su Mateju prije desetak godina, njezin je blijedi, gotovo aristokratski izgled, bio pravo osvježenje. Što je posebno očito na prestižnoj kampanji za Givenchy miris Amarige Mariage.

Nakon modne piste, nerijetko je njihov odabir svijet glume, no Jasmina Hdagha (Talia Model), poznata i po vezi sa slavnim holivudskim glumcem Billyjem Zaneom, posvetila se jogi. Naime, njihov lifestyle prepun obaveza i jurcanja vapi za smirenjem, a osim toga, manekenke moraju održavati svoje tijelo u vrhunskoj formi. Zato se Jasmina sada bavi jogom - ostala je u Los Angelesu gdje povremeno odradi neke modne poslove, a zanima je, naravno, i filmska industrija.

Joga je strast još jedne specifične, vitke brinete – Petre Friganović (Talia Model). Petra, diplomirana sociologinja i učiteljica joge, u međuvremenu se udala i potpuno povukla iz svijeta mode i medija.

U središtu skandala radi godina

Sve one više manje uspijevale su korak po korak, za razliku od Valerije Šestić (Talia Model/Colors), koja je gotovo preko noći postala zvijezda tjedana mode. Prije šest godina ova je lijepa brineta nosila niz revija na tjednu mode u New Yorku (Marc Jacobs, Donna Karan, Oscar de la Renta...) te radila kampanju za Versace i Dolce & Gabbana.

Valerija se našla i u središtu skandala, upravo radi svoje dobi. Naime, tvrdila je da ima 16 godina, jer to je dobna granica za tjedan mode, no bila je godinu dana mlađa. Svejedno, cura je uspjela, napravila je dobru karijeru u kratko vrijeme. Čak se pričalo da će biti prva hrvatska Viktorijina anđelica... Iako su mnoge od navedenih djevojaka sada daleko od modne piste, nikad se ne zna - modni svijet voli izražajnu osobnost, a godine više nisu najvažnija stvar na svijetu.

Tema: Feljtoni