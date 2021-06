Neki se snovi u naš život ulijevaju veličanstvenom snagom, dok su drugi često konfuzno ponavljanje dana koji smo proživjeli. Kao stručnjakinja za tumačenje snova, vjerujem da svi snovi imaju značenje i ljudima mogu pomoći da se razvijaju i napreduju kad na njih obraćaju pažnju. Međutim, postoje neke duhovne teme iz snova koje sam zapazila, a koje se čine posebno moćnima, rekla je za Mind Body Green Anna-Karin Björklund, joga trenerica i autorica mnogih djela koja se bave snovima i podsvjesnim porukama, poput 'Dream Guidance: Interpret Your Dreams and Create the Life You Desire'.